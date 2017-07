Herlig V76-kveld på Bjerke

Moveslikejagger og Kristine Kvasnes har bra vinnersjanse i V76-6 på Bjerke i kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Etter at Kongsvinger hadde sin årlige V76-omgang sist onsdag, er Bjerke tilbake som arrangørbane i kveld. Som vanlig er de spillemessige utfordringene solide, når det er snakk om V76. Det er derimot ikke V4-galopp i dag, det er trav fra Vaggeryd.



Nå skal det dog handle om kveldens V76-omgang på Bjerke og nok en gang lukter det gode penger i denne spilleformen. I formiddagstimene onsdag, er faktisk ingen av mine to bankeralternativer favoritter i sine respektive løp, men det kommer muligens til å endre seg utover dagen.

Tøffingen avgjør

Min hovedbanker den kommer ut i V76-7/DD-2 og holder kanonform for dagen. Det handler om 9 Moveslikejagger som gjorde et nytt toppløp utvendig for Jet Bug i Drammen sist og fullførte strålende til andreplass etter å ha vandret utvendig den siste runden. Hadde også i det løpet niendespor fra start, men Bjerkes baneprofil skal i utgangspunktet passe Moveslikejagger enda bedre. Kusk Kristine Kvasnes mener hun har den beste hesten i V76-7, jeg er enig med henne og synes det ser ut som en flott vinnersjanse. Jeg bankerspiller 9 Moveslikejagger i V76-7, og bruker også hesten som DD-banker.

Rangering V76-7/DD-2/V5-4: A: 9 B: 8-7-3-10 C: 5-1-4-2-6-12-11

Topp sjanse for Solberg

Tom Erik Solberg har gjort en flott trenerjobb med 2 Valle Ask og etter at tre ulike kusker han kjørt treåringen i de tre siste løpene, sitter Solberg seg selv opp igjen i sulkyen i kveld. Treåringen gjorde et strålende løp til andre bak Kos Odin sist på Leangen og landet på sterke 26.6/2140 meter. Kun fem hester er med i 3-årings-stjernen i kveld og jeg tror det er meget god sjanse for at 2 Valle Ask vinner løpet og bankerspiller denne på de to minste V76-forslagene. I morgentimene onsdag ble 1 Balder Mollyn strøket og da bankerspiller jeg 2 Valle Ask på samtlige V76-forslag her på Nettavisen.

Rangering V76-2: A: 2 B: 4-3 C: 5

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Det er ingen tvil om at en feilfri 9 Myhreng Jerker har en topp vinnersjanse i V76-1, men hesten var ikke som best i sine to siste løp før pausen og møter samtidig er par-tre gode konkurrenter. Favoritt skal han være, men ingen banker for meg.

2 Gikling Lomeo er ikke en hest som rader opp seire lenger. Hesten som står med 11 seire på 70 starter, har faktisk ikke vunnet løp siden 29. november 2015. Men formen er på topp hos denne nå og forutsetningene er gode i kveld. Første motbud. 3 Tojo Prinsen satt faktisk bom fast med mulige vinnerkrefter bak Gylden Balder på Sørlandet sist og viste gryende storform. Heller ikke Tojo Prinsen har vunnet på lenge nå, siste seier kom 7. mai 2016, men Tojo Prinsen har et meget høyt toppnivå og står fint til i V76-1.

Jeg tar også med 11 Wik Emil. Flåten-traveren har støtt på steintøff motstand i det siste og levert bra.

Rangering V76-1: A: 9 B: 2-3-11 C: 5-8-10-7-1-6-4

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Onsdag 28. juni valgte jeg å bankerspille Sima's Starmail i V76-6 på Bjerke, men det viste seg å være en feilvurdering. For det første var spillefavoritten i det løpet, Frankel D. brenngod vinner, men Sima's Starlight var heller ikke som best for dagen, selv om hun ble sittende stengt med litt krefter igjen over mål som sjette. I kveld blir 3 Sima's Starlight stor favoritt i V76-3, men jeg nøyer meg med å sette henne først, selv om oppgaven ser meget riktig ut på forhånd.

11 Photolicious har sin styrke mot mål, og således er ikke ellevtesporet så avgjørende for denne fireåringen. Avsluttet strålende til lunsjseier (i et bra felt) på Bjerke sist, og kan vinne igjen. 12 Bon Simoni satt i tet i det samme løpet og skuffet enda en gang ved ikke å klare å holde unna. Jeg innbiller meg at denne hoppa er klart best med ryggløp og gir henne sjansen som lite spilt i kveld. 5 Lonely Warrior vant for Eirik Høitomt på Klosterskogen nest sist. Satt langt bak sist og kom aldri inn i løpet. Står bedre til i kveld og jeg tar fireåringen med på gardering.

