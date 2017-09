Stor V76-jackpot på Bjerke

Orlando Knick og Frode Hamre blir store favoritter i V76-5 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi er vel i gang med en glitrende uke med den store klasseløpshelgen som det soleklare høydepunktet. V75 på Bjerke både lørdag og søndag og det skal kjøres både Kriterium og Derby både for kaldblodshestene og varmblodshestene og selvfølgelig også for hoppene.

Onsdag er det også mye penger å spille om. Det er stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke, der 1 344 618 kr venter ekstra i sjuerpotten og menyen er strålende og det er garantert gode penger i luften for sju rette. Lunsjen onsdag der finner sted på Jägersro galoppbane, og der er det ni løp på menyen med helt egen V4-omgang og helt egen V5-omgang.

I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens store jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke. Sportslig er det helt klart en omgang på det jevne (ikke så rart det med tanke på den store klasseløpshelgen), men spillemessig er det mer enn utfordrende nok og det vil overraske om ikke det blir en voksen utbetaling for sju rette i kveld. Frode Hamre får som så mange ganger før tillit bak min V76-banker.

Det handler om fireårige 9 Orlando Knick i V76-5. Nest sist gjorde hesten et knallsterkt vinnerløp fra dødens i et V76-løp på Bjerke og sist i Derbykval var ikke hesten langt fra å kvalifisere seg til finalen, etter en flott spurt. Da var distansen 2600 meter, det er den også i kveld og normalt skal dette være en meget bra vinnersjanse. Så god at jeg velger å bankerspiller 9 Orlando Knick i V76-5.

Rangering V76-5/V5-2: A: 9 B: 1-12-6 C: 2-3-8-5-4-7-10-11

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

V76-spillet innledes med et svakt sportslig løp for norskfødte 3-5 åringer, der jeg står på to hester på samtlige V76-forslag.

Treårshoppa 1 Impressive Choice blir stor favoritt. Denne har vært ute i mye tøffere selskap enn det hun støter på i kveld og makter Hans Christian Holm å forsvare sitt innerspor, kan løpet være kjørt. 1 Impressice Choice skal ha solid vinnersjanse her. Men jeg vil ha med meg 9 Great Manzi. Jeg bankerspilte denne i V65 på Kala i den siste starten, men da endte det i dundrende startgalopp. Åsbjørn Tengsareid er tilbake i sulkyen i kveld og det er en bra hest dette. Jeg innleder med en dobbeltbanker i V76-1.

Rangering V76-1: A: 1 B: 9 C: 10-11-4-2-6-5-3-12-8-7

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Monteløp venter i V76-2 og jeg står på fire hester på samtlige V76-forslag.

Min favoritt heter 5 Stee Raua og Christina A. Handa. Tiårshoppa trives utmerket i monte og er med der fremme hver gang. Kan ta årets tredje seier i kveld. 6 Rem Odin er også en hest som har fått et løft i monte. Klarer Siv Emilie Løvvold å få denne feilfritt rundt, er han med i seierskampen.

9 Torderud Stjernen kunne aldri gå i nærkamp med en god Seter Birk i sin montedebut på Biri sist, men viste at han takler monte flott. 3 Mollyn gjør sin første start for året og debuterer samtidig i monte. Gjorde et bra prøveløp 27. august og står spennende til på strek. Min fjerde og siste hest på kupongforslagene.

Rangering V76-2: A: 5 B: 6-9-3 C: 2-7-10-1-8-4-11

V76-3 - Varmblodshester. Maks 600 poeng. 2100 meter autostart.

Maks 600 startpoeng er forutsetningene i dette varmblodsløpet og det betyr mye formløst på farten og svak sportslig klasse.

1 Nova Yamoz har vunnet sportrekningen,kommer fra Kristian Lindbergs formstall og klarer gjestekusk Per Ludvig Nilsen å forsvare innersporet, kan løpet være kjørt. 2 Starfish and Coffee har et bra maksnivå, men viser det sjelden for tiden. Sammen med "umulige" Eirik Høitomt er hesten et soleklart kryss i V76-3.

