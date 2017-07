Knallspennende superonsdag i V76 på Bjerke

Quality QC og rytter Christina A Hande. Onsdag rir Kristine Kvasnes. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

V4 Väggeryd: Godbiter på gang til lunsj

Oddstips 1 & 2: Nice fortsetter der de slapp

Tippetipsene: Rosenborg må begrense skadene

Vaggeryd er først ut denne onsdagen, og her blir det V4-lunsj med start kl.12.20. Det desiderte høydepunktet skjer uansett på Bjerke hvor det i dag er SUPERONSDAG. Det betyr at bonuspotten på vel 600 000 skal ut til alle med syv riktige. V76-løpene på Bjerke starter kl.19.00.



Suksess for to flate bonger på Eksperten 23. juli - Kr.1 200 ble til Kr.17 446!

Undertegnedes tips til Biri denne søndagen var slett ikke verst, og dagens hovedbanker, WJ Eminent Bergen, innfridde. Vi hadde også solid tro på 2-valget Amazing SH i finalen. På Eksperten ble det fullklaff for TO FLATE BONGER til Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300). Disse bongene betalte ut storfine Kr.17 446 hver seg. Vi gratulerer så mye.



Solide tips ble servert i lunsjen til Bjerke 24. juli!

Undertegnedes lunsjtips satt knallbra denne mandagen! På den lille bongen til Kr.180 banket vi Puce Tanic E. + Dream Princess. Neslands Faksen (2-valg) slo dessuten til som et herlig objekt. Bongen på Kr.180 betalte ut fine Kr.1 016,-.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vi er kommet frem til den siste onsdagen i juli, og det betyr SUPERONSDAG på Bjerke. Dette er noe vi gleder oss til hver mnd, og det ligger altså vel 600 000 ekstra i sjuerpotten. Omgangen som venter er meget spennende, og vi blir ikke overrasket om dette ender med flotte kroner til de med riktig V76! 8 Quality QC (V76-2) er dagens beste banker, og også vi går for den. Her er teksten mot V76-cashen:



V76-1 : 5 Tin Gnist – Er lynrask ut på omvendt volte, og prikker kusken starten her, ja, da kan det opplagt bli tet. Løpet sist kan man bare glemme da den havnet opp i en ulykke. Har ellers levert jevne/fine løp mot ganske bra hester i grunnlaget på Sørlandet. Her skremmer i hvertfall ikke motstanden, og den må være spillbar. 3 Frøyu Pelle – Er en toppstammet 4-åring som ikke har helt slått til. Er dog veldig fersk enda, og den har kun gjort syv løp. Var klart bra etter pause sist, den kan åpne, og skulle denne få tet er det hesten å slå. 7 Vik Jet – Møtte klart bedre hester enn dette på Leangen i fjor, og det er snakk om en traver med fin grunnkapasitet. Er nå solgt, den kommer ut i ny regi, og rapportene er ganske positive. Bør følges i varming, og for oss er dette løpets outsider. 12 Bjørkekongen – Feilet i en trang siuasjon i Sverige sist, og den gikk helt greit etter denne galoppen. Virker å være ordentlig pågang i regi Arthur Bø, og den trenger ikke å være borte med flyt. 11 Erga Rauen – Hadde vi litt tro på sist, og hesten var også MYE forbedret. Har masse inne, og fortsetter den fremgangen fra sist er den veldig tidlig aktuell. 8 Hafell Storm – Har vært bra på slutten, og den er under utvikling. Nå sist ble den klippet rett ned inn på oppløpet, og galoppen var ikke til å unngå. Kan revansjere seg i omgivelser som dette!

Vår rangering : A : 5-3 B : 7-12-11-8 C : 4-1-2-6-9-10

V76-2 : 8 Quality QC – Blir startet veldig tett, og den gjør altså sin sjette start på under to mnd. Før eller siden vil den få en reaksjon, og den var vel kanskje ikke helt på topp i Sverige sist heller. Dog var den alt annet enn dårlig, men kanskje ikke like vass som tidligere. Har vist seg å være i en helt egen klasse i grunnlaget her hjemme, og det meste tyder derfor på at det blir en ny seier her. Kristine Kvasnes opp er aldri et minus, og vi kan ikke gjøre annet enn å tro MYE på Quality QC igjen. 1 LA’S Mr Brown – Gikk sterkt i montedebuten etter galopp sist, og den varslet at dette var noe den likte. Kan muligens gå langt ned på 15-tallet fra strek, og da blir den ikke enkel å fange. 10 Arn – Montedebuterer, og denne er vi fakta veldig spent på. Har kroppen til å bli en bra montehest, Helene Kolle er talentfull, og velger man å gardere den store favoritten er Arn en spennende skrellhest å ha med på bongen. 2 Afrodisiac – Var ordentlig positiv i montedebuten sist, og den fullførte veldig fint. Kan fort være enda et hakk forbedret nå, og da er den selvfølgelig trippelaktuell.

