V76-banker fra Frode Hamre

Donatomite og Frode Hamre blir store favoritter i V76-2 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

Vi nærmer oss lørdagens voldsomme Unionstrav på Färjestad med 60 millioner i premierpotten i V75 og en god norske vinnersjanser i en fantastisk fin V75-omgang. Men før den tid skal vi blant annet gjennom en onsdag som sin vane tro, byr på galopp til lunsj og V76 på Bjerke til kvelds. Denne onsdagen er det Jägersro som tar seg av galoppen og det er både V4 og V5 på menyen.

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om V76-løpene på Bjerke for n'te gang skal det handle om Frode Hamre som trener og kusker omgangens storfavoritt.

Klart beste hesten

Det handler om et svakt eliteløp i V76-2 og det handler om 7 Donatomite. Kom aldri inn i matchen fra bakspor i V75-løpet på Bjerke 10. september, men motstandsmessig var det også helt annen klasse over det løpet. Nest sist var hesten strålende toer bak seiersmaskinen Fossens Bonus i svensk V75 og selv fra spor sju bak startbilen i V76-2, må dette dreie seg om en meget stor vinnersjanse. Jeg har ingen betenkeligheter med å bankerspille 7 Donatomite i V76-2.

Rangering V76-2: A: 7 B: 8-6-2 C: 3-4-9-1-5

Klart bankeralternativ

Marius og Eirik Høitomt har hatt fantastisk sving på sin felles trenerstall den siste måneden og i V76-6/V-53/DD-1, er det veldig gode muligheter for at 2 Above De Hess tar sin tredje strake seier. Startsporet er bra og feilfritt er det trolig vinneren. Jeg bankerspiller 2 Above De Hess på det minste V76-forslaget og både i DD-spillet og V5-spillet setter jeg bankerspill på henne.



Jeg ser i hovedsak en hest imot (selv om det finnes flere bra hopper med i løpet). Det er 4 Reallyokay som var strålende forsøksvinner i et av heatene til Hoppederby, men i selve finalen og tredje sist ikke på langt nær like bra. Reallyokay agerer ujevnt, men på sitt beste kan hun gi storfavoritten kamp og jeg tar med 4 Reallyokay på de større V76-forslagene.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 4 C: 3-5-9-11-1-8-12-6-10-7

V76-1 - Kaldblodshester. 4-årige. 2140 meter voltestart.

Ingen tvil om at 7 Lome Perla er en berettiget favoritt i en krevende V76-innledning. Thygesen-hoppa har vist bra fart i sin foreløpig korte karriere, men også at hun kan være litt egenrådig. Fra springspor er det nok bra sjanse for tidlig tetkjenning.

3 Lykke Ida er også under flott utvikling. Feilet fra seg en trolig seier nest sist midt på oppløpet. Og gjorde en bra opphenting til tredje i V76-3 forrige onsdag. Første motbud. 2 Spang Kosila har trolig størst kapasitet i feltet, men her er galopprisikoen skyhøy. Skulle Åsbjørn Tengsareid få denne feilfritt rundt, kan det være vinneren.

8 Rappnor står på 20 meter tillegg, men har imponert i to strake seiersløp og er garantert moden for en solid rekordforbedring. Sammen med flinke og stabile 10 Lego U.N. blir de mine to siste kryss i V76-1.

Rangering V76-1: A: 7 B: 3-2-8-10 C: 4-11-9-6-5-1

V76-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

En feilfri 10 Eldhusodin er normalt overlegens sine konkurrenter i V76-3 og får et klart favorittstempel av meg. Men fireåringen til Wolden er ikke den som rader opp med feilfrie løp, så jeg tar med noen garderinger.

3 Z.M.'s Felix er ikke den letteste å lure først i mål, men her kan det bli tet. Normalt er det en fordel for slike egenrådige hester og på fart er han mer enn god nok. Jeg nøyer meg med disse to på de to minste V76-forslagene.

