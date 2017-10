Midtfjeld styrer showet på Bjerke

Global Republic og trener/kusk Per Oleg Midtfjeld vinner V76-1 på Bjerke 16. august. Onsdag blir hesten storfavoritt i V76-6. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Som vanlig når det er onsdager er det galopp til lunsj og V76-løp på Bjerke til kvelden. Denne onsdagen er det Øvrevoll som tar seg av galoppen og det betyr internasjonalt spill til landets eneste galoppbane. Det er både V4 og V5 på menyen og V4-4 er samtidig identisk med V5-1. På Bjerke er det 435 688 i bonus til en eventuell alenebong med 7 rette.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp Bjerke det skal handle om i denne artikkelen. Jeg spilles omgangens to største favoritter som bankere og de som får "angst" av å spille storfavoritter som bankere, kan jo ta en kikk på tirsdagens V65 på Forus. Der vant det tre førstevalg, deriblant omgangens klart største favoritt. Likevel endte utbetalingen for seks rette på meget anstendige 59 457 kr.

Midtfjeld har mer enn Ferrari

Per Oleg Midtfjeld har som kjent Ferrari B.R. som sin stalls aller største stjerne, men Global Republic er ikke akkurat noen sinke den heller. Seksåringen etter Muscle Hill debuterte i Midtfjeld regi i et V76-løp på Bjerke 16. august og det ble seier på direkten. Gjorde så en meget solid prestasjon til tredje i et V75-løp på Sørlandet nest sist og var kanongod vinner i V75 på Färjestad i den siste starten og landet på knallsterke 11.4/2140 meter da. Har trukket førstesporet i V76-6 i kveld og startraske Global Republic misser normalt ikke teten da. Jeg tror på topp vinnersjanse i kveld og bankerspiller 1 Global Republic i både V76, DD og V5.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 4-3-6 C: 10-2-8-9-7-5

Hovedopponenten strøket - bør være grønt for Pepper da

Min andre banker i kveldens V76, starter i V76-3. Vinnerhesten 2 Quite Pepper stred meget tappert fra dødens i V75-7 på Bjerke lørdag , men kunne aldri rå på en eventyrlig opplagt Dancelli. Eier og trener Rune Flaskerud etteranmeldte til dette løpet og når hovedopponenten 7 Reveleer er blitt strøket, skal det være bra sjanse for at hesten tar sin tiende seier i den trettende starten. Motstandsmessig er det minst en klasse ned fra lørdagens V75-løp, men selvsagt kan det være et lite minus at dette løpet kommer så få dager etterpå. Trener Rune Flaskerud mener ikke det skal være et problem og jeg jeg bruker 2 Quite Pepper som min andre V76-banker i kveld.

Rangering V76-3: A: 2 B: 10-4-9 C: 6-1-11-3-5-8

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Svak klasse på V76-1, men jeg synes uansett fire hester skiller seg noe ut. 1 Can Tab tar turen fra Danmark sammen med sin trener Knud Mønster og skal ha et bra bud på seieren fra sitt gunstige førstespor bak bilen. Vallaken har dog vist en god del galopp i Danmark, men feilfritt må han duge veldig bra her.

9 Tequila Lind var tilbake på sitt beste i sin siste start, og fra dødens ble det andreplass. Er ei fireårshoppe som tåler å bli brukt underveis og skal være med i toppen her. 6 Star Frecel var meget god toer i debuten for Morten Pedersen, men galopperte seg bort sist. Har gått skoløs i de to første startene for Pedersen, i kveld blir det på med sko. Kapasitetsmessig skal hesten være god nok til å vinne dette. 10 Mr. Classic er ingen stjerne, men det trenger den heller ikke være. Har levert jevnt stabile innsatser og duger nok bra mot kveldens motstand. Disse fire får plass på de tre minste V76-forslagene mine.

På det aller største V76-forslaget, betaler jeg også for 2 Great Manzi, selv om denne ikke har hatt den forventede utviklingen på slutten. Femåringen er normalt travsikker og spormessig står han flott til i dette løpet.

Rangering V76-1: A: 1 B: 9-6-10-2 C: 7-8-11-5-3-4

V76-2 - Stallansatte. Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et uggent stallmannsløp der de store profilene glimrer med sitt fravær og jeg streker for åtte hester på det aller største V76-forslaget.

10 Kolbu Jonatan er en hest jeg liker godt og jeg synes hesten har en fin oppgave på papiret her og kanskje går litt ned motstandsmessig i kveld kontra de foregående startene. Lindbak-traveren tåler å bli brukt underveis og settes først.

