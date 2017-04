V76-jackpot med Siv Emilie i hovedrollen

Rapido vant enkelt i årsdebuten på Klosterskogen for en snau måned siden sammen med Siv Emilie Løvvold. Onsdag blir samme ekvipasje stor favoritt i V76-3 på Bjerke. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Vi er inne i en fantastisk påskeuke og høydepunktene står i kø innen travsporten. Det er naturligvis Klosterskogens store V75-omgang førstkommende lørdag, som er den aller største sportslige og spillemessige godbiten. Men det er også stor jackpotomgang i V76 på Bjerke onsdag kveld med 1 080 076 kr ekstra i sjuerpotten.

I tillegg til den store millionjackpotten på Bjerke onsdag i V76-spillet, er det også duket for et meget flott galoppstevne på Jägersro galoppbane i Malmø. Det er både V4 og V5.

Men her vi skal heretter konsentrere oss om V76-løpene på Bjerke. Sist onsdag måtte spillerne til slutt melde pass og ingen spillere fikk sju rette. Det betyr jackpot og herlige 1 080 076 kr ekstra i sjuerpotten. Foran den omgangen annonserte jeg at det ville bli store kroner og fikk jo rett i det. Lettløst er det definitivt ikke denne onsdagen heller og bankerkandidatene står aldeles ikke i kø. Men banker MÅ vi ha og tilslutt endte jeg opp med banker i V76-3

Fantastisk montehest

Det handler om 10 Rapido og Siv Emilie Løvvold i V76-3 som er omgangens monteløp. Den sparsomt startende niåringen er en real monteslager og årsdebuterte med en vanntett seier på Klosterskogen for en snau månede siden. Startet kun tre ganger i fjor, samtlige var monteløp og tok med seg en seier og to andreplasser da mot tøff motstand. Står litt sjanseartet til spormessig, men er uten tvil den beste hesten i dette løpet. Siv Emilie Løvvold gjør ikke mange feilene som rytter og det skal være en meget bra vinnersjanse for Rapido i dette løpet. Jeg tar "ställning" og bankerspiller 10 Rapido i V76-3.

Rangering V76-3: A: 10 B: 4-1-2 C: 5-7-8-9-6-3

Har Høitomt valgt rett?

Eirik Høitomt vinner som kjent løp i ett sett og i V76-2 hadde han valget mellom å kuske 6 Athena A.P. og 1 Farah Diba River og valgte førstnevnte. Den hoppa norgesdebuterte i regi Sigbjørn Kolnes med en meget overbevisende seier på Biri sist fredag. Riktignok møtte hoppa billig motstand i det løpet, men måten hun gjorde det på vitner om ei hoppe som skal ta godt for seg i år. Blir min klare favoritt og bankerspilles på det aller minste V76-forslaget.

1 Farah Diba River ble etterhvert et stort skrik i forkant av V76-1 på Bjerke sist onsdag. Høitomt klemte til fra 20 meter tillegg, men måtte ta til takke med lederryggen. Fikk sene luker derfra, men avsluttet fint til andre. Ikke utenkelig at denne dama kan forsvare sitt innerspor her, men uansett er hun det klare motbudet til Athena A.P. Jeg synes disse to skiller seg litt ut, men 7 Mira Hørsta er et uromoment. Har et litt kinkig startspor, men har rukket å vise flott fart mellom galoppene i sine to første opptredener her til lands og jeg betaler også for henne på det største V76-forslaget.

Rangering V76-2: A: 6 B: 1-7 C: 4-10-2-6-3-8-11-9

Enorm sist - vinner igjen?

På forhånd ser V76-6/DD-1 ut til å være et klart tohesters-oppgjør mellom 1 Bråtnesfaks og 2 Tem Jahn. Nevnte Bråtnesfaks overrasket de aller fleste med å båse til tet fra femtespor bak bilen i sitt siste løp og forlot meget gode konkurrenter i sluttfasen og vant på sterke 27.0/2100 meter. Med lignende starthurtighet onsdag, så blir ikke Bråtnesfaks lett å slå og jeg bankerspiller 1 Bråtnesfaks i DD-spillet.



2 Tem Jahn lignet en klink vinner ut mot oppløpet som storfavoritt i V75-2 på Bjerke forrige lørdag, men Bjerkespesialisten Troll Svenn fikk tak i fireåringen nedover oppløpet og tok seg enkelt forbi. Så er spørsmålet om Tem Jahn skuffet litt da, eller om Troll Svenn rett og slett er så mye bedre. Uansett kommer Tem Jahn til å by opp til danse igjen, dersom han ikke galopperer og er den soleklare utfordreren til 1 Bråtnesfaks i V76-6. Det ligner en bra dobbeltbanker.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 1-2 B: 7-4 C: 8-12-6-8-11-5-3

V76-1 - 2140 meter voltestart. Varmblodhester. Max 500 poeng.

Uoversiktlig innledning på onsdagens V76 og det er ikke så rart, all den tid løpet er utskrevet med begrensning på poeng.

