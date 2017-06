Ny tillit til Tengsareid

Bore Stjerna med en konsentrert Åsbjørn Tengsareid blir store favoritter i V76-4 på Bjerke i kveld. Foto: Roger Svalsrød: Hesteguiden.com

En vidunderlig uke er vel i gang og til helgen er det altså OGP-helg, der vår egen Lionel og Gøran Antonsen er det store norske håpet i selve Oslo Grand Prix. Lørdagen byr på Gulljackpot i V75, mens altså søndagen byr på OGP og internasjonal V75-omgang. Men mye skal skje før søndag og onsdagen byr som vanlig på galopp til lunsj og Bjerke med V76 til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro som er vertskap for galoppen og det er kun V4-omgang på menyen.

Det er en strålende V76-omgang som venter på Bjerke i kveld og slett ikke utenkelig med solid utbetaling i V76-spillet. Det er jevne og fine spilleløp, og som under gårsdagens lunsj-V5 på Bjerke, setter jeg min lit til Åsbjørn Tengsareid som bankerkusk.

Perfekte forutsetninger

Det handler om V76-4 og det handler om formsterke 5 Bore Stjerna som virkelig gar imponert på slutten. Nest sist gikk hun i nærkamp med vinneren Bjørnemyr Texa i et V75-løp på Biri etter en tøff sisterunde og sist på Jarlsberg innfridde hun som favoritt tross en tøff reise i et sprintløp og landet på sterke 24.5/1609 meter. I kveld står Bore Stjerna 20 meter bedre til kontra Bjørnemyr Texa fra V75-løpet på Biri, hun står spå strek, er normalt kvikk i vei og er en klar tetkandidat. Da skal vinnersjansen være meget bra og 5 Bore Stjerna blir min V76-banker i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V76-4/V5-1: A: 5 B: 10-13-4 C: 14-12-6-3-15-7-2-1-9

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart. Monteløp.

Jeg står på fire hester i innledningsløpet på samtlige kupongforslag og setter montedebuterende 5 Kvikk Tojo først på ranken. Kvikk Tojo fikk et gjennombrudd i fjor og vant fire løp. Sleit litt med formen tidligere i år, men var tilbake som en vinner sammen med Kristine Kvasnes i et travløp på Momarken i den siste starten. Kristine likte hesten i monteprøveløpet og er optimist.

7 Eos Marinka er en meget bra montehest som har vunnet to av sine fem siste monteløp. Er muligens bedre enn Kvikk Tojo på kapasitet, men er litt ujevn i prestasjonene. Stallvenninna 2 Stee Raua vant meget overraskende sammen med Christina A. Hande på Momarken tredje sist. I kveld står hoppa på strek og feilfritt duger hun nok veldig godt i disse omgivelsene. Montedebuterende 8 Opera innfridde som mitt herlige objekt i et V76-løp på Bjerke fjerde sist, men har vært litt under pari i de to siste sulkyløpene. Trener Morten M. Ottersen er optimist foran montedebuten og da skal hun med på forslagene. Disse fire skal være et bra lås i V76-1.

Rangering V76-1: A: 5 B: 7-2-8 C: 1-12-3-11-4-9-10-6

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Truls Desserud presenterte en meget opplagt Willy Invalley i V5-1 på Bjerke tirsdag og i dette løpet sender han ut sin egen 2 Vicky Invalley. Hoppa er kvikk i vei, overbeviste i seiersløpet i Drammen sist og kan helt klart lede V76-2 fra start til mål. Min frekke favoritt.

10 Thebigbangtheory kommer fra Sverige med toppform i bagasjen. Bakspor betyr neppe allverden i et svakt felt og Hultman-traveren skal tidig på. Treårige 12 Gaia B.R. har vartet opp med noen sterke tider og blir etter min mening klart overspilt på disse tidene. Sist var innvendig løp og maks til femte og fra tolvtespor må hoppa belage seg på å gjøre betydelig mer jobb. Selv om motstanden er klart enklere enn sist, blir hun kun en outsider for meg.

Norgesdebuterende 3 Adyton Flame er vanskelig å sette inn i løpet og trener Sigbjørn Kolnes er også usikker. Motstandsmessig ser det bra ut. Jeg tar også med pausehesten 6 Bellatrix Victory. Hoppa leverte noen riktig fine løp for sin trener Øyvind Ruttenborg i fjor høst og kan skrelle dersom det klaffer underveis. De fem hestene blit mitt lås i V76-2.

Rangering V76-2: A: 2 B: 10-12-3-6 C: 11-1-9-4-7-5

V76-3 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

1 Delicious Dream var en bankerkandidat for meg en stund, men spor en og ikke maks prestasjon sist, gjør at jeg velger å gardere Borg-traveren. Nå er det kanskje drøyt å påstå at Delicious Dream ikke leverte en maks prestasjon sist da han tross alt landet på 14.4 full vei, men jeg savnet kanskje den siste snerten nedover oppløpet. Skulle Thor Borg mot formodning lykkes å forsvare sitt innerspor, er trolig løpet kjørt.

