Høitomt tar regi på Bjerke

Aros Line og Eirik Høitomt blir klar favoritt i vant V76-2 på Bjerke onsdag. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Den internasjonale kvinnedagen faller på en onsdag i år, og på travfronten er det som vanlig dags for V76 på Bjerke når det er snakk om onsdager, i tillegg til at det er V4-lunsj fra Gävle.

Som vanlig er det nok en herlig meny spillerne skal bryne seg på i V76-spillet og V76 er blitt et meget godt produkt. Kun to ganger på årets første åtte V76-omganger har utbetalingen for sju rette vært under femsifret, selv om det sist onsdag ble en moderat utbetaling for sju rette. Her er tallenes tale hittil i år:

Onsdag 4. januar: Sju rette kr 38 064 - tre førstevalg

Onsdag 11.januar: Sju rette kr 101 758 - ett førstevalg

Onsdag 18. januar: Sju rette kr 96 698 - tre førstevalg

Onsdag 25. januar: Sju rette kr 497 108 - ett førstevalg

Onsdag 1. februar: Sju rette kr 94 616 - to førstevalg

Onsdag 8. februar: Sju rette kr 8 375 - tre førstevalg

Onsdag 15. februar: Avlyst

Onsdag 22. februar: Sju rette kr 270 913 - to førstevalg

Onsdag 1. mars: Sju rette kr 4 147 - tre førstevalg



Men det er verd å merke seg at det har vunnet minst ett førstevalg hver gang, så det er fullt mulig å lande sju rette med meget solide gevinster, dersom man treffer med bankervalgene.

Høitomt igjen

Eirik Høitomt innfridde med min V76-banker forrige onsdag, når 6 Kjempen som ventet var overlegen i V76-3. Seierssugne Høitomt kusker min V76-banker også denne onsdagen.

Perfekte forutsetninger

Det handler om danske 3 Aros Line som tok en meget overbevisende V75-seier på Forus i sin siste start. Femåringen som trenes av dyktige Morten Juul er en hyppig gjest i Norge og startet også i Norge tredje sist (solid treer ettter startgalopp i et V75-løp på Klosterskogen) og femte sist vant hesten et grunnlagsløp på Forus i overbevisende stil. I kveld har Aros Line trukket et perfekt tredjespor bak bilen, teten er innen rekkevidde, og det skal være snakk om en flott vinnersjanse. Jeg bankerspiller 3 Aros Line i V76-2.

Rangering V76-2: A: 3 B: 9-1-10 C: 2-5-6-7-8

Kan få en fortjent seier i kveld

"Gamlingen" 2 Triple Crown har nydelige forutsetninger i eliteløpet for varmblodshester i V76-7/V5-4/DD-2 og Kolnes-hesten holder også veldig bra form. Det skal være gode tetsjanser i kveld og på det minste V76-forslaget samt i DD-spillet bankerspiller jeg 2 Triple Crown.

Men i V76-spillet velger jeg å gardere litt, da det finnes bra konkurrenter. Frode Hamre sender ut en spennden nykommer i 9 Scacco Matto som ankommer fra Robert Berghs stall. Vant ikke løp på 12 startet i fjor, men motstandsmessig ser det klart overkommelig ut i V76-7 som altså er stengt på 600 startpoeng. Fra Sverige kommer også 11-årige 7 Capello Bob. Dessverre for Stefan Persson så fikk hesten sjuendespor bak startbilen, og det er selvsagt sjanseartet all den tid det er snakk om sprint. Løser det seg noenlunde ned startsiden, bør denne likevel være tidlig aktuell.

11 Flirtin Beach er fersk i slike omgivelser og har i tillegg hatt uflaks i sportrekningen. Men går til mål og får plass på det aller største V76-forslaget.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 9-7-11 C: 10-3-1-4-8-6-5-12

V76-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Hoppeløp i lavt grunnlag og kanskje gir jeg meg ut på et "selvmord" med kun å stå på to hester i V76-innledningen.

Men 10 Gardin Trappa og 7 Haugestad Lina skiller seg klart ut i dette løpet og blir mitt klare lås i V76-1. 10 Gardin Trappa har veldig mye bokstaver i raden, men sist hun holdt seg på beina og da kom også seieren. Er overlegen kapasitetsmessig i dette løpet og skal stå som klar favoritt.

7 Haugestad Lina ble stri i tet for Vidar Hop i V76-3 på Bjerke for 14 dager siden og ble blant annet tatt ned av nevnte Gardin Trappa mot mål. Vidar Hop er optimist og kommer til å gi hoppa rygger i det lengste i kveld. Klar utfordrer til favoritten 10 Gardin Trappa. Bak disse to er det meget svak klasse på V76-1 og jeg innleder med en frekk dobbeltbanker.

Rangering V76-1: A: 10 B: 7 C: 3-12-13-11-2-8-6-9-1-5-4

V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint kaldblodsløp venter i V76-3, der jeg synes fire hester skiller seg litt ut.

