Svært spennende V76-omgang på Bjerke

Darling Nikki og kusk Lars Anvar Kolle. Onsdag dukker de opp på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Bro Park innleder onsdagen med en feiende flott lunsjomgang. Her er det bra klasse på løpene, og ikke helt lettløst. V4-1 på Bro Park starter kl.12.20, mens V5-spillet er i gang kl.14.04. Bjerke redder onsdagskvelden med en herlig V76-omgang, og en omgang vi liker skarpt. V76-1 på Bjerke begynner kl.19.00, mens V5-spillet starter kl.20.05.



Vi kom ikke til mål i en VRIEN V76-omgang sist onsdag, men den omgangen er allerede glemt. Onsdag er det dags for å revansjere seg, og vi har jobbet frem MYE snadder til dagens omgang. Bankeren som vi landet på har ENDELIG trukket et bra spor, og vi blir veldig overrasket om 2 Darling Nikki (V76-6) taper sitt løp fra tet. Her er dagens tekst til V76-omgangen på Bjerke:



V76-1 : 4 L’amour Bonanza – Debuterte på en måte vi likte svært godt sist. Gikk altså 18,8 fra dødens i Arvika, og det etter en sisterunde i 15-fart. Gjorde det enkelt, og det var en veldig fin stil på denne 3-åringen. Senker garantert rekorden sin MYE på onsdag, og vi blir alt annet enn sjokket om den viser frem en 15-tid. OBS! 9 Juliana Rags – Er svært grunnkapabel, og fjerde sist var den på vei til å gjøre et pangløp fra dødens på meget gode Vainqueur RP før galoppen kom litt inn på oppløpet. Hadde travet rundt 16,1/2100ma fra dødens uten den galoppen… Kommer nå ut etter en lengre pause, det er gode rapporter på den, og motstanden skremmer ikke. SKAL PASSES! 5 Easy Creation – Feilet når den fikk en i ræven på startsiden sist, og dermed var den dagen over. Gikk dog fint i kulissene, og det er snakk om en hoppe med bra kapasitet dette. Kan vinne feilfritt. 8 Gilbert BR – Likte vi skarpt når den vant i billige omgivelser nest sist. Nå sist var den nede i kjelleren som toer bak Goeie Gozer. Blir garantert ikke kjørt knallhardt med på onsdag da man helt sikkert tenker kriteriet med den. Kan vinne, men fra dette sporet ranker vi den litt ut. 6 Trixton SS – Stod til 1,2 i odds når den debuterte tredje sist, og det er en hest det har blitt snakket positivt om. Kommer nå ut etter pause, kastrasjon, og vi er spent på hvordan den er første gangen ut. Trenger trolig noen blåsere i kroppen før formen er der, men på ren kapasitet er den uansett ikke ueffen. Bør følges i varming.

Vår rangering : A : 4-9 B : 5-8-6 C : 7-2-1

V76-2 : 11 Magic Moves – Var dum sist den var i Norge, men etter utstyrsendringer har den oppført seg de to siste gangene. Nå sist var den veldig fin fra dødens, og den så nesten ubrukt ut i mål på 15,3/2140ma. Inntrykket er at denne helt sikkert kan ned mot 14,0 på distansen, og da sier det seg selv at den ikke taper om alt går riktig for seg. Er en veldig motivert storfavoritt. 4 Artemis – Spurtet fint sist, og den holder sin gode form. Kan muligens få gratis tet nå, og blir bare ikke den første runden for hard, ja, da er den opplagt ikke ueffen. 9 Adyton Flame – Er nok mer sterk enn speedig, og setter nok pris på om det blir bra fart på forestillingen. Har vært veldig positiv de to siste gangene, og den utvikler seg fint i regi Sigbjørn Kolnes. Skal med om løpet garderes. 6 I’ll Be Back – Er bra, men den har skuffet oss to ganger på rappen nå. Kan betydelig bedre enn det, og tilbake på sitt beste trenger den ikke å være ueffen.