9 Amelie Division står spennende til spormessig og kan ta karrierens første seier med maks flyt. På de større forslagene tar jeg også med 7 Ligtning McQueen som har vist lovende takter hittil.

Rangering V76-3: A: 3 B: 11-12-5-9 C: 7-2-1-6-10-4-8

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kanskje gjør spillerne rett i at 5 Kringlers Frida skal være stor favoritt i dette meget svake kaldblodsløpet i V76-4, men jeg har mine tvil og setter henne ned som andrevalg.

Min klare favoritt heter 2 Hauan Hera. Fireårshoppa holdt lenge stand fra tet på Jarlsberg fredag og ble fjerde mot klart bedre hester enn det hun støter på i kveld. Får Tom Erik Solberg henne feilfritt avgårde og eventuelt til tet, kan hun lede dette løpet fra start til mål. 5 Kringlers Frida har gjort to fine løp i det siste, men ga seg veldig lett mot Vest Odin nest sist. Det er såklart billigere imot i kveld, men ikke mer enn et garderingskryss for meg.

3 Faste Jerva er helt sikkert på nivå med to ovennevnte. Feilfritt er hun garantert med i seierskampen her. 1 Sjåvoll Sjarmi har fart til å utfordre min trio, men da må hun holde seg på beina. Disse fire strekhestene synes jeg skiller seg noe ut her, men ute på kanten tar jeg også med 6 Jo Blessen (god nok feilfritt, men har surre fælt i det siste) og 11 Makita (bra i seiersløpet sist på Momarken, og selv om forutsetningene er annerledes i kveld, kan hun vinne igjen med maks klaff) på de to største V76-forslagene.

Rangering V76-4/V5-1: A: 2 B: 5-3-1-6-11 C: 4-9-13-8-7-12-10-14

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. Ungdomsløp. 2100 meter autostart.

1 Dreamy Queen blir klar spillefavoritt i dette ungdomsløpet og hun blir også min favoritt. Blir trolig overfløyet fra sitt innerspor, men på kapasitet er nok dette feltes beste hest.

4 Lord Wine har vært litt opp og ned i det siste, men i slike omgivelser som dette skal Kolnes-traveren ha en flott sjanse sammen med Magnus Teien Gundersen. 12 Wakanda fikk det sydd opp i debuten for Olav Mikkelborg, men vant uansett på en bra måte. I kveld er det tolvtespor bak bilen og helt andre forutsetninger enn i seiersløpet sist. Må nok være bedre for å vinne dette, men løp i kroppen har nok gjort bra og motstandsmessig ser ikke noe verre ut.

De tre hestene gjør normalt opp om seieren i V76-5, men med to bankere får jeg råd til noen kryss ekstra også her. Pausehesten 2 Nightwish Powerchill har ikke startet siden september i fjor, men har bra kapasitet og uryddige 10 Tuleries er god nok dersom Henning Nygård får henne til å søke framover og ikke minst holde henne i trav.

Rangering V76-5/V5-2: A: 1 B: 4-12-2-10 C: 6-3-5-8-7-9-11

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2600 meter autostart.

Bra klasse på dette langløpet og seiersgrossisten 5 Wayne Brogård er både min og spillernes favoritt. Den Kari Anne Knutsen-trente vallaken svek som storfavoritt på Sørlandet nest sist, men var tilbake som en vinner på Forus i den siste starten og tok sin niende årsseier.

4 Gukko Raw er også en hest som liker langløp og her lukter det tidlig tet. Den posisjonen trives Anderssen-traveren godt i og det er bra seierssjanse i kveld. 1 Ultimo Tango har galoppert seg bort i de tre siste løpene, men denne vallaken har bra kapasitet og er ikke ueffen feilfritt. Distansen er ikke noe minus.

7 Expo B.R. står litt sjanseartet til spormessig, men kommer Hamre-traveren noenlunde rett på det, er han helt klart en vinnerkandidat. Disse fire skiller seg ganske klart ut i dette løpet, men jeg tar med tøffingen 8 Larger Than Life på det aller største V76-forslaget, til tross for et kinkig åttendspor fra start.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 5 B: 4-1-7-8 C: 12-9-3-6-10-11-2