Hamre styrer showet på Bjerke

Ms. Quaker Force og Frode Hamre blir favoritter i V76-7/DD-2 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Det er onsdag og det betyr som vanlig at det er duket for V76 på Bjerke. Det er en flott meny som venter spillerne i kveld, og det er slett ikke lettløst. Sju rette kan helt klart gi en bra utbetaling. I tillegg til V76 på Bjerke er det også duket for V4-trav fra Gävle.

I perioden fram til 29.mars legger Norsk Rikstoto 500 000 kroner som ekstra bonus til den første alenebong med 7 rette i V76. Dermed er det 1 119 312 kroner i bonus til eventuell alenebong med 7 rette på Bjerke onsdag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hamre har bankeren

Som så mange ganger før på disse onsdagskveldene, setter jeg min lit til Frode Hamre i valget av V76-banker onsdag. Den bankeren dukker opp i V76-7/DD-2 og heter 1 Ms. Quaker Force. Fireårshoppa vant sitt siste løp fjerde sist i et V76-løp på Bjerke. Jeg bankerspilte hoppa den dagen og fra tet hadde hun ingen problemer med å innfri. I de to neste løpene endte hun uplassert. Årsdebuterte på Bjerke forrige onsdag, og ble forsert til tet 1300 meter fra mål. Kunne dog ikke helt forsvare seg mot meget gode Allaway G.T. mot mål og også formsterke Cantab Genius slo seg forbi oppunder mål. Onsdag er det svak motstand i V76-7 og Hamre er optimist. Fra et perfekt førstespor bak bilen tror jeg på seier og bankerspiller 2 Ms. Quaker Force i V76-7 og bankerspiller også i DD-spillet.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 10-5-4-3-9 C: 12-8-2-7-11-6

Topp vinnersjanse for Magnus

Magnus Teien Gundersen hadde et fantastisk 2016 og det hadde definitivt også 5 Valokaja Hindø som blir stor favoritt i V76-6. Sju seire på 21 starter og over 600 000 kr innkjørt ble det på Kolnes-traveren. Jeg bankerspiller hesten på det minste V76-forslaget, men garderer litt på de større forslagene, da det finnes et par spennende motbud.

Først og fremst 1 Kapow Hanover. Amerikanerimporten er blitt seks år nå, og leverte noen pangløp i Hamre-regi i 2015. Men fikk fjorårssesongen mer eller mindre ødelagt av skader. Gjorde et fint comeback i Hamre-regi i romjulen, men satt fast over mål. Spor en og løp i kroppen onsdag og er tetkandidat her. Så får vi om stridsviljen er slik som i gamle dager.

På det aller største V76-forslaget betaler jeg også for formsterke 8 Obi (vrient spor, må klaffe herfra) og 6 Quincy Frontline (veldig variabel, men har et høyt maksnivå).

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 1-8-6 C: 10-9-11-2-3-7-4

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Fire hester bør være et bra lås i V76-1 der kapasitetshesten 4 Voje Jerv er en klart motivert favoritt. Han stod med tre strake seire, før han underpresterte kraftig i den siste starten på Sørlandet like før jul. Mistet dog en sko tidlig i det løpet og forutsetningene onsdag er nær perfekte.

1 Kringeland Enok imponerte med å ta Molla Mollyn i den siste starten på Sørlandet. Står ypperlig til på strek i dette løpet og er trolig kapabel til å gi favoritten kamp om seieren. 11 Vetle Petter møtte svak motstand i sitt seiersløp sist på Biri, men prestasjonen var uansett solid. Skal tidlig på. 5 Eldhusodin er en galopplysten herremann, som står på 20 meter tillegg. Han må ikke finne på noe tull og tøys for å kunne vinne dette løpet, og er nok den av mine fire utvalgte jeg tror minst på.