Kapasitetshesten 2 Obi's Coktail radet opp solide prestasjoner en periode i fjor og vant et lunsjløp på Bjerke i februar. Men stall Anderssen sliter med holde hesten helt hundre. Står uansett bra til i kveld og er første motbud. 3 Skylander Hill har utviklet seg mye de siste månedene og unngår fireåringe galopp, er han med i kampen om seieren.

På videre gardering tar jeg også med 9 Watch Me Boy (positiv som fastlåst i årsdebuten, tøffere imot i kveld), 5 Tulleris (skuffet vel litt sist, må være forbedret for å vinne dette) og 7 Nine Mack Nine som er et lite uromoment første gang ut i regi Erik Killingmo.

Rangering V76-3: A: 1 B: 2-3-9-5-7 C: 6-10-12-11-8-4

V76-5/V5-2 - Varmblods. Stallansatte. 2100 meter autostart.

Et klart tohesters-oppgjør i dette løpet for stallansatte og jeg setter nestfavoritten 1 Moveslikejagger først. Hesten gjorde et kanonløp sist og knakk ledende Marchetti fra utvendig posisjon, men kunne ikke står imot smygkjørte Restless Explosion. Har radet opp med toppløp på slutten og motstandsmessig ser det bra ut i kveld.

Det er favoritten 4 Elite B.R. som er imot. 5-åringen har levert vra i Høitomt-regi og avsluttet også fint fra køen sist i et sprintløp på Jarlsberg. Står til for å få tet i kveld, så får vi som hesten "orker" å stå imot tøffingen Moveslikejagger mot mål. De to hestene skiller seg klart ut i V76-5.

Rangering V76-5/V5-2: A: 1 B: 4 C: 3-8-5-2-12-10-9-7-11-6

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

Herlig hoppeløp i V76-6 og jeg setter 1 Madelen L.T.C. først når fireårshoppa i kveld gjør en meget spennende debut i Høitomt-regi. Førstespor er sjanseartet, men det er ikke utenkelig at hun kan forsvare sitt innerspor. Jeg setter et frekt bankerspill i DD-veddemålet på 1 Madelen L.T.C.



3 Lady Lane blir spillefavoritt. Hang fint med stallkompisen Kick Off Classic til andre sist, men var sjanseløs til å utfordre denne når åpningen kom fra lederryggen. Lady Lane er ikke hoppa som rader opp seire (kun en seier på 14 starter). 1 Madelen L.T.C og 3 Lady Lane står alene på de to minste V76-forslagene.

Fra et vrient tolvtespor jakter Hamre-hoppa 12 Lucille Bourbon. Hun er nok minst like bra som favorittduoen på kapasitet, men startsporene mer enn utjevner den forskjellen. Med klaff på veien og tempo i front, kan Lucille Bourbon melde seg på i seierkampen og jeg tar henne med på de største V76-forslagene. På det aller største tar jeg også med svært lite spilte 4 Staro Kiss Of Fire. Skullerud-hoppa leverte et helt sykt oppløp i sin siste montestart etter galopp inn på den siste svingen.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 3-12-4 C: 5-7-11-10-9-8-6-2

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Et løp i Veikle Balder-cup for fireårige kaldblodshester avslutter kveldens V76-omgang og det blir et meget fint felt.

Jeg setter 7 Prærie Glimt først. Vallaken var ikke som best i årsdebuten på Bjerke 26. april, men så klart forbedret ut sist i Drammen. Får Vidar Hop denne feilfritt avgårde i kveld og kanskje også til tet, kan løpet være kjørt. Så er det 3 Vatnorm som har kommet alene til mål i sine to seiersløp. Betydelig skjerpet motstand i kveld, men denne Flåten-traveren er det garantert mer utvikling i.

6 Frøyu Pelle var storfavoritt i et lunsjløp i Drammen sist, men fra dødens kunne ikke hesten ta ned en meget opplagt Nordens Lys. Er en tetkandidat i kveld, men kan vinne fra andre posisjoner også. 13 Solstad Stjernen er behandlet siden siste start, og skal hente 20 meter på noen gode strekhester. Må nok ha litt klaff på veien for å vinne dette, men har selvsagt kapasiteten til å klare det. Det er helt klart flere gode hester med i dette løpet enn de fire jeg har omtalt, men jeg tror på bra sjanse for min kvartett og står på disse i V76-7.

V76-7/V5-4/DD-2: A: 7 B: 3-6-13 C: 4-2-11-10-15-12-9-8-5-4-1