Kristine har jackpotbankeren

Kristine Kvasnes (her på vidunderhoppa Ulsrud Tea) rir Nettavisens soleklare V76-banker på Bjerke i kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er vel i gang med en herlig trav- og galoppuke med lørdagens flotte Gulljackpot-omgang i V75-spillet på Jarlsberg som den største attraksjonen både sportslig og spillemessig. Allerede i kveld er det dog duket for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke med hele 1 149 076 kr ekstra i sekserpotten. Tirsdag er det som kjent 16. mai og dermed er Bjerke-stevnet flyttet en dag frem. På nasjonaldagen onsdag 17. mai er det som vanlig duket for storstilt galoppstevne med V65 på Øvrevoll galoppbane.

Med tanke på at Bjerke er "alene" på ovalen i kveld, er det ingen V64-spill til Sverige. Jackpotpengene fra den meget lettløste V64-omgangen på Färjestad i går kveld, er dermed lagt til torsdagens V65-omgang på Bergen travpark der det nå ligger 443 326 kr ekstra i sekserpotten. Men V4-lunsj fra Sverige er det naturligvis i dag og den kommer fra Åmål.

Forrige uke ble en strålende tipsuke for Nettavisen og her er høydepunktene:

V75-fullklaff på Biri 13. mai!

Det ble flott klaff for mine V75-tips på Biri lørdag, og mitt mellomste V75-forslag (innl.pris kr 486) satt som støpt. Utbetalingen på det forslaget ble meget fine 6 092 kr, og min hovedbanker i omgangen 4 Nice Eleven L. i V75-4 som attpåtil ikke var favoritt innfridde meget enkelt.



Lerum fortsatte festen lørdag kveld

Rolf Lerum fulgte opp med strålende V5-tips på Harstad lørdag kveld. Moe Aria (3-valg), og Romleskaft (2-valg) innfridde begge som hans tipsenere. Supersjokket i finalen, Fiia Wizard (5,0%), var med på samtlige bonger. Nettavisens mellomste V5-forslag på (innl.pris kr 432)betalte ut herlige 8 974 kr.



Strålende suksess på Øvrevoll torsdag 11. mai

Det ble full pott for absolutt alle tipsforslag til den store V65-jackpotomgangen på Øvrevoll torsdag. Det aller minste V65-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 162) satt klokkerent og betalte tilbake meget flotte 4 216 kroner. På Eksperten ble det da naturligvis treff på alle andelslagene som ble solgt og totalt ble det ca 120 000 kroner innspilt på Øvrevoll torsdag. Innsatsbeløp ca 45 000.

Lukene ble tømt i lunsjen på Bjerke 8. mai!

Rolf Lerum var på hugget i lunsjen på Bjerke sist mandag, og tipsene var knallsterke. Nettavisens minste V5-forslag (innl.pris kr 240) satt som den skulle, og betalte ut pene 2 213 kr. Her banket vi blant annet 13,50 oddseren Bulldozer.

Herlig fulltreff på Leangen 8. mai

Det var jackpotomgang i V65-spillet på Leangen mandag kveld og det ble bra treff for mine V65-tips. Det ble fullklaff for totalt ÅTTE ANDELSLAG på Eksperten denne mandagen, og samtlige vinnerbonger hadde lagnavn "LeirvågV65JaktLeangen". Banker av stål var Komnes Omer, og i V65-2 stormvarslet jeg for 3 Baloo N. mot en omgangens nest største favoritt, Chef Superb. Tre andelslag med fem andeler a kr 300 (innl.pris kr 1 344 kr) betalte tilbake 10 964 kr, mens fem andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1 920 kr) betalte tilbake 11 303 kr. Også i V5-spillet ble det bra treff. V5-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 448 kr betalte tilbake pene 1 844 kr.

