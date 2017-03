Midtfjeld har mer enn Ferrari

Jacobine Y. og Per Oleg Midtfjeld har en flott oppgave foran seg i V76-3 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

Det er onsdag og det betyr en ny meget spennende V76-omgang på Bjerke og trolig ny flott utbetaling på gang. Sist onsdag vant fire førstevalg, likevel endte utbetalingen for sju rette på meget anstendige 80 469 kr. Det er enda et eksempel på hvor interessant V76-spillet er. I tillegg til V76-løpene på Bjerke, er det ellers V4-lunsj på Jägersro.

Herlig klaff på Leangen mandag

Det ble en fin kveld for mine tips på Leangen mandag, spesielt i V5-spillet. Det aller minste V5-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 150) satt klokkerent og betalte tilbake meget anstendige 7 841 kr. 3,3 prosenteren 4 Byes Banker i V5-5 var trygt plassert på samtlige V5-forslag. Ellers var 3 Prins Tom en strålende tipsener og DD-banker mot dagens største favoritt Fjord Jerven i V65-5/V5-2/DD-1.I V65-spillet ble det også klaff for det aller minste V65-forslaget på Nettavisen. Det hadde en innleveringspris på kr 180 og betalte tilbake 1093.

To bankere på Bjerke

Det er nesten garantert flotte penger på gang under V76-løpene på Bjerke onsdag. vanskelighetsgraden er høy i flere av løpene og jeg må ty til to bankere for å ha "håp" om å komme i land med sju rette. Det er forøvrig hele 1 384 624 kr i bonus til en eventuell alenebong.

Under Unionstravet på Momarken lørdag presenterte Per Oleg Midtfjeld en fantastisk opplagt Ferrari B.R. i V75-5. Midtfjeld har mer på lager på sin stall og i V76-3 sender han ut hoppa 3 Jacobine Y. som står med to strake seire. tok en enkel V75-seier i snødrevet på Bjerke 25. februar, og møter definitivt ikke noe skarpere motstand denne onsdagen. Full vei er ikke noe minus og med nydelige forutsetninger blir 3 Jacobine Y. min hovedbanker og den ene av mine to V76-bankere i V76-3.

Rangering V76-3: A: 3 B: 5-4-6 C: 7-8-1-2-9

Goop og Høitomt er lik suksess

I V75-1 som er et løp for norskfødte 4-åringer, sender Björn Goop den talentfulle fireårshoppa Fortuna B.R. over grensen i jakt på 30 000 kroner. Det tror jeg det er svært gode muligheter for at han lykkes med og 7 Fortuna B.R. må ha en ypperlig vinnersjanse i dette svake feltet. Debuterte på Färjestad 19/12 i fjor og vant meget enkelt da etter å ha overtatt teten etter 600 meter. Bilstart er nytt for denne hoppa i likhet med flere av konkurrentene, men hun så stødig og fin ut i seiersløpet på Färjestad. 1 Laser Tile og 3 Photolicious står litt bedre til spormessig, men magefølelsen sier at 7 Fortuna B.R. legger dette feltet på rygg og hun blir min andre V76-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V76-1: A: 7 B: 1-3-10 C: 6-8-11-2-9-4-5

Buer med ambisjoner

Forus-trener Pål Buer har med seg to stallhester til Bjerke onsdag. Han har vinnersjanse med 5 Maksi Amour i V76-3, men det er uten tvil 4 Twain Bi i V76-6/V5-3/DD-1 som er hans aller beste vinnersjanse. Twain Bi var fantastisk bra da han gjestet Bjerke nest sist og vant et V75-løp på meget sterke 11.0/1609 meter. Er kvikk i vei og det varsles ryggløp med årsdebuterende 1 Cantab Jones. Bra vinnersjanse skal det uansett være for 4 Twain Bi, som blir min banker i både V5-spillet og i DD-spillet.



I V76-spillet velger jeg dog å dekke noe opp. Aller først med 5 Stormbringer G.R. som var bra sist og nå har fått to løp i kroppen etter lang pause. 1 Cantab Jones årsdebuterer og avsluttet fjorårssesongen med en knallsterk seier. Det varsles ryggløp første gang ut, men Cantab Jones er en klar vinnerkandidat.

På det aller største V76-forslaget finner jeg plass til ytterligere tre hester. 7 Merles Simone er i kanonform, men herfra må det klaffe litt. 10 Toto har trent fint, og selv fra bakspor kan det gå. 6 Luzifer vek seg ned fra tet som min V76-banker på Bjerke 22/2, men har alltid vært litt variabel i prestasjonene. Ikke helt ufarlig her.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 5-1-7-10-6 C: 11-3-9-2-8

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Normalt liker jeg å rangere kaldblodsløp, men dette 15-hesters feltet i V76-2 er en prøvelse og jeg tar med ni hester på de største V76-forslagene.

Under tvil setter jeg 6 Kopi først. Jeg var skeptisk til hesten på Bjerke nest sist og da fikk Kopi maks som femte. Galopperte seg bort på Biri sist, men møter så bilig motstand i dette løpet, at hun kan vinne uansett. 7 Frier Birk blir trolig spillefavoritt, og det sier det meste om vanskelighetsgraden på dette løpet. Frier Birk holder stort sett fin fart, men noen vinnerhest er det ikke snakk om. Andrevalget.