Jeg setter strekhesten 2 L.J's Dreamcatcher knepent først. Vallaken til Kim Åge Rokkan har fine forutsetninger i dette løpet og er den trolige tethesten. Tilleggshestene er ikke de tøffeste og dette løpet kan L.J's Dreamcatcher lede hele veien. Men hesten er varaibel i prestasjonene og ikke noe sikkert kort.

På kapasitet er trolig 8 King Royal best. Hesten som dundret inn til seier i Klosterskogens store stayerløp på påskeaften i fjor, er i likhet med L.J's Dremacatcher ujevn, men toppnivået er høyt. 10 Tobrosboy Augustinu har banket bedre hester enn dette, men er også variabel i prestasjonsnivået. 12 Vasadu står alene på 40 meter tillegg. Har fått to løp i kroppen nå etter lang pause, men det er ikke lett å vinne slike løp fra lengste tillegg.

5 Hot Vacation H. var kanongod fjerde sist, men har ikke vært som best etterpå det. Motstandsmessig ser det dønn riktig ut for hesten denne onsdagen. 7 Hawking mistet formen mot slutten av fjoråret, og var svak i årsdebuten 15. mars. Men kan være kraftig forbedret med det løpet i kroppen og holder god V75-klasse på sitt beste. De seks hestene bør gjøre opp om seieren i V76-1.

Rangering V76-1: A: 2 B: 8-10-12-5-7 C: 9-4-1-3-6

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart. Hopper.

Et tilsynelatende uoversiktlig hoppeløp for hopper i ganske lavt grunnlag er utfordringen i V76-4, men jeg står på fem hester på samtlige V76-forslag.

3 Tenk Nå Dina blir min favoritt. Den fire fireårshoppa til Simen Bjørbæk Jessen hang fint med til fjerde i et bra fireårsløp sist onsdag og står flott til på strek her. Jessen varsler at hoppa skal kjøres skoløs og det meste tyder på tidlig tet.

Fra 20 meter tillegg er det først 6 Komnes Kristin. HC Holm-hoppa galopperte fra seg minst en andreplass i sitt siste løp. På fart er hun kanskje best her, men det er fortsatt i overkant mye galopper. 15 Runia var med i det samme løpet som Komnes Kristin 29. mars. Galopperte da som meget godtgående snaue runden igjen, men kom flott tilbake til fjerde. Tross bakspor på 20 meter tillegg er hun garantert med i seierskampen feilfritt.

13 Silvinia er ei humørfylt hoppa som ikke alltid legger godviljen til, men motstanden skremmer ikke. 12 Haugestad Gabrielle fungerte ikke sist, men var god i seiersløpet nest sist.

Rangering V76-4/V5-1: A: 3 B: 6-15-13-12 C: 9-1-11-6-4-5-14-2-8

V76-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ni hester til start i dette løpet for stallansatte og et meget fint spilleløp.

2 Alm Sander blir min klare favoritt. Det er riktignok en humørhest dette, men onsdagens betingelser er sjeldent fine og Magnus Teien Gundersen opp som kusk i slike omgivelser, er ikke noe minus. Vant et tilsvarende løp på Bjerke nest sist såre enkelt fra tet og det kan ligge an til lignende scenario her. Utfordres i første rekke av formsterke 3 Trø Kato som endelig fikk seg en seier igjen 27. mars. Kristine Kvasnes får sjansen i sulkyen onsdag og den jenta er en strålende kusk. Jeg låser V76-5 på disse to hestene.

Rangering V76-5/V5-2: A: 2 B: 3-5-8 C: 6-4-9-7-1

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Det oser overraskelser i avslutningsløpet og på det største V76-forslaget tar jeg med ti hester.

Frode Hamre har ikke allverdens til vinnersjanser denne onsdagen, men i V76-7 sender hun ut fireårshoppa 4 Zolita R.S. til den første starten i hans regi. Det er slett ingen dum hoppe dette og hun har levert bra saker i regi Geir Mikkelsen hittil i karrieren. Zolita R.S. står bra til, er kvikk i vei og Hamre er fornøyd med hoppa i trening. Min småfrekke favoritt.

8 Flashing Boko er nok den beste hesten, men fra åttendespor må nok vallaken gjøre grovjobben selv. Det er det ingen tvil om at hesten er god nok til. Andrevalget. 9 Prince Tanic har ikke den beste raden, men kapasiteten er det lite å utsette på. Fra et spennende startspor, skal fireåringen tidlig på. Fredrik "B.B.S. Sugarlight" Solberg har begynt å få skikk på 1 Ingemar Palema, men vallaken må nok heve seg et lite hakk fra seiersløpet sist, for å vinne mot denne motstanden. Et gunstig startspor trekker opp.

På videre gardering er baksporshestene 12 Puce Tanic E. (leit startspor, men ned en klasse motstandsmessig nå) og 11 Norwegian Pine (bra sist, kan ta dette med klaff og gode rygger underveis) de første jeg vil trekke fram. 5 Knight Classic og 6 Priscilla E.P. skal helst ha det litt servert, men begge kommer til Bjerke med toppform i bagasjen. Helt ute på kanten betaler jeg også for 2 Monique Royal som med maks klaff fra et nydelig startspor, kanskje kan overraske.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 4 B: 8-9-1-12-11 C: 5-6-2-7-10