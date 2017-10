Superonsdag på Bjerke

Bjørnemyr Texa og Eirik Høitomt blir store favoritter i V76-2 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En gnistrende trav- og galopponsdag står foran oss og onsdag kveld er det igjen klart for såkalt superonsdag på Bjerke. Siden det er siste onsdag i oktober, skal Bonuspotten fordeles på alle med sju rette. Det betyr 835 589 kr ekstra i sjuerpotten. Før den tid skal vi ha lunsjgalopp på Jägersro galoppbane, og der det står det både V4 og V5 på menyen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V76-løpene på Bjerke og det er altså godt med ekstra penger å spille om siden Bonuspotten på 835 589 kr skal fordeles på alle med sju rette. Noen av løpene er meget krysskrevende, så jeg velger derfor å spille med to bankere i kveld.

Høitomt med første bankeren

Eirik Høitomt sitter opp bak min første V76-banker og det handler om 3 Bjørnemyr Texa i V76-2. Fem seire på tretten starter er det blitt på denne femårshoppa og 246 000 kr innkjørt. Gjorde et strålende løp til andreplass i V75 på Bjerke for drøye to uker siden og måtte kun se seg slått av gode Troll Solen mot mål da. I kveld er det sprint, startsporet er perfekt og motstanden er overkommelig (selv om det er bra klasse på løpet). Jeg tror på tidlig tet og flott vinnersjanse og velger 3 Bjørnemyr Texa som den ene av mine to V76-bankere i kveld.

Rangering V76-2: A: 3 B: 1-6-4 C: 5-8-11-10-9-7-2

Formsterk seksåring får bankertillit

I V76-5/V5-2 synes jeg formsterke 3 Lykkerus har en meget fin oppgave. Erik Killingmo-trente Lykkerus har blitt matchet knallhardt i det siste og hevdet seg flott. I kveld er motstanden litt enklere enn normalt, selv om det er et bra felt. Fra spor tre bak startbilen skal det være gode tetsjanser og da skal også vinnersjansen være god. 3 Lykkerus blir min andre V75-banker og jeg velger også å bankerspille denne i V5-spillet.

Rangering V76-5/V5-2: A: 3 B: 8-5-4 C: 10-2-1-6-7-9-11

V76-1 - Varmblodshester. 2140 meter voltestart.

Et vrient løp innleder kveldens V76, og jeg står på seks hester på samtlige V76-forslag.

Under tvil setter jeg 3 Two To Tango først på min rangering. Treårshoppa innfridde enkelt med seier i sin debut for Åsbjørn Tengsareid i et lunsjløp på Bjerke for drøye to uker siden. Har vist flotte evner i hver eneste start, og selv om motstanden er klart skjerpet i kveld, tror jeg på ny fin vinnersjanse. 13 Draco Braz Minto hemmes av bakspor på 20 meter tillegg, men treåringen har vist fremgang i Hamre-regi på slutten og tåler nok en tøff sisterunde. 10 Sanda Love har vært ute i klart tøffere løp enn dette på slutten, men heller ikke imponert allverden. Klart billigere imot i kveld og kan vinne dette.

Variable 12 Daarling AM vant lett fra tet på Sørlandet sist og har bra kapasitet for klassen. Bra kapasitet har også 11 Bom Simoni som dog sliter med halsproblemer. Fireåringen er uten tvil god nok til å vinne dette om helsa er på topp for dagen. Ferske 2 Gaius B.R. står bra til på strek og blir også med på forslagene.

Rangering V76-1: A: 3 B: 13-10-12-11-2 C: 6-5-9-7-8-4-1

V76-3 - Varmblodshester. Stallansatte. 2100 meter autostart.

Halvskummelt løp for stallansatte, der jeg tar sjansen og står på tre hester. Jeg setter 1 Adyton Flame ganske klart som mitt førstevalg. Kolnes-traveren er klart bedre enn raden og kan kanskje forsvare sitt innerspor her. Magnus Teien Gundersen er alltid en plussfaktor som kusk i slike stallmannsløp og detter skal være en bra vinnersjanse.