Jeg setter trønderen 2 Alsaker Elfax først på min rangering. Hesten har tatt tre strake seire på hjemmebanen Leangen nå og sett dunderfin ut hver gang. Her er det tetsjanse og derfra kan han bli lei å fange.

Bjerkespesialist 11 Troll Svenn var ikke mer enn middels i et V75-løp på Forus i den siste starten. Gjorde et gnistrende seiersløp som storfavoritt i V76 nest sist på Bjerke og trives meget bra på landets hovedbane. Førsteutfordrer til min favoritt. 6 Modinas Viking har trøblet mye, men har vært meget solid i to strake seiersløp nå. Kan legge på til tre i kveld. 3 Søndre Lynet er kvikk i vei og kan kanskje sno 2 Alsaker Elfax på føringen. Vallaken trives ekstra godt i tet og er seig å ta ned derfra. De fire får plass på de tre minste V76-forslagene.

På det aller største forslaget, tar jeg også med lite spilte 12 Alm Sander. Tolvtespor er et klart minus, men skulle det klaffe underveis, har Alm Sander stort sett en veldig bra speed å sette inn.

Rangering V76-3: A: 2 B: 11-6-3-12 C: 9-4-5-8-10-7-1

V76-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Stallansatte.

Frode Hamre mener 4 Lucille Bourbon er Hamre-stallens aller beste vinnersjanse i V76-spillet onsdag. Hamre er veldig god til å vurdere sjansene på forhånd og det er ingen tvil om at en feilfri Lucille Bourbon skal stå som favoritt i dette løpet. Men hoppa sliter stadig med galopper og derfor er garderinger påkrevet.

9 Federal Crown tar turen fra Trøndeliga med kanonform i kroppen. Det er en hest jeg har lansert flere ganger de siste månedene, men i kveld er bakspor, og nå er det opp til "bevis". Har stort sett gjort alle seiersløpene sine fra tet. Men har sett så bra ut at han helt klart kan vinne dette også. 8 Mc Vet overrasket stort ved å forsvare innersporet sitt i et lunsjløp sist. Vant kontrollert, og er som kjent en hest med solid kapasitet. Blir min tredje og siste hest på kupongen i V76-4.

Rangering V76-4/V5-1: A: 4 B: 9-8 C: 10-12-3-5-1-7-6-2-11

V76-5/V5-2 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Mer Morten Juul og mer Eirik Høitomt kan det bli i dette løpet. 1 Donna Donna S.E. har ihvertfall perfekte forutsetninger i dette hoppeløpet selv om det uvisst om hoppa kan forsvare sitt innerspor, skal hun kunne duge veldig bra her og blir min favoritt.

4 Dreamy Queen er ei norskfødt fireårshoppe som har utviklet seg veldig fint de siste månedene. Har tilgode å vinne på fire forsøk i år, den seieren kan komme i kveld. Kim Pedersen sender ut norgesdebuterende 5 Mira Hørsta og har litt tro på henne i kveld. Har gode meritter fra Danmark og bør kunne gjøre opp om seieren direkte.

9 Capri Sun har ikke helt klart å følge opp den knallsterke lunsjseieren på Bjerke 15/12 i fjor og mest gått på det jevne i de tre løpene etterpå. Men har bra kapasitet og får hoppa henge med i gode rygger underveis, har hun normalt en bra polett på lager. De fire hoppene ser ut som et bra lås i V76-5.

Rangering V76-5/V5-2: A: 1 B: 4-5-9 C: 3-11-6-8-12-2-10-7

V76-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter. Spor etter poeng.

Et strålende spilleløp venter i V76-6 og på det største V76-forslaget betaler jeg for åtte hester.

7 Tangen Faks blir min favoritt. Jeg hadde veldig god feeling for hesten nest sist, men da ble han hentet på streken av 11 Stensvik Martin. Oppgaven i kveld ser igjen passende ut og han kan ta årets første seier her. 2 Viking Faks gjorde en strålende avslutning til fjerde i et steintøft V75-løp på Biri i den siste starten. Det tar jeg på alvor og Vidar Hop opp som kusk i kveld er meget spennende. Andrevalget.

11 Stensvik Martin har funnet en hysterisk form og må være aktuell igjen. 4 H.G. Jerv var meget positiv ut første gang i regi Åsbjørn Tengsareid og feilfritt er han med disse. 6 Kodran har også varslet form i det siste og også denne er tidlig aktuell feilfritt.

12 Eikmann hemmes kraftig av tolvtesporet og må kjøres på sjanse i det lengste. Med litt klaff underveis kan det gå. Helt ute på kanten og på det aller største V76-forslaget tar jeg også med 10 Mjølner Tore (har usikker form, men kapasitetsmessig er Mjølnerød-traveren god nok) og 8 Prins Philip (mangler kanskje litt på den absolutte toppformen, men er samtidig kapabel nok).

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 7 B: 2-11-4-6-12 C: 10-8-3-9-1-5