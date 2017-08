Utfordringene står i kø innen V76-spillet på Bjerke

Super Strong og kusk Tom Erik Solberg. Onsdag kommer de ut på Bjerke. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Jägersro fikser lunsjen onsdag, og det er en vrien lunsj vi har i vente på galoppen. Spesielt V4-omgangen er særdeles vrien, og her burde det gå mot store kroner. V4-1 begynner kl.12.20, mens V5-spillet er i gang kl.13.55. Det blir som vanlig V76 på Bjerke, og nesten som vanlig er det en fryktelig spennende omgang som venter på hovedbanen. V76-1 begynner kl.19.00, mens V5-spillet begynner kl.20.05.



Årets mest åpne V76-omgang? Ja, denne omgangen på Bjerke er noe av det mest vriene vi kan huske å ha ranket. Glem ikke at det ligger hele 434 281 ekstra i bonuspotten til en eventuell alenevinner. Vi går for litt småfrekke bonger denne onsdagen, og bankeren var ingen favoritt når dette tipset ble lagt ut. Vår banker kommer ut i finalen, og her tror vi hardt på 5 Super Strong med kusk Tom Erik Solberg. Gå ikke glipp av følgende til dagens V76-omgang:



V76-1 : 1 Bjørnemyr Tara – Vi er ikke veldig stor tilhenger av unghestserieløp tett oppunder de skal ut i forsøk til årets største løp. De blir nemlig ikke satt opp til denne oppgaven (skal ha et løp i kroppen), og går heller ikke optimalt utstyrt. Unntak finnes. Vår ide har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den imponerte veldig etter galopp + sjenering på Sørlandet sist. Tramper den bare feilfritt av gårde så vil den senke rekorden sin MYE, og den er opplagt HET i en feilfri utgave. 12 Ask Major – Er en veldig fin 3-åring som enda går og «trøkker» litt. Er nok den beste hesten i feltet, men fra denne utgangsposisjonen skal den være på topp for å runde til seier. Fullførte bra sist, mens den feilet bort seieren nest sist. 11 Bjønnum Baus – Har ikke virket til å ha veldig mye inne på 32/33-tider, men det er snakk om en 3-åring, og de kan plutselig senke seg mye. Wolden har som vanlig flott form på hestene sine, og Bjønnum Baus med to seire i bagasjen skal bli spennende å følge her. Løpets outsider! 7 Haugestad Alma – Er 20m tøffere ute kontra Ask Major, men er under en veldig utvikling, og den feilet i striden sist. Vidar Hop er fryktelig bra på litt usikre kaldinger, og hesten er i de beste hender. Er en naturlig gardering om man bruker noen hester. 8 Røyns Berner – Så ut til å bremse bort seieren sist, og det likte vi ikke. Har uansett en veldig fart i kroppen sin, og vi får ikke sjokk om denne piler til tet, er forbedret, og leder svært lenge.

Vår rangering : A : 1-12 B : 11-7-8 C : 3-4-9-2-10-6-5

V76-2 : 9 Beauregard – Amatørløp med kusker fra blant annet Malta! Vår ide har vært ganske tøft matchet på slutten, og den har motstandsmessig en riktig oppgave foran seg nå. Burde dessuten være sikret en fin reise fra et perfekt smygspor, og med en kusk som kjenner de norske forholdene så iler vi til med tipsnikken. 10 Ultimate Tango – Holder ikke toppform, men den duger uansett godt i omgivelser som dette om kusken får til styringen sin. Kusken snitter på tre seire i året, og det er egentlig ikke så verst i omgivelser som dette. Motbudet. 1 Jetsun – Er ikke veldig hard i skallen sin, men skulle dette bli et bløffløp, ja, da gjør ikke Jetsun seg bort. Står dessuten smellfint til nå, den er sikret et bra opplegg, og den må være tidlig. 8 Janske – Blir kjørt av den mest seiersrike kusken i feltet, og vedkommende har altså vunnet over 600 løp de siste årene. Er i en egen klasse i dette feltet når det gjelder seire. Janske er god nok på kapasitet, og har den en av sine bedre dager så er den aktuell med en slik kusk. 4 Sao Paulo – Kusken har NULL seire på de siste 86-løpene vedkommende har kjørt, og vi likte vel heller ikke Sao Paulo noe veldig godt aksjonsmessig sist. Er en av de beste hestene i feltet på ren kapasitet, men med denne kusken må den bare rankes litt ut.

Vår rangering : A : 9-10-1 B : 8-4 C : 6-2-3-12-5-11-7

V76-3 : 3 Jo Blessen – Er under en KLAR utvikling, den står spennende til på strek, og fra tet er dette hesten å slå. Nå sist avsluttet den meget sterkt, og vi hadde 29,5 s 700m på klokken. Da var det krefter igjen. Kan helt sikkert ned mot 30,0 fra tet, og da blir den ikke enkel å fange. 9 Frøyu Pelle – Dobler vi opp bongene med. Den så veldig fin ut med krefter igjen sist, mens den var solid til toer nest sist. Er under en ordentlig fin utvikling, og den skal selvfølgelig med på alt. 5 Mjølner Zorro – Feilet med krefter igjen i andre utvendig på siste bortre i Sverige sist, og den er i det hele tatt vrien. Feilfritt trenger den ikke å være helt borte, og den er den første som skal med om man spekulerer videre.

