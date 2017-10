Høitomt nøkkelkusken i kveldens V76

Polar Northug og Eirik Høitomt blir klare spillefavoritter i V76-7/DD-2 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og V76 fra Bjerke til kvelden. Opprinnelig var det meningen at Gøteborg galoppbane skulle være vertskap for løpene, men der er baneforholdene helt håpløse og i all hast, har Bro Park fått trommet sammen fire løp, slik det blir V4-spill onsdag.

Høitomt sentral

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V76-løp på Bjerke, der Eirik Høitomt for n'te gang blir en av nøkkelkuskene. Han sitter opp bak tre store favoritter i kveld og både 2 Dæmro Kjempen i V76-1, 2 Always On Time i V76-6 og 6 Polar Northug i V76-7 er berettigede favoritter i sine respektive løp. Jeg velger meg sistnevnte som min V76-banker i kveld.

Perfekt oppgave i kveld

Seiersmaskinen 6 Polar Northug har gjort 61 løp i karrieren og vunnet 26 av dem. I all hovedsak har hesten stått oppstallet i Nord-Norge gjennom hele karrieren, men på sensommeren valgte eier Gunnar Andersen fra Røkland å sende hesten i trening til Marius/Eirik Høitomt. Tre starter har hesten gjort sørpå og hesten har vært på trippelen i alle tre, og møtt på steintøff motstand.

Meget god som toer bak Gandolf sist og i kveld ser det veldig bra ut på forhånd. Motstandsmessig er det litt ned fra de foregående startene, startsporet i volta på strek er ypperlig og mye tyder på tidlig tet for hesten. Jeg tror på seier og bankerspiller 6 Polar Northug i V76-7, og bankerspiller selvsagt også hesten i DD-spillet og V5.

V76-7/V5-4/DD-2: A: 6 B: 3-1-14-2 C: 12-15-10-8-5-13-4-9

Kan få match i kveld

2 Always So Easy har vært et eventyr for Morten M. Ottersen etter at han handlet denne til Norge på vårparten. Sju starter har gitt sju seire og det inkludere to V75-seire. Har sett uforskammet sprek ut i de siste seiersløpene og har en flott oppgave foran seg igjen i kveld i V76-6/V5-3/DD-1. Fra andrespor bærer det normalt tidlig til tet og det er ingen tvil om at 2 Always So easy har et godt bud på seieren i V76-6. Har tjent en god penger i seiersløpene, men har bæret preg av det i de siste seiersløpene. Topp sjanse og mulig bankerkandidat og på det aller minste V76-forslaget, bankerspiller jeg også 2 Always So Easy i V76-6.

Likevel vil jeg ta med meg 9 Merles Simone på gardering på de større V76-forrslagene. Mikkelborg-hoppa var strålende i seiersløpet sist og kan muligens by opp til kamp i kveld. Jeg spiller to hester i V76-6.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 9-4-5 C: 1-7-8-10-12-3-11-6

V76-1 - DNT's 4-åringsserie. 2140 meter voltestart. Kaldblods.

Uoversiktlig innledning på kveldens V76-omgang, men jeg tror fem hester gjør opp om seieren og spiller fem på alle V76-forslagene.

2 Dæmro Kjempen er favoritten og blir også min favoritt. Har levert to strake seiersløp, står fint til på strek og selv om motstanden er betydelig tøffere i kveld, kan det bli ny seier. 3 Gikling O.L. gjorde et råsterkt seiersløp på Leangen sist og vant på bra tid. Trønderen kommer med ambisjoner og kan vinne dette.

14 Mine har hatt pause grunnet en halsinfeksjon. Helmen-traveren har startet tre ganger og vunnet samtlige. Har dog en tøff oppgave i kveld med bakspor på 20 meter tillegg. 13 Tekno Blondie er kanskje hesten med størst kapasitet i feltet, men galopprisikoen er høy. 9 Mjølner Zorro er en tråkk type, men var altså helt nede på 28-tallet i Sverige sist. En slik tid betyr normalt seier her. Blir min femte og siste hest på forslagene.

Rangering V76-1: A: 2 B: 3-14-13-9 C: 6-1-10-5-8-15-12-4-11

V76-2 - DNT's unghestserie. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Helskummelt unghestserieløp der det kan smelle. Jeg tar sjansen og står på fem hester på samtlige V76-forslag.