Vår rangering : A : 8 B : 1-10-2 C : 7-9-6-5-3-11

V76-3 : 8 Røyns Stjernen – Har imponert veldig de siste gangene, og sist jogget den altså en 25-tid. Når Fremstad kjørte som fortest så viste den frem 22,8/500m… Er lynrask fra start, den blir enormt kuskeplusset med Høitomt, og fra tet er dette hesten å slå. 10 Smedpål – Er nok best på ren kapasitet, men den er ALT ANNET enn stabil, og galoppene er aldri langt unna. Distansen er kun et stort pluss, og feilfritt er den med på foto. 4 Rolf Martin – Knep seieren etter pause sist når lederen stoppet. Risikerer å måtte gjøre en hel del grovjobb om den skal vinne i dag, og den skal være på sitt beste om den for eksempel skal vinne dette fra dødens. For oss er Rolf Martin kun en bitteliten outsider. 1 Dag Jo – Fikk dundermaks i tøffe omgivelser sist. Har løftet seg etter den kom inn på stallen til Arthur Bø, men vi bli uansett litt overrasket om den allerede nå er god nok til å utfordre de vi tror mest på. Også dette er kun en bitteliten outsider.

Vår rangering : A : 8-10 B : 4-1 C : 5-11-7-3-9-2-12-6

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-4 : 1 Global Rumour – Leverer denne som tredje sist, ja, da er det snakk om en klink vinner. Er dog noe variabel, og den er dessuten litt usikker på startsiden. Her er det flere lynraske hester med i første rekke, og dermed øker galopprisikoen på den store favoritten. Motivert favoritt, men vi tør ikke å banke. 5 Enjoythefuture SC – Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og normalt skal det ha gjort godt. Kan åpne, svært dyktige Magnus Teien Gundersen sitter seg opp, og det er den første hesten som skal med om favoritten garderes. 8 Place Your Bet – Har løftet seg enormt i ny regi, og nå sist var den fakta bedre enn noen gang. Gikk en kruttsterk sisterunde, og på klokken vår stod det 12,1 s 800m. Sporet trekker ned, men med tempo er den straks inne i «leken». Er en naturlig garderingshest. 10 Above From De Hess – Er egentlig en ganske OK hoppe som har fått elendig betalt i år. Har nå skiftet regi, og den er kommet inn på stallen til svært dyktige Anders Lundstrøm Wolden. Vi blir alt annet enn overrasket om denne viser seg frem fra en meget god side direkte, og det skal også bli spennende å se den i hendene på Erlend Rennesvik. Er kapabel nok til å skrelle. 12 Sao Paulo – Satt bom fast med krefter igjen i comebacket sist. Er egentlig en hest som har kapasitet langt utover dette grunnlaget, men trolig trenger den flere løp før formen er i nærheten av på topp. 11 He’s So Vain – Har vært variabel i monte, men på sitt beste har den vært ordentlig bra i den stilarten. Glem ikke at når denne var som best i trav så matchet den langt bedre hester enn dette. I et løp på høstparten i 2014 var den noen lengder bak Heartbreaker VS… Skal bli spennende å se den med vogn igjen, og den trenger ikke å være helt borte.

