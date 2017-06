Svært spennende V76-omgang på Bjerke

Hamptons og kusk Hans Christian Holm. Onsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bjerke Travbane inviterer til en strålende V76-omgang onsdag, og vi har flere flotte løp som vi gleder oss å følge. Det man skal være klar over er at toppdekket er blitt skiftet siden sist, og det vil normalt bety en noe løs/litt mer krevende bane enn tidligere. Det vrimler av seierskandidater i løpene, og det å komponere dagens bonger var ikke spesielt enkelt. Bankeren sparte vi til finalen, og her tror vi hardt på 10 Hamptons.

Her er dagens tekst til løpene på Bjerke:

V76-1 : 8 Revenue Lavec – Vinner normalt dette løpet i en feilfri utgave. Er bra på kapasitet, og den er bedre enn raden. Den satt bom fast sist, og varslet full vinnerform da. Er dog ikke helt til å stole på, og fra dette sporet blir det neppe en god start. Motivert, men… 10 Acers Poppey – Tar ikke spillerne helt på alvor, men fakta er at dette er en ordentlig bra traver, og den har tunge avslutninger når den først har funnet formen. Var positiv i kulissene etter hinder på veien sist, formen er stigende, og til denne starten skal den dessuten lettes i balansen. Kan skrelle med klaff! 3 Air Speed – Er vrien å regne på, og det er ikke alltid den henger like fint sammen i aksjonen sin. Skulle den først ha dagen er den god nok på ren kapasitet, og for oss er dette løpets klare outsider. 5 Omaha Hero Decoy – Er kraftig pågang etter pause, og den har varslet form to ganger på rappen. Spurtet fint i kulissene etter galopp nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som helpigg. Vidar Hop opp er aldri feil, den står perfekt inne i løpet, og den er opplagt en gardering. 4 Muscle Classic – Vant etter pause nest sist, og den var godkjent i nederlaget sist. Skal bare bli bedre og bedre fremover, det er fine rapporter på den, og fra tredje omvendt i volten burde den dessuten få en OK start. Skal med om løpet garderes. 6 Daydream US – Kommer ut etter pause, og debuterer i ny regi. Imponerte ikke på slutten i Sverige, og vi er usikker på hvor bra denne er. Bør følges i varming, og første gangen ut er den kun en bitteliten outsider.

Vår rangering : A : 8 B : 10-3-5-4-6 C : 11-2-1-7

V76-2 : 3 Lykkje Borka – Blir kanskje dagens tyngste V76-favoritt, og det er ingen tvil om at den har en riktig oppgave foran seg. Nå sist i Bergen feilet den som sliten på oppløpet, mens den var brenngod til seier nest sist på Jarlsberg. Er dog ikke å stole på, og tredje sist spratt den dønn umotivert i tet. Vi liker ikke å banke hopper på denne tiden av året, og nøyer oss med å sette den først på ranken. 7 Nadine UN - Har en sjeldent fin oppgave foran seg nå, og normalt skal den kjempe om seieren i et løp som dette. Var OK i nederlaget sist, og den gikk ny bestetid da. MÅ MED! 1 Trons Torila – Er betydelig bedre enn raden, og den gikk fint etter at den ble tatt helt bort vel runden igjen sist. Vi hadde 23,9 s 1000m på klokken. Kan muligens få løpet nå, og med «umulige» Magnus Teien Gundersen i «jolla» er den selvfølgelig spennende. 4 Silke Chasmina – Er 20m tøffere ute nå, men det skal man ikke vektlegge for hardt i et såpass lite felt som dette. Gikk strålende i Bergen sist, og den kan opplagt vinne dette om Lykkje Borka skulle ha en under pari dag. 6 Arvesølv – Fikk sene luker mot ganske tøff motstand i Sverige sist, og den var positiv. Kan være noe variabel (som de fleste hopper er), men på en god dag er den ikke ueffen.

