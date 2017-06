Nettavisen i superform

Quite Pepper og Hans Christian Holm blir meget hardt betrodd i V76-6 på Biri onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Onsdagen byr for en meget sjelden gangs skyld på V76 fra Biri travbane og som vanlig på onsdager, også på lunsjgalopp. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap for galoppen og det både V4 og V5 på menyen. Nettavisen har hatt voldsom suksess den siste uken og traff så det ljomet i V75 på Bjerke lørdag og mandag ble det ny kanonsuksess på Leangen. Tirsdag kom storgevinsten på Momarken for Rolf Lerum.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Lerum med 366 132 kr i gevinst

Rolf Lerums "LerumsEksklusiveV65"- bong på Eksperten (fire andeler a kr 1299) fikk kjempeklaff på Momarken tirsdag kveld. 11 Darco innfridde som banker i V65-2 og storoutsiderne 10 Bjørnemyr Victoria i V65-1 (5. valg og 4,3 prosent), 2 Goroso Sjarmen i V65-5 (8. valg og 2,4 prosent), og 6 Aladyforyou i V65-6 (4. valg og 6,0 prosent) var alle trygt på den bongen. Kun to bonger fikk seks rette i går kveld og utbetalingen var på meget velvoksne 277 654. Med 25 femmere i tillegg (3 403 kr per stk) ble utbetalingen på det andelslaget voldsomme 366 132 kr.



Solide gevinster også på to andre andelslag

Det ble solide gevinster også for to andre andelslag på Momarken. En flat bong med fire andeler a kr 899 fikk åtte femmere (3 403 per stk) og 27 224 kr i utbetaling. Systemspillet med fire andeler a kr 1000 fikk fem femmere og 17 015 kr i utbetaling.



Kanonsuksess for 29 andelslag på Eksperten lørdag

På V75-forslagene på Nettavisen lørdag, så bankerspilte jeg både 3 Stella Newmen i V75-2 og 2 Emir La Brousse i V75-7 i lørdagens omgang, og som kjent så røk Emir La Brousse i V75-7.

På Eksperten ble disse forslagene solgt under lagnavn «LeirvågmedGulljackpot». Men Nettavisen lager som alltid også noen alternative oppsett. Lørdag var disse merket med lagnavn «V75SisteMedGulljackpot» og beskrivelse «Forrykende V75-omgang med Gulljackpot på Bjerke lørdag. Dette spillet vil kunne avvike fra Leirvågs V75-tipsforslag på Nettavisen og baseres på markeringsoversikt og siste nytt løpsdagen».

Men jeg lager alltid minimum to oppsett på de alternative, men de følger jo stort sett rangeringen min på Nettavisen. Lørdag var det da naturlig å bankerspille 2 Stella Newmen på det ene oppsettet og Emir La Brousse på det andre. Det ble kanonsuksess for oppsettet med Stella Newmen banker og der gikk alt inn, inkludert det minste med innl.pris kr 432.

De fordelte seg slik:

Tre lag med fire andeler a kr 125 – utbetaling per stk 39 329

Fem lag med fem andeler a kr 100 – utbetaling per stk 39 329

1 lag med 10 andeler a kr 100 – utbetaling per stk kr 41 125

Seks lag med fire andeler a kr 250 – utbetaling per stk 41 125

Fem lag med fem andeler a kr 200 – utbetaling per stk 41 125

To lag med fem andeler a kr 400 – utbetaling per stk 43 139

Ett lag med ti andeler a kr 200 – utbetaling kr 43 139

Tre andelslag med seks andeler a kr 332 – utbetaling per stk 43 139

To andelslag med fire andeler a kr 500 – utbetaling per stk kr 43 139

Ett andelslag med fire andeler a kr 899 – utbetaling 45 368.

Bom i søndagens V75 - men flott V5-klaff

Det ble dessverre ikke noen suksess med mine V75-tips til søndagens OGP-stevne. Riktignok så innfridde min V75-banker 3 Shadow Gar i V75-3, men storskrellen 12 Rekord Rune i V75-2 fanget jeg ikke og selv om jeg advarte mot et vidåpent Oslo Grand Prix i V75-7, så hadde jeg ikke med vinneren 7 Twister Bi på V75-forslagene. I V5-spillet derimot hadde jeg råd til heldekk i OGP og dermed ble det flott klaff for mitt V5-forslag på Nettavisen med innl.pris kr 900 til solide 5 816 kr i V5-utbetaling.

Fest på Leangen mandag 12. juni

Jeg fulgte opp lørdagens fantastiske V75-suksess, med topptips til min store favorittbane, Leangen mandag kveld. Det aller minste V65-forslaget (innl.pris kr 180) suste rett inn og betalte tilbake kr 3 578.7 Kampala Kid i V65-2, 3 Erga Fanten i V65-3 og ikke minst 3 Pilgrims Power i V65-6 mot dagens nest største favoritt L.J.’s Andy Hall var alle herlige objekter. 42 andelslag inn med seks rette - ca 4 000 kr i snitt på hvert av dem. I tillegg ble det rent bord i V4-spillet. Også her satt det aller minste V4-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 180). Utbetaling kr 1 604 kr.