Soleklar jackpotbanker

Jeg var inne på det i forkant av montedebuten til Tomeld Ø.K. at dersom denne leverer i monte, så er han trolig klin overlegen. Det viste seg å være helt rett, Tomeld Ø.K. regelrett smadret konkurrentene på Jarlsberg 5. mai og landet på råsterke 23.9/2120 meter. I kveld har 8 Tomeld Ø.K. noe som ligner at gaveløp i V76-4/V5-1 og når Kristine Kvasnes uttaler til TGN "går han som sist jeg red, kan jeg ikke se noen som skal slå ham her". Det er det lett å istemme og 8 Tomeld Ø.K. i V76-4 blir min soleklare V76-banker i kveld i V76-4 og bankerspilles naturligvis også i V5-spillet.

Rangering V76-4/V5-1: A: 8 B: 3-5-10-1 C: 7-2-9-11-6-5-4-12

V76-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Et uoversiktlig hoppeløp for kaldblodshester innleder kveldens V76-omgang og jeg tar sjanser og står på tre hester i dette løpet og tror det skal rekke fint.

1 Gardin Trappa har levert bra i månedsvis nå og skal være blant de beste i dette feltet. Solid treer både nest sist og sist, og motstandsmessig er det ned en klasse i kveld kontra de to siste løpene. Førstespor i volta er et lite usikkerhetsmoment, men det bør gå greit. 8 Vestpol Hebe kom seg feilfritt avgårde og rett til tet i seiersløpet sist på Bjerke. Nå er det bakspor og galopprisikoen øker. På fart er hun garantert best i dette løpet, men det som sagt klar galopprisiko fra bakspor.

10 Sundby Søss står på 20 meter tillegg, og blir garantert et skrik i kveld. Kom greit tilbake etter galopp sist, men må nok ha klaff på veien her. Tom Erik Solberg vet naturligvis det og kommer til å kjøre deretter. Også Sundby Søss har en overkommelig oppgave på papiret i kveld. Bak denne trioen ser det vidåpent ut og da tar jeg sjansen på at en av mine tre utvalgte blir ropt etter V76-1 i kveld.

Rank V76-1: A: 1 B: 8-11 C: 11-6-4-12-13-14-2-3-7-9

V76-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Herlig eliteløp for kaldblodseliten der jeg tror fire hester gjør opp om seieren.

Jeg setter 2 Bokli Vind frekt først på min rangering. Bokli Vind gjorde et toppløp som toer bak tetløpende Odd Herakles i Drammen nest sist etter et strevsomt løp og fulgte opp med en sterke 4. plass mot knalltøff motstand på Forus i den siste starten.

7 Solør Stegg blir spillefavoritt og svensken skal naturligvis være med i seierskampen her. Kunne ikke rå på en meget opplagt Philip Lyn på Åby sist, men satt da langt bak underveis og avsluttet sterkt til andre. Mindre felt og helt andre forutsetninger i kveld. 5 Odd Herakles er på vei mot formen han hadde i 2015 og vant såre enkelt sist som storfavoritt. Litt opp til bevis i kveld, da det er andre forutsetninger nå og tøffere motstand.

Jomar Blekkan har ambisjoner med 1 Jærvsørappen og varslet at han muligens vil teste tet i kveld. Men må nok heve seg litt fra de foregående startene for å vinne, men får jo et garantert fint løp fra sitt innerspor og tas med på de større forslagene.

Rangering V76-2: A: 2 B: 7-5-1 C: 6-3-4

V76-3 - Varmblodshester. 2640 meter voltestart.

Frode Hamre varsler ambisjoner med 4 Babycat mot storfavoritten 8 Fabian B.R. i dette langløpet og jeg forstår ham godt. Her skal det være bra sjanse for tidlig tetkjenning for Babycat som var meget tapper toer bak tøffingen Forever Peace på Jarlsberg sist. Babycat blir min frekke favoritt.

8 Fabian B.R. falt tung som som V75-favoritt på Åby sist og skuffet mye fra tet da. Er en vinnerhest, men de fleste seieren er tatt fra tet. Her ligger det an til at Fabian B.R. må gjøre mer av jobben selv. Det er godt mulig at han fikser det på utmerket vis, men slik prosentene fordeler seg i V76-3, kan ikke jeg forsvare over 50 prosent på Fabian B.R. Når to skal kjempe, hender det noen ganger at en tredjehest dukker opp.

Derfor tar jeg med 12 Teddy Boy O.K. på det aller største V76-forslaget. Vallaken er litt ujevn i prestasjonene, men maksnivået høyt.