Vår rangering : A : 3-9 B : 5-4 C : 2-7-8-1-6

V76-4 : 10 Riva Renn – Unghestserieløp for hopper, og her er ikke mange sjanseløse. Vi prøver oss med en ordentlig fra dypet først, og feilfritt har ikke Riva Renn mange foran seg i mål. Var ute i knalltøffe omgivelser nest sist, og da feilet den med ALT igjen ca 500m fra mål. Gikk glipp av en lav 15-tid. Nå sist ble det galopp direkte, og dermed var den dagen over. På ren kapasitet er den god nok i massevis, og feilfritt kan bomben være et faktum. 4 LH Starline – Er behandlet før denne oppgaven, og det kan muligens dreie seg om tidlig tet og slutt. Solgte seg dyrt fra den posisjonen nest sist, og da var det knallgode Grace BR som plukket den ned… Er helt riktig ute når det gjelder motstand, den er kuskeplusset med Høitomt, og den skal passes. 8 Shez Elegant – Liker vi bare bedre og bedre. Nå sist langspurtet den utrolig sterkt, og på vår klokke stod det 12,3 s 800m med litt krefter igjen. Blir ikke enkel å stå i mot om det klaffer fra dette sporet, og den skal i a-gruppen. 7 Gluhwein – Er en lillesøster til mer kjente Malkin, og også denne er et talent. Avgjorde veldig enkelt sist, og vi likte den svært godt. På klokken stod det 14,5 s 800m, og det var ikke i nærheten av bunn. Utvikler seg veldig fint, og den skal med om løpet garderes. 1 Onassis MR – Her blir det skorykk + yankervogn. Om begge disse endringene passer perfekt på hesten, ja, da kan det fort bety at den er 30-40m forbedret fra tidligere. Så mye betyr fakta et slikt utstyr… Er brennkvikk fra start, men Killingmo har uttalt at han ønsker å kjøre i rygg. Kan uansett få løpet, og den er aktuell for de som bruker noen hester. 2 Betty har MYE inne, 3 Fresh Fiona ME (lillesøster til Evil Enok ME) er pågang, er de neste hestene som skal på bongen. Flott løp, mye talent, og en bred gardering kan være smart.

Vår rangering : A : 10-4-8 B : 7-1-2-3 C : 9-11-6-5-12

V76-5 : 11 Lykkerus – Gikk et ordentlig bra løp sist, og den er skikkelig pågang i regi Erik Killingmo. Har trent veldig oppløftende, og det skal være litt å gå på her. Runder til seier i en feilfri utgave? SPILLES! 8 Kjempen – Har startet veldig tett nå, men den rader opp med bra løp. Vi er dog usikker på om formtoppen er der enda, og man skal også huske på at den har tjent raske kroner… Motivert gardering, men ikke noe mer. 6 Mjølner Fokus – Er jevnheten selv, og den var solid i nederlaget sist. Slo da Kjempen. Fjerde sist var den hakk i hel på Lykkerus, og da stod den 20m bak sistnevnte. Virker dog ikke veldig vinnervillig for tiden, og selv om den gjør gode løp har den ikke for vane å strekke på seg i oppløpskamper. Er bedre med pisk? Kan vinne, og den skal med om man har på tre hester.

Vår rangering : A : 11 B : 8-6 C : 9-7-3-2-4-1-5-10-12

V76-6 : 7 Going Transs R. – Helskummelt løp, og her er faktisk INGEN sjanseløse. Vi har dog ikke råd til så mange hester, og favoritten er motivert. Den fikk et fint løp i norgesdebuten, men måten den avgjorde på likte vi skarpt. Har et altfor lavt grunnlag målt opp mot kapasitet, treningsrapportene på den er knallfine, og den skal stå først på ranken. 6 Frankel DE – Har løftet seg MYE på slutten, og den har imponert oss. Nå sist spurtet den sterkt etter å ha blitt grovt hindret. Da møtte den knalltøff motstand, og det ser mer riktig ut nå. Gangen før var den helt fantastisk til seier, og fremtiden for denne virker meget lys. Er en selvskreven strek på bongen. 10 Soros Kronos – Var et stort løfte som 3-åring, men har vært skadeforfulgt før den debuterte for ny trener/eier sist. Det ble en sprettlett seier direkte, og tiden må sees i lys av en ikke helt optimal bane. Er såpass bra at den kan overraske med litt flyt på veien. 1 Whatch Me Boy – Satt fast som mulig vinner nest sist, mens den feilet med krefter igjen i den siste svingen sist. Sliter litt med aksjonen, men fungerer kroppen som den skal så er dette en riktig oppgave for traveren til Holm.

Vår rangering : A : 7-6 B : 10-1-3-5 C : 11-9-2-12-8-4

V76-7 : 5 Super Strong – Banker vi frekt i denne vidåpne V76-omgangen. Vi er nemlig inne på at kompromissløse Tom Erik Solberg bøtter seg til tet med vår banker, og da blir den alt annet enn enkel å plukke ned. Vant veldig enkelt etter pause sist, og den jogget 15,2/2100ma da. Glem ikke at den femte sist tok i mot knallgode Flashing Boko fra start til mål, og viste en herlig skalle. Burde kunne komme seg gratis foran nå, og hvem vil egentlig komme tidlig å trykke opp noen fart da? Super Strong har en solid mulighet i finalen, og vi går altså for denne som vår beste banker i omgangen. Begynner man først å gardere i finalen så er også dette løpet særdeles åpent. 10 Thai Profit er kolossalt spurtsterk, men hvordan passer egentlig distansen? 9 Fernando spurtet enormt sist, og får mange tilhengere på onsdag. Bra hest, og opplagt en av de som kan vinne med tempo. 3 Income – Kjører man snilt med pga kval til Derby? Bra form, og ikke ueffen med rygg i det lengste. 8 Skyfall – Er bedre enn raden, men fra et iskaldt spor er den trolig mer trippel enn seiersaktuell.

Vår rangering : A : 5 B : 10-9-3-8-4 C : 11-1-12-2-6-7