2 Vesle Maia har ingen super programrad, men hoppa er klart bedre enn raden. Galopperte fra seg en mulig seier i den siste svingen sist, og traver Humborstad-hoppa feilfritt i kveld, er det bra seierssjanse. 5 Skogli Viktor radet opp seire på høstparten i fjor (fire strake seire i oktober/november), men fulgte ikke opp utover vinteren. Kommer nå tilbake etter fem måneders pause og er meget kvikk i vei. Får ustoppelige Magnus Teien Gundersen opp som kusk. Løpets store outsider. 1 Emil Mollyn er ujevn i prestasjonene, men maksnivået er bra.

Maksnivået er også bra for 9 Trø Kato, jeg betaler tidlig også for denne. 6 Fjord Jerka gjør stadig fine løp og blir med på de litt større forslagene. På det aller største V76-forslaget betaler jeg også for lunefulle 11 Furderud Svarten.

Rangering V76-2: A: 10 B: 2-5-1-9-6 C: 11-4-7-8-3

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Jeg velger å stå på tre hester på samtlige V76-forslag i dette løpet, og bortsett fra den klare favoritten 4 Myrull, streker jeg for to overraskende lite spilte hester.

4 Myrull skal være favoritt, og feilfritt må dette være en meget bra vinnersjanse. Hoppa til Torill Hansen fra Blaker har vist en strålende utvikling dette året og vant meget overbevisende fra tet sist på Momarken. Får Magnus Teien Gundersen denne noenlunde avgårde fra det kinkige fjerdesporet i volta, er det solid vinnersjanse.

Min nestfavoritt er faktisk nede som et 10. valg når klokken er litt før kl 10 onsdag formiddag. Det handler om 8 Hafell Kuling. Fireårsvallaken som trenes av Eivind Gravdal var uforskammet god i seiersløpet på Jarlsberg for 14 dager siden. Ledet riktignok det løpet hele veien, men husk at dette er voltestart og da er ikke åttendespor så ille. 10 Faste Jerva blir min siste strek. Kihle-hoppa er travsikker og formkusk Vidar Hop er en fin makker for henne.

Rangering V76-4/V5-1: A: 4 B: 8-10 C: 12-11-2-16-9-5-3-7

V76-5/V5-2 - Varmblodshester. Norskfødte. 1609 meter autostart.

Tre hester bør rekke bra i dette ganske svake varmblodsløpet og 3 I'm On Fire får vinnertipset mitt, i kraft av at det er den klare tetkandidaten. Fullførte flott til femte i et V75-løp sist og går nede flere klasser her i forhold til det løpet. Dag-Sveinung Dalen er tilbake som kusk i kveld og han har faktisk vunnet med henne de tre siste gangene han har kusket henne.

6 Laser Tile var meget solid toer bak favoritten A Brave Heart i V75 sist på Jarlsberg. Litt sjanseartet spor i kveld og en viss risiko for dødens kan det være, men Laser Tile skal ha et bra bud på seieren her. 2 Willy Invalley har ikke gjort mange sprintløp i sin karriere, men løser Desserud-traveren sånn noenlunde fra start, er dette en hest som går til mål. Disse tre hestene skiller seg som nevnt litt ut, men på det aller største V76-forslaget, tar jeg også med formsterke 12 Marquis De Boti. Skulle det bli hardkjør i front, kan vallaken kanskje rekke fram.

Rangering V76-5/V5-2: A: 3 B: 6-2-12 C: 7-1-8-10-11-5-4-9

V76-7/V5-4/DD-2 - Hoppecupen. Kaldblods. 2140 meter voltestart.

Kveldens i særklasse beste spilleløp og her er det mange som kan vinne og jeg streker for ni hester på de to største V76-forslagene.

10 Valle Fryd blir min frekke favoritt. Nå er det jo slik at denne dama, kanskje bare gjør et av ti løp feilfritt, men fartsmessig er jeg helt sikker på at Alexander heisholt sitter bak den beste hoppa i dette løpet. 11 Trø Hera vant i V75 sist, i likhet med at hun vant i V75 femte sist. I begge seiersløpene har hun vært tidlig i tet. Trø Hera har tillegg i kveld og da er det mer sjanseartet. Dog er sporet bra og Trø Hera kan sitte fint på det tidlig.

12 Trons Torila fikk et tøft løp sist og ga opp i god tid før mål. Trons Torila skal ha det litt på sine premisser og skal tidlig på. 1 Kagge Lina står svært spennende til i kveld og her blir det garantert et fint løp underveis. Se opp. Eirik Høitomt får sjansen bak kapable 14 Bleke Huldra og selv fra bakspor på 20 meter tillegg må denne være tidlig aktuell.

På de større V76-forslagene tar jeg også med mye spilte 3 Sol Faksa ( som holder solid form), 9 Bork Odina (alt ble feil sist, formen sitter i), 2 Skeie Blesa (god nok i feilfri utgave) og lite spilte 8 N.S. Viras Lykke (møtte hingstene sist, mer passende oppgave i kveld).

V76-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 11-12-1-14-3-9 C: 2-8-7-13-4-5-6