9 Hawking er uten tvil den beste hesten, men Hammersborg-traveren vant et tilsvarende løp på Bjerke 12. april (det løpet var stengt på 500 poeng). Normalt skal Hawking ha en topp vinnersjanse mot denne type motstand. 7 Gary Hoist har også en fin oppgave på papiret, men sjuendespor trekker kraftig ned. Få hester i feltet trekker litt opp og Gary Hoist blir min fjerde og siste hest på V76-forslagene.

Rangering V76-3: A: 1 B: 2-9-7 C: 6-8-4-3-5

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 1640 meter voltestart.

Svak klasse på dette sprintløpet i V76-4, men på fart og kapasitet er det ingen tvil om at 4 Åls Faksen er best. Eirik Høitomt ga grønt lys til start til trener Stig Økern etter et jobb forrige uke og kommer Åls Faksen seg avgårde feilfritt, taper han neppe dette.

Det er uten tvil 2 Vatnorm og Geir Flåten som er hovedutfordreren. Fireåringen har pauset et par måneder nå. Vant tre løp på rappen i vår og feilfritt er denne god nok. De to hestene låses på de tre minste V76-forslagene.

På det største betaler jeg også for 9 Spiktrollet og Bjørn Steinseth. Femåringen havnet helt på vingel for Kjell Sand i det siste løpet på Bjerke, men før det hadde hesten gjort flere fine løp og sprint er ikke noe minus for denne.

Rangering V76-4/V5-1: A: 4 B: 2-9-12 C: 5-6-7-1-3-10-11

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Halvskummelt løp venter i V76-6 og under tvil setter jeg 10 Ghandi B.R. og Lars Anvar Kolle først på min rangering. Treåringen som trenes av Steinar Hammersborg gjorde en flott Kriteriekval sist tirsdag og ble firer i løpet Goldstile vant. God toer bak Robin G.T. i løpet nest sist på Klosterskogen og billigere motstand i kveld.

6 Going Transs R. var bra til seier i debuten for Sigbjørn Kolnes på Jarlsberg 9. juli, men ikke i nærheten av like bra sist på Bjerke. Men satt da langt bak underveis. Står bedre til nå og kan være tilbake som en vinner i kveld. 2 Adyton Flame er en annen Kolnes-hest som kan vinne dette løpet. Helenkel seier sist på Bjerke og står fint til i kveld. Disse tre blir mine markeringer på de to minste V76-forslagene.

På de to største V76-forslagene betaler jeg også for høykapable 9 Spicy Boss. Det er en vrien herremann, men de dagene han finner på å trave feilfritt, er han stort sett med i seierskampen.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 10 B: 6-2-9 C: 5-1-3-7-11-8-4

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

Kveldens store spillenøtt og her tar jeg med ti hester på det aller største V76-forslaget.

1 Stuve Yr heter spillerne favoritt og det heter også min favoritt. Hoppa var god vinner nest sist på Jarlsberg, og fulgte opp med et bra løp til fjerde i tøft V75-selskap nest sist. Førstespor er sjanseartet for denne, men på kapasitet er hun mer enn god nok. I en svært utfordrende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 1 Stuve Yr.

5 Hammers Cina er en spennende svenskegjest. Har levert solide innsatser i Sverige på slutten og hun kan sørge for at Per Ludvig Nilsen får en fin Bjerkekveld (Nilsen kusker som kjent også 1 Nova Yamoz i V76-3). 13 Eldmia står med to strake seire og selv om oppgaven er annerledes i kveld med 20 meter tillegg, kan hun vinne igjen.

2 Valborg galopperer titt og ofte, men kapasitetsmessig er hun mer enn god nok. 8 Kuven Tøtto var helt på høyde med 1 Stuve Yr over mål som femte i det store femårsløpet for hopper sist i Drammen og får hun smyge med igjen, kan hun kanskje vinne dette.

På de større kupongforslagene betaler jeg også for 15 Fjord Jerka (mye bedre enn raden), 7 Røyns Olise (ikke vunnet på 44 starter, men ikke sjanseløs her), 11 Vestpol Hebe (mer en god nok på fart, kan vinne feilfritt), 3 Søstra Støen (ujevn i prestasjonene, men står spennende til på strek) og 4 Hornnes Josefine (har form og kanskje kan karrierens første seier være et faktum i kveld).

V76-7/V5-4/DD-2: A: 1 B: 5-13-2-8-15 C: 7-11-3-4-9-6-12-14-10