Solide V76-vurderinger sist onsdag

Undertegnede leverte også meget sterke tips til V76-løpene på Bjerke forrige onsdag, selv om det kun ble seksere tilbake.

2 Stee Raua (femtevalg i spillet og markert på 4,7 prosent i V76-1) var mitt tredjevalg og med på samtlige forslag.

5 Bore Stjerna (V76-4) var min V76-banker på Nettavisen

1 Moveslikejagger (andrevalg i V76-5) var mitt klare førstevalg i V76-5 mot dagens nest største favoritt Elite B.R.

1 Madelen L.T.C. (andrevalg i V76-6/DD-1) var mitt klare førstevalg og frekke DD-banker mot favoritten Lady Lane)

3 Vatnorm (fjerdevalg i V76-7) var mitt andrevalg i løpet.

Dessverre fanget jeg ikke 7. valget og overraskelsen 10 Global Talk i V76-3.

Men det bli likevel brukbar uttelling. V76-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 480 inneholdt tre seksere og betalte tilbake 2 568 kr. DD-forslaget på fire rekker satt støpt til herlige 23,02 i odds og det aller minste V5-forslaget med innl.pris kr 168 satt klokkerent og betalte tilbake 1 395 kr.

Med andre har det vært en fantastisk bra tipsuke for Nettavisen og onsdag er det altså klart for en ny V76-omgang, denne onsdagen går løpene på Biri. Det er flott meny som venter spillerne, men bankeralternativene er ikke mange og jeg går derfor på omgangens største favoritt i V76-6.

Vinnerhesten bankerspilles

Det handler om kapasitetshesten 3 Quite Pepper som kun har gjort seks starter i karrieren i en alder av seks år og vunnet fem ganger. Nederlaget kom nest sist når hesten gjorde sitt første løp på evigheter og ble nummer fire på Biri. Det løpet gjorde nok veldig godt, for det var en klart sprekere utgave vi fikk se av Quite Pepper i den siste starten, også den på Biri. Kjørte seg tidlig til tet da og tross bra motstand, vant hesten meget overbevisende på sterke 14.8/2600 meter. Spor tre bak startbilen onsdag og veldig bra tetsjanse og dette skal være en solid vinnersjanse. Jeg nøler ikke og bankerspiller 3 Quite Pepper i V76-6 og bankerspiller også hesten i DD-spillet.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: 3 B: 9-2-4-1 C: 5-6-10-7-8-12-11

V76-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Ingen enkel innledning på onsdagens V76, der jeg markerer for seks hester på det aller største forslaget og fire hester på de to minste.

Jeg setter en frekkis først i form av trønderhesten 3 Bruno Marsh som garantert er på høyde med sin klart mer spilte trønderkollega 6 Brigthsabutton. Bruno Marsh radet opp seire på Leangen tidliger i år og er mye bedre enn raden. Løser Bruno Marsh fra start slik han kan (er litt variabel bak bilen), kan det bli tet/lederygg her og dette er et spennende objekt i V76-1.

9 Exclusive G.T. og Frode Hamre ser ut til å bli ganske klar favoritt, etter min mening overraskende stor. Gjorde et flott løp til andre i Hamre-debuten sist onsdag på Bjerke, selv om han ikke var i nærheten av vinneren Madelen L.T.C. Har i likhet med sist onsdag trukket bakspor og blir mitt andrevalg. 6 Brightasabutton har vært meget bra i seiersløpene sine (vunnet tre av de siste fem). Er kvikk i vei og ikke helt utenkelig at hoppa kan nå tet. Tredjevalget. 4 Royal Rebellion har nok ikke samme formen som da han tok tre strake seire på sensommeren i fjor, og fikk maks flere lengder bak vinneren Egon B.R. sist. Men er en tetkandidat også han og trives kanskje aller best der.

Kapasitetshesten 10 Dahir Tariel får plass på to største V76-forslagene, mens lunsjvinneren av V5-4 på Bjerke 6. juni 11 Egon B.R., får plass på det aller største V76-forslaget, da denne hemmes veldig av startsporet onsdag og tidligere har vist seg klart best i tet.

Rangering V76-1: A: 3 B: 9-6-4-10-11 C: 7-12-1-2-5-8

V76-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Det er ingen tvil om at 6 Fløya er den med høyest kapasitet i dette løpet og får Magnus Teien Gundersen henne feilfritt rundt, er det snakk om en meget bra vinnersjanse og jeg bankerspiller 6 Fløya på det minste V76-forslaget.