Rangering V76-1: A: 4 B: 1-11-5 C: 10-2-6-3-9-8-7

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Jeg står på fem hester på samtlige V76-forslag i dette løpet og setter 9 Briscois Way først på ranken. Det er en hest jeg har varslet for flere ganger den siste tiden og sist kom da også seieren i et lunsjløp på Bjerke. Litt tøffere imot onsdag, men får hesten aksjonen til å stemme, er det nok snakk om feltets mest kapable hest.

3 Hurricane Field har vært hardt betrodd i sine tre siste løp, men ikke vært i nærheten av å vinne. Enklere oppgave denne onsdagen og den trolige tethesten. 10 Gary Above er flink til å holde farten og har vært bra i sine to siste løp. Kan vinne dette. 1 Air Speed fikk mask sist fra lederryggen til storfavoritten Obrigado Brazz. Kommer til å få et snilt løp her og kan kanskje vinne.

4 El Rey ble strøket fra en tiltenkt start på Bjerke 15/12. Viste dog fine takter i et par løp på vårparten i fjor, og har kapasiteten til å vinne på direkten.

Rangering V76-2: A: 9 B: 3-10-1-4 C: 2-6-5-7-8-12-11

V76-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart. Monteløp.

To hester skiller seg klart ut i dette monteløpet og de var da også de to første i mål i et tilsvarende monteløp på Bjerke 14/12.

Den dagen vant 1 Grundsvold Loke og den hesten har også rukket å vinne et monteløp til på Biri etterpå det. Har hevet startferdighetene sine litt nå og må nesten bli favoritt igjen. Men 6 Finnskog Fokus stod 40 meter bak Grundsvold Loke på Bjerke 14/12, denne onsdagen har vallaken kun 20 meter tillegg. Det er ikke sikkert det betyr allverden, men 6 Finnskog Fokus er uansett det klare motbudet til 1 Grundsvold Loke og de to hestene bør gjøre opp om seieren i V76-3.

Rangering V76-3: A: 1 B: 6 C: 7-8-5-2-9-3-4

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp i V76-4 der jeg markerer for seks hester på de største V76-forslagene, men fire på de to minste.

8 Vesle Maia galopperte nok fra seg seieren på vei mot tet i V65-1 på Bjerke nyttårsaften. Fartsmessig duger hun i massevis i dette løpet og Humborstad-hoppa blir min knepne favoritt. Knepent foran likeledes amatørkjørte 4 Strikkeprinsen. I likhet med Vesle Maia, har Strikkeprinsen fart i overflod til å vinne dette løpet.

Litt mer stabil på beina er dog både 2 Emil og 3 Mintor. Fra fine utgangsposisjoner skal begge tidlig på. 11 Petrine er svært usikker, men skulle hun mot formodning holde seg på beina, er hun ikke ueffen. 9 Førlands Knerten vant et svært billig løp nest sist fra tet, men imponerte ikke allverden. Sist satt han fast i mål. Matcher nok ikke mine to forhåndsfavoritter på fart, men er stabil og scorer mye på det.

Rangering V76-4/V5-1: A: 8 B: 4-2-3-11-9 C: 6-5-7-1-10

V76-5/V5-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Det kan se ut som et tohesters-oppgjør i dette løpet, men betaler for fire hester på de to største V76-forslagene.

Fremst på rangeringen setter jeg 5 Spang Kinge. Det er litt ujevne prestasjoner fra denne vallaken, men byr han seg til som best, så er det nok vinneren. Dog er 7 Dag Støvar en het opponent. Fjorårets seiersmaskin vant 8 løp på kun 21 starter i fjor og imponerte med sterk V75-seier i romjula.

Trønderen 4 Tøff er tetkandidat i løpet. Viste klar fremgang sist på hjemmebanen Leangen, og selv om han har vist litt sviktende stridsmoral oppunder mål det siste halvåret, er han ikke borte her. Kapasitetshesten 8 Tangen Faks har kun startet en gang det siste halvåret. Gunnar Austevoll var tålig fornøyd med et hurtigarbeid nylig og Tangen Faks har slått minst like gode hester som dette før.

Rangering V76-5/V5-2: A: 5 B: 7-4-8 C: 2-9-1-3-6