Vår rangering : A : 11 B : 4-9-6 C : 10-7-3-5-2-1-12-8

V76-3 : 6 Lighthouse West – Kvasnes i dameløp, og ikke med en favoritt, ja, det må i hvertfall vi bare prøve. Her får hun sjansen bak en traver som har en helt riktig oppgave foran seg, og sist gikk den 12,7 s 800m. Klaffer det bare litt på veien så må denne være HET! 12 Threetimesalady – Er meget spurtsterk, og den var god til seier på en solid tid sist. Gangen før var den en noe heldig toer, men tapte trossalt kun for Flashing Boko… Kan blåse ned denne gjengen med tempo, og den er selvskreven på bongen. 1 Viking Arrow – Debuterer for Kolnes, og den skal bli spennende å følge for den dyktige treneren. Har egentlig en drømmeoppgave foran seg, det er fine rapporter på den, og fra eventuelt tet blir den ikke enkel å plukke ned. 4 Tiffany TG – Ble det feil for sist, mens den aldri helt fikk sjansen nest sist. Er MYE bedre enn raden, og dette ser riktig ut på forhånd. Kan åpne bak bilen, og løser det seg bare litt så er den aktuell. 10 Bella Jaam – Er egentlig en bra hoppe, og den pleier å gjøre fine løp i Norge. Sist den var i Norge (29.03.2017) var den ikke veldig langt bak hester som Dillon KW/Cantab Genius i mål… Kommer ut med fine rapporter, og den kan skrelle til om det skulle bli et høyt oppdrevet tempo. 8 Bleeding Heart – Hadde vi spilt med Kristine Kvasnes, men vi velger å stå over med en kusk som enda jakter sin første seier. Hesten var OK etter pause sist, og den har bra kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto.

Vår rangering : A : 6-12-1 B : 4-10 C : 8-5-7-9-3-2-11

V76-4 : 9 Lustra Ida – Helskummelt hoppeløp hvor vi kan få en ordentlig smell om ikke favorittene skikker seg. Lustra Ida er feltes klart beste hest, og den har en STOR sjanse om alt går riktig for seg. Sist jogget den 26,3 s 800m med alt igjen. Vi har tidligere klokket den til 22/400m, og den har en helt overlegen fart. Går 26,5 om nødvendig, og feilfritt tror vi på seier. 4 Tenk Nå Dina – Var svært uheldig sist, og den gikk glipp av en plass blant de tre beste samt en tid på rundt 28,0/2100mv. Har bra fart i kroppen sin, men er ikke helt til å stole på. Er en motivert, og tidlig gardering om vår klare favoritt garderes. 3 Årdals Blesa – Er heller ikke den travsikker, men meget god når den går. Sist fikk den en umulig reise, men var likevel klart sterkest tilslutt. Er moden for å senke rekorden sin en hel del, og den er med der foran uten noe tull på veien. 5 Kuven Tøtto – Er egentlig en veldig flink hoppe, og den er bedre enn grunnlaget sitt. Fikk aldri helt sjansen sist, og var positiv da. Debuterer for Heidi Moen, en trener som er flink på å få humør i hestene, og finner hun et ytterligere gir på denne, ja, da kan den overraske om favorittene skulle røre det til for seg.