Vår rangering : A : 3 B : 7-1-4-6 C : 2-5

V76-3 : 3 Teddy Boy OK – Har en perfekt oppgave foran seg, og feilfritt er det normalt ikke snakk om saken. Nå sist var den knallgod til seier, og den gjorde et av karrierens beste løp. Dog skal man være klar over at den har feilet 3 av 4 ganger med Rennesvik i første rekke bak bilen, og det er ikke snakk om noen helt stabil hest på startsiden dette. Motivert favoritt, men også her ønsker vi å spekulere litt… 9 Zoot Va Bene – Var meget god i comebacket, og den fullførte sterkt da. Vi hadde 12,1 s 800m på klokken, og den var ikke helt kjørt i bunn på det. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, og fra et ypperlig smygspor er den verdt oppmerksomhet. 1 Doktor Joe – Er noe variabel, men veldig bra om den først har dagen. Var bunnsolid i nederlaget sist, og da tapte den kun for Fabian BR. Har vunnet flere løp for denne kusken tidligere, og fra et innbydende spor er den ikke ueffen. 4 Don Di Quattro – Løpet sist kan man bare sette en tykk strek over. Gangen før var den bra til seier, og det er i det hele tatt snakk om en traver med OK kapasitet. Magnus Teien Gundersen i stallmannsløp = skal med! 2 Sebastian Mølgård – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den er MILEVIS bedre enn raden. Har sett knallfin ut i kulissene etter galopp de to siste gangene, og nest sist var det Gundersen JR som kjørte oppi. Fra drømmesporet er den aktuell om favoritten skulle feile. 5 Wallner – Er på riktig vei, og den er noe bedre enn raden. Vant V75 på omtrent samme tid i fjor, og på ren grunnkapasitet duger den. Kan skrelle!

Vår rangering : A : 3 B : 9-1-4-2-5 C : 7-8-10

V76-4 : 8 Teknologika – Har vist bra talent, og den gjør en svært spennende start i regi Geir Flåten på onsdag. Skal være balansert om, og treningsrapportene på den er også fine. Prøves som et frekt drag i dagens mest åpne løp. 12 Salte Faksa – Var en vinner direkte for Natalie Iselin Repstad. At denne jenten er flink har hun vist før, og den tidligere «eleven» hos Øystein Tjomsland har for eksempel forbedret Spang Kinge noe enormt. Salte Faksa har hele tiden vist stor fart, talent, men dessverre rotet mye. Nå sist oppførte den seg, og den så MYE forbedret ut. Skal i a-gruppen! 1 Årdals Blesa – Feilet som slått sist, men gikk glipp av en tid på ca 29,5/2140mv. Har fin fart i beina, og feilfritt kan det dreie seg om tet og slutt. 7 Sirikit – Er en søster til den tidligere vinnermaskinen Frakast, og den har altså litt å leve opp til. Det er snakk om en fin hoppe dette, formen er bra, og med flyt er den helt sikkert med i fremste rekke. OBS! 13 Rokne Oda – Har fått to løp i kroppen etter pause, og for noen dager siden kom det altså en seier. Blir stadig bedre, og er bare humøret på på topp så gjør den seg ikke bort. Burde dessuten få en fin start fra et bra spor. 10 Mailund Jerva – Er en ung hoppe, og den er slett ikke verst på sitt beste. Duger på fart, og den var positiv for Gunnar nest sist. 14 Haugestad Lina – Blir trent av dyktige Monica Sønstegård, og hester fra hennes stall skal man være forsiktig med å utelukke. Når det gjelder Haugestad Lina så er den blitt matchet mot noen av årgangens beste hopper, og den skal bli spennende å følge mot «vanlige hopper» i grunnlaget. Gjør seg ikke bort med flyt. 2 Stuve Yr – Var et stort skrik på Jarlsberg sist, men da ble det noen galopper. Ble muligens felt av banen, og den trenger ikke å være borte her.

Vår rangering : A : 8-12 B : 1-7-13-10-14-2 C : 11-15-4-6-5-3-9

V76-5 : 1 Lynlinn – Ble bortkjørt i Årjäng sist, og den var ikke helt tom i mål da. Gangen før på Momarken spurtet den helt enormt, og gikk pigg i mål. Kan få ryggløpet bak 5 Myrviks Anton/3 Missingmyr Stjernen, og med kusker som neppe kommer til å pakke feltet er det ikke feil å sitt bak de. Lynlinn kan altså få løpet, og den MÅ passes! 2 Faks Mollyn – Er noe variabel, men OK på sitt beste. Er dog ikke veldig kjapp ut, og den vil havne i et par litt bak i feltet. Deretter blir det tredjespor i store deler av sisterunden, og med slike opplegg er det ikke enkelt å vinne travløp. Skal med, men som favoritt er den ikke veldig het for oss. 4 Herr Jao – Sliter fra tid til annen med aksjonen, og det er ikke alltid den henger like bra i sammen. Kommer nå ut etter en liten pause, og er den på sitt beste duger den. 8 Maks Mollyn – Rader opp med sterke innsatser, og den var også god i nederlaget sist. Her lukter det et beintøft opplegg, og den må ha en maks dag for å vinne. 5 Myrviks Anton – Har man justert utstyret på til denne starten, og den kan være litt spennende om den bare oppfører seg. Er den som tredje sist kan den absolutt slå til. 9 Rampelars – Står perfekt til for å smyge med, og den er trippelaktuell. Dog har den ikke vunnet løp i Norge på flere år, og vi lar den derfor stå utenfor bongen.