13 Rappen makset sist som tredje og er ikke helt på nivået han var på sitt beste i fjor, men trenger trolig ikke være det heller for å vinne i dette svake selskapet. 8 Stumne Jo og 9 Reinfaks henger stort sett greit med og har fine oppgaver her begge to. Fra strek kan 2 Heimstad Lomen være en fidus dersom han mot formodning skulle trave feilfritt. 3 Nordens Lys blir en del betrodd, men dette er ingen stjerne. Det er heller ikke 10 Edelrappa eller 12 Nebbenes Friggi, men begge disse damene har bra fart for klassen.

Rangering V76-2: A: 6 B: 7-13-8-9-2-3-10-12 C: 5-15-11-14-4-1

V76-4/V5-1 - Stallansatte - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint spilleløp når de stallansatte skal gjøre opp i V76-4 og jeg markerer for seks hester på de større V76-forslagene.

11 Baus Spiksøn blir min favoritt. Trønderhesten er en hest jeg liker svært godt og bakspor betyr trolig lite. Årsdebuterte på flott vis i et V75-løp gode Helle spik vant på Leangen 28/1, og er en hest som går til mål alle dager i uken. 5 Bråtnesfaks var med i det samme V75-løpet på Leangen, men galopperte seg bort 800 igjen da. Sist ble det galopp i et V75-sprintløp på Biri. Det er neppe noen fare med formen og kapasitetsmessig er det ingen tvil om at Bråtnesfaks er blant de beste i dette løpet.

2 Lykkje Pål står endelig fint til og får en spennende kusk i Ole Christian Kjenner som stadig kusker bedre. Kan vinne dette. 1 Eidshaugdjerven trenes i likhet med Baus Spiksøn av Veronika Bugge. Førstesporet kan nok ikke hesten forsvare, men det er en hest som er i form og som går til mål.

9 Lykkje Tveiten har vært sjanseløs mot gode Bol Odin i sine to siste starter, men burde vel strengt tatt seg forbi Egge Edel tredje sist. Lykkje Tveiten er ikke den som er tøffest i tette oppløpsfighter, men fartsmessig er han mer enn god nok. 4 T'B.'s Minar er kanskje ikke på nivå med de forannevnte, men får friskusen Christina A. Hande opp i vognen. Det er så spennende at jeg også tar med denne på de største V76-forslagene.

Rangering V76-4/V5-1: A: 11 B: 6-2-1-9-4 C: 7-10-3-8-12-6

V76-5/V5-2 - Varmblods med maks 500 poeng. 2100 meter auto.

En sliten varmblodsgjeng skal gjøre opp i dette løpet og evigunge 6 Remee La Marc kan trolig vinne dette løpet fra dødens. Søvik-traveren var solid toer i årsdebuten på Bjerke for to uker siden, og har et sjeldent fint løp på papiret her.

Enda mer evigunge 3 Mr. X.F. Royal ble frakjørt på Bjerke nest sist, men var klart forbedret i et meget billig eliteløp på Mantorp i den siste starten. Kristian Malmin varsler at hesten skal kjøres skoløs og uten sjekk for første gang onsdag og normalt er det tetgaranti. Så får vi se om stridsmoralen enda finnes hos hederstraveren.

8 Petter Rags har startet i Sverige i de fem siste løpene og bitt bra fra seg der. Men fra åttendespor havner han nok sist fra start. Må nok ha litt tempo på løpet for å kunne blande seg inn i seiersstriden, men gode avslutninger har alltid være denne hestens varemerke og jeg betaler også for Petter Rags på de større V76-forslagene.

Rangering V76-5/V5-2: A: 6 B: 3-8 C: 2-9-1-4-10

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Til tross for kun to seire på 53 starter, må jeg sette formsterke 12 Kjappe Tinna først i et ujevnt hoppeløp i V76-7. Kjappe Tinna har radet opp med sterke prestasjoner på slutten, men uten å få vinne. Oppgaven her ser perfekt ut, tross 20 meter tillegg.

14 Wikvinni har gjort to fine løp i regi Geir Flåten og har i likhet med Kjappe Tinna en klart overkommelig oppgave foran seg her. God fjerde bak hester som Ulsrud tea og Ness Tjo Stjerna sist. 6 Vesle Maia har en bokstavpreget programrad nå, men kapasitetsmessig er hun mer enn god nok. Står spennende til på strek og er en klar vinnerkandidat i feilfri utgave.

Årsdebuterende 1 Opera har ikke startet siden 3. mai i fjor. Trener Morten M. Ottersen er usikker foran onsdagens løp, men Opera er en vinnerhest og er nok helt sikkert løpsklar når Ottersen sender henne direkte ut i V76. De fire hestene blir mitt lås i V76-7.

Rank V76-7/V5-4/DD-2: A: 12 B: 14-6-1 C: 10-2-7-13-9-5-4-15-3