Spillefavoritten 11 Denali var bra i seiersløpet på Bjerke sist og tross bakspor, får Tengsareid-traveren et ganske klart tips her. 2 Gemma B.R. favoriseres av et flott startspor og kan kanskje få teten tidlig her. I denne type løp, kan det faktisk være løpsavgjørende. 9 Betty har vært bra i sine to siste løp og stallformen til Steinar hammersborg er for oppadgående om dagen, Outsideren. 7 Hearthammer er bra fra start og møter overkommelig motstand.

6 Sparkling var god toer bak Ourastile nest sist (langt bak dog) og er har en viss kapasitet. Blir min femte og siste hest på V76-forslagene.

Rangering V76-2: A: 11 B: 2-9-7-6 C: 8-4-1-3-1-12-5

V76-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Trøndergjesten 8 Solfaks blir en av kveldens aller største V76-favoritter på Bjerke i kveld. Vallaken har kapasitet til å blåse rundt dette feltet, men det er klar galopprisiko, så jeg tar med noen garderinger.

6 Vest Odin har nok ikke toppfarten til Solfaks foreløpig, men Helgestad-traveren er under utvikling og var veldig bra i seiersløpet på Biri fredag. Blir ikke hesten hengt opp underveis, er han seig mot mål. Sammen med høykapable 3 Tenk Nå Dinå tar jeg disse to med på gardering mot den store favoritten i V76-3.

Rangering V76-3: A: 8 B: 6-3 C: 12-1-4-2-9-5-10-7

V76-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

7 Alessandra hadde ikke startet i løp siden 3. mai 2013, når hun dukket opp i løpsbanen igjen i regi HC Holm 22. mai (gjorde ett løp for Per Vetle Kals i februar også). Alessandra redebuterte med en flott andreplass for HC på Bjerke 22. mai bak Lex Storm. De sju neste startene har gitt fem seire og nå står hun med fire strake seire. Motstandsmessig er det billig imot i kveld og hun blir min klare favoritt i V76-4.

8 Sundby Søss har vært veldig flink i sine to første løp etter pause. Så ut som en vinner i det lengste sist på Bjerke, men lå for mye på i tet og ble hentet på streken av Valle Storm. I kveld vil nok Gunnar Austevoll satse på å kjøre henne i rygger i det lengste og hun står ikke mye tilbake for favoritten. Jeg står på disse to på de to minste V76-forslagene.

På de litt større betaler jeg også for 4 Makita. Det er opp til bevis i kveld, så får vi om fireårshoppa har nok fart i seg til å stå imot mine to favoritter fra 20 meter tillegg. 12 Langaard Siv står med to strake seire nå og står fint inne på pengene i dette løpet. Kan vinne igjen. På det aller største forslaget, betaler jeg også for 9 Lykkje Embla og 2 Mailund Jerva. Begge har kapasitet og fart til å vinne et slikt løp, men da må da en topp dag.

V76-4/V5-1: A: 7 B: 8-4-12-9-2 C: 1-10-11-14-15-3-13-6

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

3 Sandsjöns Igor satt bom fast i mål med mye spart i sitt første løp etter noen måneders pause på Bjerke 27. september (V76-1). Således var det alt annet enn overraskende når Eilefsen-traveren suste til tet og vant enkelt i et lunsjløp på Bjerke i starten etter. Blir også klar favoritt i kveld og skal også være det fra et bra startspor.

4 Southwind Gizzel er behandlet siden forrige start, men leverte flere kanonløp for Rennesvik før pausen. Bra startspor og første utfordrer til den store favoritten. 11 Fox Dragon leverte en meget tiltalende norgesdebut på Bjerke 2. oktober. Overtok da teten etter 500 meter og en så kapabel hest som Allaway G.T. var sjanseløs til å utfordre fra lederryggen. Helt annen oppgave med bakspor i kveld og tøffere motstand, men han vinne igjen. Jeg står på disse tre på de tre minste V76-forslagene.

På det aller største tar jeg også med mye spilte 7 Clint Classic. Vant på bra sette sist, men fra sjuendespor mot bra motstand i kveld, må det klaffe optimalt underveis.

Rangering V76-5/V5-2: A: 3 B: 4-11-7 C: 1-9-12-2-6-10-8