Vår rangering : A : 9 B : 4-3 C : 5-7-6-2-14-12-10-11-15-1-8-13

V76-5 : 2 Beppen Palema – Er egentlig ikke så verst, og den har gjort to løp etter et lengre avbrekk nå. Nest sist var den klart positiv etter å ha vært ute av det fra start. Treningsrapportene på den er fine, den står dønn riktig til, og Magnus jakobsson varsler om ambisjoner. PASSES! 5 Merles Simone – Duger på kapasitet, men vi er uansett noe usikker på den. Har nemlig feilet litt for mye på slutten til at vi føler oss helt komfortabel. Nå sist feilet den fra seg en lav 14-tid på tilsvarende distanse, og den gjorde da et OK løp etter pause. Er behandlet før denne oppgaven, og får den aksjonen til å stemme hele veien, ja, da kan det gå veien. 10 Hickothepooh – Gikk en bra tid sist, men var uansett ikke helt på topp. Til denne starten blir det skorykk for første gang, og vi er spent på hvordan den vil være på den balansen. Normalt skal det være et klart pluss, og Hickothepooh er vår outsider. 12 Gukko Raw – Viste en herlig skalle sist, og den svarte ærlig opp tilslutt. Går gode løp bakfra også, og med tempo er den plutselig inne i «leken». Er en naturlig gardering. 4 LJ’S Andy Hall – Har man ventet på til denne oppgaven med, og Jomar kommer med ambisjoner. Er god nok på sitt beste, den står spennende til, og den er verdt en gardering. 1 Scarlet Magic – Var ordentlig positiv i knalltøffe omgivelser sist, og den fullførte fint innvendig tilslutt da. Står spennende til bak bilen, den kan åpne, og vi ser ikke bort fra at Magnus Teien Gundersen vil teste den foran om han greier å forsvare sporet. Kan vinne på en god dag! 9 Rigel LB – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den fullførte fint i kulissene sist. Er grunnkapabel, og dette er en hest som det hadde vært typisk om Gunnar Austevoll hadde skrellet til med fra et spennende smygspor.

Vår rangering : A : 2-5-10 B : 12-4-1-9 C : 6-11-3-8

V76-6 : 2 Darling Nikki – Har slitt med dårlige spor, og den har derfor ikke fått drømmeposisjonen sin på lange tider. Nå sist ble den sittende noe fast i kulissene, og det er en traver som er bedre enn raden. Fra et perfekt spor bak bilen så tror vi på tet, og fra nettopp den posisjonen er den fryktelig god. Har vunnet på lave 13-tider fra tet de to siste gangene den har gått foran, og den kan helt sikkert ned mot 12,0 om den blir presset. VI BANKER! 8 Amazing SH – Forsvarte som ventet sporet sitt sist, og siden ble det veldig enkelt. Har fått to løp i kroppen etter pause, og den holder en meget bra form. Dog lukter den en eventuelt drøy reise innledningsvis her, og for oss blir den derfor mer trippel enn seiersaktuell. 4 Judge Reo – Er bedre enn raden, og det er en hoppe med fin kapasitet. Kommer nå ut i helt riktige omgivelser, den et hett skrik på trippelen, og en hest man tar med på bongen om bankeren garderes. 10 Farah Diba River – Har nok ingen fordel av den korte distansen, og den trenger et høyt oppdrevet tempo om den skal komme inn i dette løpet. Formen er meget bra, og sist bare steget den fra til en enkel seier. Er en naturlig gardering for de som bruker noen hester.

Vår rangering : A : 2 B : 8-4-10 C : 3-5-7-1-6-9-11-12

V76-7 : 9 Jet Bug – Har trukket en nydelig rygg fra start, og her havner trolig Jet Bug i andre/tredje utvendig. Var bunnsolid i nederlaget sist, og hesten virker å ha funnet en fantastisk fin form. Settes først i et svært jevnt oppgjør. 12 Elite BR – Er en annen traver som holder en strålende form, og den gikk et nytt bra løp sist. I finalen oser det tempo på forestillingen, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. OBS! 10 Bolt Action – Var veldig uheldig sist, og fikk løpet spolert da. Har løftet seg skikkelig på slutten, den blir kraftig kuskeplusset med Tengsareid, og med riktig reise har denne form til å skrelle! 1 Millmasai – Blir overflydd? Feelingen tilsier det, og da må den ha flyt skal den vinne. Vi er dessuten ikke sikker på om formen er helt på topp. Vi har nemlig ikke latt oss imponere noe veldig av den de to siste gangene… Duger på sitt beste, og et er en av flere som skal med om løpet garderes.

Vår rangering : A : 9-12 B : 10-1-3-5-2-7-6 C : 8-11-4