Vår rangering : A : 1 B : 5-8-10-12-11 C : 6-4-2-3-9-7

V76-5 : 10 Golden Garbo – Blir latterlig lite spilt i dette hoppeløpet, men her må man være på vakt. Nå sist dundret den til på utsiden, og første 1000m ble passert på brennkvikke 11,7! Holdt klart bra selv om den fikk syre siste 100m. Gangen før var den heroisk i nederlaget, den gav seg aldri, og den fikk et klart pluss i kanten. Klaffer det bare noenlunde underveis så er vi klart inne på at denne kan overraske. OBS! 1 Global Tess – Var ute i et forsøk til StoChampionatet sist, og den gjorde et helt greit løp mot en helt annen verden av hester kontra det den møter nå. Sporet denne onsdagen er intet pluss, og det kan bli en felle. Løser det seg bare litt så er den god nok til å vinne fra dødens, og den er selvskreven på bongen. 5 Luxury Tile – Er ingen stjerne, men det er en flink hoppe. Vant sikkert sist etter å ha fått det aldeles sydd opp. Laddes nok mot tet nå, og koster bare ikke den første runden for mye så kan den renne unna. Tåler dog ikke veldig mye trykk på seg. 12 MT Longtallsally – Årsdebuterte sist, den gjorde et sterkt løp, og det var en fin hoppe. Kan ventes MYE forbedret med en blåser i kroppen, den er mye bedre enn grunnlaget sitt, og vi blir alt annet enn overrasket om den legger på til to strake. SKAL PASSES! Disse fire hestene føler vi skal være et sterkt lås.

Vår rangering : A : 10-1 B : 5-12 C : 9-4-3-6-11-2-8-7

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-6 : 5 Ådne Odin – Var det ikke noe trøkk i sist, mens den nest sist feilet som godtgående via svært drøye spor mot oppløpet. Hadde da travet ned mot 25,0/2200mv uten galoppen. Kommer nå ut i et vanlig grunnlagsløp, og fra tredje omvendt i volten burde den bli sluppet tidlig til tet. Tilbake på sitt beste kan dette vise seg å være en klink vinner, og den skal stå først på ranken. 13 Wik Emil – Er i en fantastisk form, og den knep seieren sist etter en ordentlig bra avslutning. Kolle er tilbake i «jolla» nå, og det er naturligvis et pluss. Skulle ikke favoritten være på topp så kan Wik Emil speede ned denne gjengen. Motbudet. 8 Lykkerus – Er veldig bra, men den er også usikker. Feilet seg bort sist, mens den vant med innlagte galopper både nest + tredje sist. Til denne starten vil det bli gjort noen endringer, og slår de vellykket ut er dette en naturlig gardering. Disse tre hestene høyer seg klart over de øvrige.

Vår rangering : A : 5 B : 13-8 C : 7-9-3-14-2-4-11-1-6-10-12

V76-7 : 9 Among Hastrup – Vinnerhesten til Tvedt blir ikke helt tatt på alvor i finalen, og akkurat det er vi undrende til. Var ute som et 7-valg når dette tipset ble lagt ut, og det er galskap. Har nå fått et par nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og sist på Sørlandet var den smellfin til seier. Travet 13,5 på Biri i vinter, og den har null problemer med å gå ett sekund raskere i kveld. Står ypperlig til i ryggen på startkjappe Miss Åslandia, og den vil komme fint gjennom på startsiden. Med tempo blir den SVÆRT SKUMMEL, og som lite spilt er den verdt et forsøk. 3 Miss Åslandia – Fikk maks sist, mens den vant sikkert fra tet nest sist. I løpet nest sist fulgte den bilen fra start, og løser den slik her skal mulighetene for tet være gode. Dette er en hoppe som vi tror MYE på fremover, og den er god nok til å være med en bit oppover. Motivert, og tidlig. 4 Reveleer – Er en traver som er fullstendig umulig å regne på. Den kan være under pari, for så uken etter gå en 11-tid. Marius Høitomt er opp på sin springer, og i omgivelser som dette duger den om den leverer som best. 1 Hickothepooh – Fullførte OK mot gode hester sist. Er middels+ fra start, men står likevel i fare for å bli overflydd om den ikke løser som best. Kan vinne om den ikke blir fast. 5 Wizard Of Ousse – Er helt riktig ute nå, og den er dessuten på vei mot formen. Fullførte klart bra mot gode hester sist, og vi gav den et pluss i kanten. Er lynrask fra start, og løser det seg bare på startsiden kan det gå veien. 8 Dave Briggs – Er betydelig bedre enn raden, den har flott grunnkapasitet, og nå sist feilet den fra seg en 13-tid som pigg. Kan overraske litt med flyt.

Vår rangering : A : 9-3 B : 4-1-5-8 C : 10-11-12-7-6