Vår rangering : A : 1-2 B : 4-8 C : 5-9-3-6-7-10

V76-6 : 1 Joe Hoe Lee – Er en traver som Geir Kihle har gjort en strålende jobb med, og det var ikke hesten sin feil at det ble galopp sist. Gangen før var den helt enorm, og da leverte den nok karrierens beste løp. Leder dette lenge, og hadde det vært sprint hadde vi banket. Kan dog være noe sårbar over 2100ma, og den pleier ikke å være av de modigste tilslutt. Vi dobler derfor bongene med 5 Ultimo Tango. Dette er en traver som tåler å gå hele veien, og den er dessuten bedre enn raden. Glem ikke at den nest sist stod til 7,5 i odds mot Heartbreaker VS, og en helt annen verden av hester kontra det den møter her. Magnus Teien Gundersen er heller aldri feil å spille i stallmannsløp. Sigbjørn Kolnes varsler dessuten om mulig racerbalanse på onsdag, og da er i hvertfall vi på vakt. 4 Jacobine Y – Satt bom fast i tøffe omgivelser sist, og varslet form etter pause. Rennesvik liker vi å spille, og det er en ytterligere gardering for de som går utover de to vi tror på. 11 Alfred Nosto – Gikk OK i kulissene etter galopp sist, og det virker endelig som den er på riktig vei. Bakspor, mulig langt frem på en kjapp bane, ja, det trekker selvfølgelig ned. 2 Larger Then Life – Er nok best når det er litt sug i banen, og på en lynrask bane kan det muligens gå for fort. Holder fin form, den går til mål, og fra et fint spor trenger den ikke å være borte. 6 Trespasser – Kommer ut etter en lengre pause, det er fine rapporter på den, og på ren kapasitet duger den. Kusken har dog kun vunnet et løp de siste tre årene.

Vår rangering : A : 1-5 B : 4-11-2-6 C : 8-3-10-7-9

V76-7 : 10 Hamptons – I finalen er spørsmålet – en eller nesten alle? Vi gjør kort prosess, og avrunder med en banker på en traver som nok hadde hatt en million i grunnlag uten problemer på veien. Det er nemlig snakk om en kanon i grunnlaget, og i stayerløpet sist var den bedre enn noen gang. Vant enkelt fra dødens, og la inn 12,0 s 800m med krefter igjen. Gangen før huker man hjul i den siste svingen, og det var muligens seieren som gikk tapt da. Her blir det kjøring, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. BANKER! 1 Millroyce – Var positiv sist, og den avsluttet fint. Kan åpne, har en spennende utgangsposisjon, og den skal med om løpet garderes. 9 Seek And Destroy – Har blitt sittende fast tre ganger på rappen nå, og den er bedre enn raden. Vi er dog litt usikker på hvor villig den er uten pisk, for pisken har blitt brukt ganske hardt for å vekke den i løp i Sverige. 2 Cantab Jones – Er spesiell, men bra om den har stått opp på riktig fot. Her står den spennende til, og den er ikke borte om det løser seg. 7 Riordan Kronos – Har blitt matchet mot vel så gode hester som dette tidligere i år, og den er ikke så verst på sitt beste. Nå sist hadde den en infeksjon i kroppen, og vi er litt spent på hvor bra den er etter en såpass kort pause. 5 Wizard Of Ousse – Er en annen hest som slet med kroppen sin sist, og også den har kun hatt en kort pause. Er vass på speed, og fra for eksempel rygg leder kan den slå til om den er tilbake på sitt beste.

Vår rangering : A : 10 B : 1-9-2-7-5 C : 4-6-11-3