Rangering V76-3: A: 4 B: 8-12 C: 5-9-7-3-1-6-2-10-11

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. TGN-serien. Ungdomsløp. 2100 auto.

Flott spilleløp for Norges beste unge kusker og selv om Magnus Teien Gundersen brente med fem favoritter på hvv Leangen og Bjerke mandag, gir jeg ham ny tillit her med Frode Hamre-trente 4 Jet Bug. Hesten har kun vært matchet i V75 i sine fem siste løp og bitt meget bra fra seg der. Har fått seg noen ukers pause nå og jeg blir ikke overrasket om Jet Bug vinner dette fra dødens om nødvendig.

Men støter på gode konkurrenter og garderinger synes påkrevet. Først ut er stallkompis 2 Alongcameaspider. Hun har ikke startet siden hun storskrelte i V76-7 på Bjerke i slutten av januar. Trener fint ifølge Frode Hamre og står dessuten bra til spormessig. 10 Yankee Cat avsluttet bra i et løp meget gode Nice Eleven L. vant sist. Tengsareid-hoppa utstyres med Erlend Rennesvik som kusk og går stort sett alltid bra til mål. Tredjevalget.

5 K.W. Tigerlady er også ujevn i prestasjonene, men kan være tethesten her og blir med på de større V76-forslagene. Helt ute på kanten betaler jeg også for 7 Dancelli som tok en meget fortjent seier fra tet på Färjestad sist. Fra spor sju må det klaffe underveis, men hesten er god nok.

Det betyr at jeg ikke får plass til hester som 6 President Ideal og 8 Recommendational, men det betyr ikke at de er sjanseløse.

Rangering V76-5/V5-2: A: 4 B: 2-10-5-7 C: 6-8-1-11-9

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et herlig varmblodsløp venter i V76-6 og jeg setter formsterke 4 No Limit L.A. først. Startsiden er uviss, men jeg mener det skal være bra tetsjanse for 4 No Limit L.A. og Per Oleg Midfjeld. Da skal det være bra seierssjanse og i en fantastisk flott DD-omgang, velger jeg å bankerspille 4 No Limit L.A. i DD-1.



Tøffingen og meget formsterke 11 Gigant Invalley er første utfordrer. Truls Desseruds seiersmaskin har vært knallgod i det siste og sitter ikke hesten for langt bak underveis, tar han mange til slutt. Disse to får plass på de to minste V76-forslagene.

På de to største tar jeg også med 1 Malkin som var tapper sist etter et tøft løp. På sitt beste og fra et ypperlig startspor kan han selvsagt vinne. 9 Riordan Kronos skuffet litt nest sist, fikk det helt sydd opp sist og kunne enkelt plukke ned Malkin mot mål da.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 11-1-9 C: 2-10-8-7-3-5

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kveldens største sportslige godbit avrunder V76-omgangen og selv om jeg har den aller største respekt for 11 Dillon K.W., setter jeg 2 Viking Arrow først på min rangering. "Eks-flyvemaskinen" Viking Arrow har vært meget positiv i sine to siste starter og kan få tet her. Urtappet fra dødens nest sist på Biri og avsluttet strålende fra køen i det som ble et rent speedoppgjør på Forus sist i V75.

11 Dillon K.W. har tre seire og en disk etter at kom tilbake fra sitt Frankrike-opphold. Men i kveld er det skjerpet motstand fra seiersløpene og bakspor. 12 Looking Superb har radet opp med seire i vanlige grunnlagsløp på Leangen i vinter. Sist på Bjerke viste Blekkan-traveren at han også kan spise kirsebær med de beste i fireårsårgangen, når han møtte Ferrari B.R. og co. Selv fra tolvtespor synes jeg ikke Looking Superb er sjanseløs og jeg setter den tidlig på.

Med på gardering på de større V76-forslagene tar også 4 Always On Time (uforskammet god sist og absolutt toppform) og kapasitetshesten 8 Millmasai som tross dårlig startspor og pause, har så høy kapasitet at han ikke er sjanseløs.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 11-12-4-8 C: 5-3-9-1-7-6-10