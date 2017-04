Superjackpot på Bjerke

Årsdebuterende Nice Eleven L blir stor favoritt i V76-3 sammen med Geir Vegard Gundersen på Bjerke onsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er en kanonspennende onsdag vi har foran oss. Øvrevoll byr på internasjonal V4 og V5-omgang til lunsj, og til kvelden er det gedigen pott å spille om i V76-omgangen på Bjerke. Det ble ingen utbetaling for 6 rette i V76 på Bjerke sist onsdag. Sammen med at bonuspotten skal fordeles, venter det dermed meget solide 2 073 334 kr ekstra i sjuerpotten.

Gundersen i fokus

Til tross for årsdebut og til tross for noen brukbare konkurrenter, mener jeg at Nice Eleven L. i V76-3 er det beste bankerbudet på Bjerke onsdag. Fireårshoppa til stall Gundersen tok med seg en halv million i premiepenger i treårssesongen og avsluttet sesongen med en knallsterk seier i Norsk Oaks på Momarken 15. oktober. Nå er neppe onsdagens løp det store målet for denne toppstammede hoppa i år, men det gjelder jo også for konkurrentene. Gundersen er fornøyd med treningsjobbene, hoppa er lynrask fra start og det meste tyder på ledelse fra start til mål. 4 Nice Eleven L. i V76-3 er min V76-banker på Bjerke onsdag.

Rangering V76-3: A: 4 B: 8-7 C: 3-1-5-6-2

Kjempen igjen

I V76-7/V5-4/DD-2 blir seiersgrossisten 2 Kjempen stor favoritt og det med rette. Seksåringen som trenes av Geir Kihle står med fem strake seire og selv om det skjerpet motstand onsdag, er det påny snakk om en flott vinnersjanse. Kjempen har vist at han tåler å gjøre løpene selv og står flott til spormessig. Jeg garderer litt i V76-spillet, men både i DD-spillet og i V5-spillet bankerspiller jeg 2 Kjempen.



I V76-spillet tar jeg med ytterligere tre hester. Først og fremst Vidar Hops vrakhest 4 Odins Eld. Han vant fra tet i årsdebuten på Biri og er en klar tetkandidat også her. Det er en posisjon hesten trives utmerket i og derfra kan han vinne. 9 Valle Mattis blir ikke blant de mest betrodde, men nå er Mattise kraftig på gang igjen. Fint smygspor onsdag og denne hesten går til mål. Årsdebuterende 8 Moe Garm er bra og selv om trener Tor-Martin Moe er sånn passe optimist før årsdebuten og selv om startsporet er sjanseartet tar jeg denne med som min fjerde hest på V76-forslagene.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 2 B: 4-9-8 C: 7-6-3-11-5-1-12-10

Magnus vil være med

I V76-5/V5-2 kommer 9 Dillon K.W. til å bli favoritt og den hesten har da også imponert ved flere tilfeller i år. Galopperte seg bort fra start som tung V75-favoritt i V75-7 på Klosterskogen i påsken, men da var det flere omstartet og voltestart. Onsdag er det bilstart og normalt er ikke Dillon K.W. spesielt usikker. Bakspor er dog et lite minus.

Spesielt siden den store hovedopponenten 6 Thai Donato har spor i første rekke. Denne fireåringen viste ved flere anledninger i fjor, veldig fin kapasitet. Her ladder trolig Magnus Teien Gundersen mot tet, så får vi se om hesten er seiersklar allerede i årsdebuten. De to hestene ligner uansett et sikker lås i V76-5/V5-2.

Rangering V76-5/V5-2: A: 9-6 B: 2-8 C: 1-3-7-10-12-11-5-4

V76-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Tre hester fra startspor i andre rekke blir mitt lås i V76-1. Og først på rangeringen setter jeg 10 Nordby Frøy som viste klasse første gang ut i regi Jan Roar Mjølnerød. Tross 20 meter tillegg på gode Ramstad Balder tok han seg forbi denne oppunder mål og vant sikkert. Med det løpet i kroppen er Nordby Frøy neppe noe dårligere onsdag.

11 Tem Jahn innledet strålende i Hamre-regi, men i det siste har det ikke gått like bra. Motstandsmessig er det ned en klasse denne onsdagen og mot denne type motstand, skal Tem Jahn vært en seierskandidat. Det er nok også lunefulle 9 Bokli Stjernen. Geir Flåten har eventyrlig sving på stallhestene for tiden og er Bokli Stjernen på rett humør onsdag, kan han vinne dette løpet. De tre hestene skiller seg etter min mening klart ut i V76-1.