5 Alm Nagano berget favorittspillerne da han måtte overta som storfavoritt på Bjerke fjerde sist og vant enkelt fra tet. Også nest sist ble det enkel tetseier, mens vallaken kom feil påd et sist. Onsdag er det tetsjanse fra dette sporet og der trives nok hesten aller best. 3 Gomnes Hans T. kunne aldri gå i nærkamp med en god Hafell Storm sist på Bjerke, men var solid toer. Er er en klar seierskandidat her. Disse tre synes jeg skiller seg litt ut her, men jeg tar med kapable 9 Ra Tore på det aller største V76-forslaget. Mjølnerød-traveren var bra toer sist og har kapasitet til å vinne dette med maks klaff.

Rangering V76-2: A: 6 B: 5-3-9 C: 2-1-10-11-12-4-7-8

V76-3 - Varmblodshopper. 2100 meter autostart.

Et noe uoversiktlig hoppeløp uten de store stjernene, og således et halvskummelt løp. Jeg står uansett på fem hester på samtlige V76-forslag.

Magefølelse-vinneren min heter 1 Born Dreamer. Hoppa startgalopperte i debuten for Erik Killingmo på Biri 2. juni, men kom bra tilbake. Nå var riktignok motstanden i det løpet svakt, men løp i kroppen og førstespor bak bilen nå, kan bety tet og slutt. 10 Sima's Starlight vant på trøtte ben fra tet nest sist og spurtet flott til andreplass etter sparsom reise sist. Er nok ikke hoppa som skal altfor mye selv, men duger godt blant disse.

Jeg tar også med 3 Coktail Classic (pausehest med ok kapasitet), 4 Chere (bra i seiersløpet sist på Momarken og bra startspor nå) og 7 Lightning Beauty (debuterer i Hamre-regi, men Hamre er usikker på hvor hun står) på gardering i dette hoppeløpet.

Rangering V76-3: A: 1 B: 10-3-4-7 C: 5-11-9-2-12-6-8

V76-4/V5-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Duoen Gaute Lura/Svein Ove Wassberg tar turen fra Bergen travpark onsdag med 2 Speedy Gon Sali, og selv om også 1 Cantab Jones kan flytte beina sine fra start, tror jeg 2 Speedy Gon Sali får teten. Vallaken var meget solid treer bak topphestene Coktail Fortuna og Global Republiq i et V75-løp på Bergen travpark sist og kan lede dette løpet hele veien.

Da må han i så fall holde unna for tøffingen 4 Gigant Invalley som har vært knallgod i år. Men sprint er ikke nødvendigvis et pluss og han må trolig gjøre grovjobben selv her. Jeg står på disse to på de to minste V76-forslagene, men tar med 1 Cantab Jones på de største forslagene, da denne står så perfekt til i førstespor.

Rangering V76-4/V5-1: A: 2 B: 4-1 C: 5-10-3-6-8-7-9

V76-5/V5-2 - Kaldblodshester. 1609 metet autostart.

To hester skiller seg klart ut i dette sprintløpet, og begge står i bakspor. Jeg er enig med trener Erik Killingmo når han sier til fagbladet TGN at 9 Spang Emblan er helt overlegen denne gjengen på fart. Rotet seg bort med startgalopp sist, rundet feltet på siste bortre, men ga blaffen igjen mot mål. Bakspor tror jeg betyr lite for denne.

10 Horgen Lynet er hesten imot. Fireåringen som trenes av Heidi Moen har vært matchet mot de beste fireåringene i sine siste løp og slett ikke gjort seg bort der. Sprint er nok ikke ønskedistansen, men motstandsmessig er det ned flere klasser onsdag og dette kan han absolutt vinne.

1 Frøyu Petter er en like klar tredjehest, men denne må nok heve seg en god del fra seiersløpet sist på Bjerke for å kunne hamle opp med min favorittduo.

Rangering V76-5/V5-2: A: 9-10 B: 1 C: 6-5-8-4-12-11-7-3-2

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et meget fint kaldblodsløp avrunder onsdagens V76-omgang på Biri og her syne sjeg fire hester skiller seg litt ut, selv om jeg tar med en femtehest på det aller største V76-forslaget.

11 Vetle Petter har vært helt enorm i år og vunnet sju av åtte løp og gjorde nok karrierebeste sist, da han tross dødens og knalltøft tempo, vant meget enkelt. Onsdag er det ellevtespor mot kvalifisert motstand, men han får mitt førstevalg. 3 Best Ruggen innfridde som min herlige V76-banker på Bjerke 24. mai og mon tro om ikke også Best Ruggen gjorde karrierebeste da. Han er aktuel igjen.

9 Strikkeprinsen var ikke uventet en vinner på direkten under Magnus Teien Gundersen som kusk og Magnus får fornyet tillit her. Uten galopp er han med i seierskampen igjen. 1 Troll Solen var meget positiv toer bak forvandlingsnummeret Garli Moe Garlin på Bergen travpark i sin siste start. Blir overfløyet her fra sitt innerspor, men dette er en hest som går til mål.

10 Rakkerfanten var sjanseløs mot Strikkeprinsen sist, men avsluttet likevel meget bra til andre. Med maks klaff kan han vinne dette og jeg tar denne med på det aller største V76-forslaget.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 11 B: 3-9-1-10 C: 5-2-4-6-8-12