På det litt større forslagene tar jeg også med 8 Trø Flax (tøffing som blir spennende å følge med Tom Erik Solberg som kusk) og 1 Spang Express (maks mot svært gode hester sist, klart enklere imot nå og sporet er bra).

Rangering V76-3: A: 10 B: 3-8-1 C: 11-6-7-2-4-9-12-5

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Uoversiktlig og helskummelt kaldblodsløp med 15 hester på startstreken. Jeg setter outsideren 4 Stina Mi først på min rangering. Rolf Lerum stormvarslet for denne forut for løpet på Biri sist, men kusk Gunnar Austevoll fikk ikke kjørt for fullt i sisterunden. Viste uansett at her er det bra kapasitet og får formsterke Gunnar denne avgårde fra start og kanskje til tet, kan løpet være kjørt.

På gammel form hadde jeg naturligvis satt 11 Fløya først. Men den sju år gamle hoppa klappet helt gjennom som storfavoritt i sitt siste løp på Momarken (4. juli). Har hatt pause siden og på kapasitet er hun trolig best. 9 Alessandra blir spillefavoritt, men har et vrient startspor på 20 meter tillegg og blir kun et tredjevalg for meg.

2 Tekno Blondie og 12 Gomnes Hans T. er begge selvskrevne garderingskryss og fem hester skiller seg litt ut. Jeg tar meg dog råd til å betalte for kapasitetshesten 1 Hof Blesen på det største V76-forslaget. Skulle Hans Jørgen Eggen få denne feilfritt rundt, er han bra nok til å blande seg inn i seierskampen.

V76-4/V5-1: A: 4 B: 11-9-2-12-1 C: 5-6-13-14-8-7-3-15-10

V76-5/V5-2 - Stallansatte. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Man blir aldri rik av å spille på hester "som fortjener en seier", men uttrykket må være riktig å bruke på 6 Black Jack Rich som har levert to råsterke løp på slutten. Hamre-traveren står også denne gang litt sjanseartet til spormessig, men teten er likevel innen rekkevidde for velkjørende Adrian Solberg Akselsen.

10 Going Tranns R. var solid toer etter et tøft løp sist. Fra bakspor må det som kjent klaffe litt, men Magnus Teien Gundersen er flink til å gjøre de rette valgene og Kolnes-traveren skal naturligvis tidlig på her. Det skal også Olav Mikkelborg-trente 4 C.C. Sugar som har en fin oppgave på papiret. Jeg tror klart mest på disse tre, men tar med meg 9 Russel Street på det største V76-forslaget.

Rangering V76-5/V5-2: A: 6 B: 10-4-9 C: 2-7-5-11-12-1-3-8

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodscupen. 2100 meter autostart.

Helt klart V75-klasse på det siste V76-løpet onsdag og så er det også utskrevet som et V75-løp med 40 000 kr i førstepremie.

10 Horgen Lynet var kanongod i Åsbjørn Tengsareids flotte kjørehender på Bjerke 9. september og tross at hesten har bakspor nå, setter jeg ham først på min rangering. Heidi Moen trener Horgen Lynet og hun trener også mitt andrevalg i løpet, 6 Bråtnesfaks. Tross tapsbringende galopp sist, var han kun en lengde bak vinneren Horgen Lynet i mål.

4 Troll Solen gjorde sitt beste i kaldblods-derby men fikk maks som sjette. Møter forsåvidt riktig selskap nå, men jeg synes den Frode Hamre-trente fireåringen fortsatt mangler det lille ekstra. Uansett blir han med på gardering. Det blir også 5 Tangen Braute som ikke fungerte i det hele tatt som min V65-banker på Jarlsberg nest sist. Men både i startene forut for det løpet og i løpet sist var Tangen Braute slik vi kjenner ham. Normalt skal disse fire hestene gjøre opp i V76-7.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 6-4-5 C: 1-7-3-2-9-8-11-12