Rangering V76-1: A: 10 B: 11-9 C: 2-1-4-3-6-5-8-12

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kinkig kaldblodsløp i lavt grunnlag og jackpotomgangens største spillenøtt. 7 Alm Nagano fikk et voldsomt favorittstempel på seg forrige onsdag ettersom storfavoritten Riga Viktoria ble strøket like før start. Men Alm Nagano tok vel vare på favorittspillernes penger og imponerte som overlegen vinner etter tet hele veien. Fra springspor ligger det igjen an til tet, men motstandsmessig er det minst opp en klasse nå. Uansett min favoritt.

6 Prærie Glimt er en spennende årsdebutant. Fireåringen vant et par løp som treåring på høstparten i fjor, og viste prov på store fartsressurser. Trener Martine O. Sørvik tror hesten vinner uten galopp, men jeg setter hesten som andrevalg. 13 Haugestad Gabrielle skal hente 20 meter på disse, men fireårshoppa til Geir Flåten er trolig kapabel til det. Meget god i seiersløpet sist på Momarken og Flåten er med rette optimist.

På de mellomstore V76-forslagene tar også med 4 Fløya (stor kapasitet og er trolig god nok feilfritt) og 11 Frøyu Petter (mer enn god nok, men har hatt sine problemer siden forrige start). På det aller største V76-forslaget tar jeg med ytterligere tre hester. 15 Goroso Sjarmen (sensasjonelt god i seiersløpet sist, strøket etterpå det), 3 Tekno Teddy (jevn og flink og står fint til på strek) og 12 Il Sokken (solid første gang ut for Per Johansen sist onsdag).

Rank V76-2: A: 7 B: 6-13-4-11 C: 15-3-12-9-2-8-14-5-1-10

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

1 Lille Amare er en hest jeg liker svært godt og jeg bankerspilte da også hesten nest sist på Biri og innfridde vallaken lett. Sist på Momarken var hesten tråkk underveis og så ikke ut som en vinner i den siste svingen. Men tok seg sammen og vant med en halv lengde. Blir stor favoritt i dette løpet, men innerspor og sprint gjør at jeg prøver å "felle" storfavoritten onsdag.

8 Opera hadde jeg nok satt først fra et bedre startpor. Ottersen-hoppa varslet form sist, selv om hun ikke helt kunne følge Petrine og storfavoritten Bjørnemyr Texa mot mål. Sprint er et pluss og kommer Opera noenlunde til fra spor åtte, er hun med i seierskampen her. Noe ustabile 4 Sjarmørviktor ble regelrett kontret ut av lite kampvillige 6 Aas Balder tredje sist, men vant nest sist. Høitomt-hesten er ikke alltid like bøs, men står bra til spormessig her.

På de litt større forslagene tar jeg også med 6 Aas Balder som vant både tredje sist og nest sist, men ikke var i kamphumør fra tet sist. Men da var det 2100 meter, nå er det tilbake til sprint. 10 Lyseng Balder er også en hest som klart favoriseres av sprint og tross et kinkig bakspor, finner jeg plass til denne på det aller største V76-forslaget.

Rangering V76-4/V5-1: A: 1 B: 8-4-6-10 C: 5-9-12-2-7-3-11

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

3 Angelina Hall er den trolige tethesten i dette meget fine spilleløpet i V76-6 og derfra skal Hamre-hoppa sees med bra vinnersjanse. Hun vant lett fra den posisjonen på Jarlsberg nest sist.

4 Nonstop Rascal hadde jeg ikke noen feeling for i V76-1 på Bjerke for en måned siden, men der tok jeg feil. Vidar Hop kjørte seg umiddelbart til tet med fireåringen og hesten holdt egentlig lett unna for storfavoritten Fortuna Boko. Kommer seg neppe til tet nå, men må tas på alvor etter prestasjonen sist. 12 Delicious Dream klarte ikke å utfordre Angelina Hall på Jarlsberg tredje sist, men vant helenkelt fra tet gangen etter på Jarlsberg. Sist endte det med galopp i tet ut av den andre svingen. Fra tolvtespor blir ikke fireårshoppa mer enn et tredjevalg for meg her. Jeg står på disse tre på de to minste V76-forslagene.

På de litt større forslagene betaler jeg også for 9 Hurricane Field som debuterer i regi Glenn Kramer Stenberg. Fireårsvallaken har vært litt ujevn tidligere, men også vist prov på bra kapasitet.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 4-12-9 C: 2-7-1-8-6-5-10-11