9 Russel Street kunne ikke utfordre en kanongod C.C. Sugar om seieren i et V76-løp på Bjerke i sin siste start, men gjorde likefullt et strålende løp til andreplass. Kveldens oppgave er ikke noe tøffere, snarere tvertimot. Formkusk Adrian Solberg Akselsen får sjansen bak 10 A Winner. Den hesten var meget bra i seiersløpet sist og kan vinne igjen.

Rangering V76-3: A: 1 B: 9-10 C: 4-2-7-8-11-6-5-3

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

I dette løpet er 4 Bol Brage overraskende stor favoritt i morgentimene onsdag. Overraskende i den forstand at jeg er overbevist om at 9 Hilton Molander er minst like bra på kapasitet. Schem-traveren trener fint og feilfritt er dette en hest som garantert er med og gjør opp om seieren.

4 Bol Brage kommer også ut etter pause. Fireåringen til Jan Roar Mjølnerød har hatt en litt skuffende sesong, men kapasitetsmessig er han helt klart blant de beste, men også denne er det klar galopprisiko. 7 Leikur tar jeg også med på minste V76-forslagene. Denne vallaken er slett ikke verst, og dersom det ikke blir helt feil fra start fra sjuendesporet, så bør han kunne med være med i toppen her.

På det aller største V76-forslaget velger jeg også å betale for 6 Vest Odin (skuffet litt igjen sist, men har et bra maksnivå) og 1 Rappen (står fint til og kan være med i seierskampen om et par av favorittene roter seg bort).

Rangering V76-4/V5-1: A: 9 B: 4-7-6-1 C: 5-2-3-12-8-11-10

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Begge DD-løpene i kveld holder flott klasse. I V76-6 setter jeg spillefavoritten 6 Madelen L.T.C. først på min rangering, men Høitomt-hoppa har ingen enkel oppgave foran seg. Gjorde et strålende løp som toer bak Nice Eleven L. i Oaks-revansjen på Momarken sist, men møter eldre hester i kveld og har et litt sjanseartet spor.

3 Jet Voice var gnistrende opplagt på Forus i seiersløpet sist. Det var riktignok mot billig motstand, men Øverdal-hesten har et høyt maksnivå og står bra til spormessig i kveld. 1 Ronato blir ikke veldig mye spilt, men har trukket førstesporet og skal kanskje testes i tet i kveld. På sitt beste kan det holde hele veien.

På videre gardering betaler jeg også for 8 Hickethepooh (dårlig startspor, men det lukter fart i dette løpet), 7 Flirtin Beach (bra i seiersløpet sist, må ha klaff herfra) og 11 Gigant Invalley (kapasitet som rekker og her kan bli tempo).

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 6 B: 3-1-8-7-11 C: 10-4-9-5-12-2

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Herlig V76-finale der jeg tar med sju hester på de to største V76-forslagene.

Min småfrekke favoritt blir 5 Ricochet Face. Søvik-hesten har ikke startet siden V76-seieren på Bjerke 13. september. Da smalt hesten til med råsterk seier fra dødens og imponerte stort. Kan kanskje nå teten i kveld, men er ikke avhengig av den posisjonen for å vinne dette løpet. I en kanonspennende DD-omgang, velger jeg å bankerspille 5 Ricochet Face i DD-2.



Norgesdebuterende 3 Rossini Diamant ligger an til å bli spillefavoritt. Trener Anders Lundstrøm Wolden mener sprint ikke nødvendigvis er en fordel, men at hesten har trent fint. Mitt andrevalg. 11 Southwind Gizzel gikk helpigg i mål sist. I et løp det oser tempo av, trenger ikke ellevtespor være så galt. Jeg setter denne tidlig på. 4 Clint Classic spurtet frenetisk etter sene luker sist og holder absolutt toppform. Kan vinne.

Speedkula 8 Thai Profit har trukket et meget sjanseartet spor, men mester Høitomt løser som kjent det meste. 1 Among Hastrup blir ganske mye spilt, men kusk Herman Tvedt melder om usikker form og ligger lavt på forhånd. Jeg ranker derfor denne noe ned. 9 Always On Time innfridde som storfavoritt i V65 sist på Biri og blir også med på de større V76-forslagene.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 5 B: 3-11-4-8-1-9 C: 2-12-10-6-7