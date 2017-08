V76-jackpot med to bankere

Spicy Challenger og Adrian Solberg Akselsen stiller til start som favoritt i V76-5 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com.

En meget innholdsrik onsdag står for tur. Som vanlig i sommerhalvåret er det galopp som gjelder til lunsj. Denne onsdagen er det Bro Park som er vertskap og det skal avvikles både V4 og V5. Til kvelden er det duket for stor jackpotomgang i V76-spillet på Bjerke. Hele 1 037 698 kr venter ekstra i sjuerpotten. Og som ikke det var nok. På Jägersro er det dags for Derbykvalifiseringer og ekstra V75 med kanonløp på menyen.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Det ble altså helt uløselig i V76-spillet på Bjerke forrige onsdag og dermed er det hele 1 037 698 kr ekstra i sjuerpotten denne onsdagen. Vanskelighetsgraden er høy også denne onsdagen og jeg lanserer to bankere i jakten på jackpotkronene.

Suksessen fortsetter for Adrian

Adrian Solberg Akselsen tok seks seire forrige uke, og fullførte sin herlig uke med å vinne med storoutsideren West Coast i V75-1 på Bergen travpark sist lørdag. En av hestene han ellers vant med var med Spicy Challenger på Sørlandet forrige søndag. Det er også ensbetydende med min hovedbanker i V76-5 denne onsdagen. 3 Spicy Challenger var rett og slett knakende god i seiersløpet, er normalt meget kvikk i vei, motstandsmessig ser det bra ut og svært mye tyder på ledelse fra start til for 3 Spicy Challenger i V76-5/V5-2. Min hovedbanker i V76-spillet og hesten blir også min V5-banker.

Rangering V76-5/V5-2: A: 3 B: 1-7-12 C: 9-6-11-10-2-4-5-8

Nå kommer årets første

I V76-3 har jeg veldig god tro på at elitehoppa 2 Denise F. Boko tar årets første seier i den nienden starten. Hoppa har levert to meget flotte løp etter pause og spurtet strålende til andre bak en steingod Global Republique på Bjerke forrige onsdag. Møter for all del noen bra konkurrenter i dette løpet, men fra startspor to med en nyss hjemkommet Eirik Høitomt fra VM, er det flotte forutsetninger som venter. Jeg tror på seier og bankerspiller også 2 Denise F. Boko i V76-3.

Rangering V76-3: A: 2 B: 7-1 C: 6-4-8-3

V76-1 - Kaldblodshester. Tidsløp. 2140 meter voltestart.

Kun åtte hester stiller til start i dette tidsløpet som innleder onsdagens V76, men likevel alt annet enn lettløst. Jeg tror klart minst på strekduoen 1 Bravo Turbo og 2 Myrviks Anton, men de seks tilleggshestene tror jeg alle kan vinne og spiller de seks på samtlige V76-forslag.

7 Steinfaks blir trolig ganske klar favoritt, selv om formen er usikker på denne tøffingen nå. Treningsrapportene er gode og oppgaven ser riktig ut på forhånd. 6 Mjølner Komet setter jeg like bak. Mjølnerøds tøffing går ned en klasse nå kontra de to siste løpene og duger normalt bra her.

8 Wik Emil trives svært godt på Bjerke og gjorde et kanonløp forrige onsdag. Får Flåten-traveren litt drahjelp underveis, speeder han som kjent fort. 4 Gandolf er også en tøffing og selv om motstanden er skjerpet fra seiersløpet nest sist, kan det gå.

5 Myhreng Jerker har vært medisinert siden sist. Kapasitetsmessig står ikke Mikkelborg-traveren tilbake for noen her. 3 Nyland har et veldig bra toppnivå, og blir med som sjette og siste hest på V76-forslagene.

Rangering V76-1: A: 7 B: 6-8-4-5-3 C: 1-2

V76-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Kaldblodshester i lavt grunnlag og ved første øyekast noe uoversiktlig, men jeg synes tre hester skiller seg noe ut her.

5 Frøyu Pelle kan være tethesten i løpet og har vist bra form på slutten, men havnet kinkig til underveis. Fra tet kan det være over da jeg innbiller meg at hesten vokser enda en klasse i tet. 9 Gomnes Hans T. gikk overraskende nok feilfritt sist, og avsluttet bra til fjerde da. Oppgaven denne onsdagen ser bedre ut.

4 Jo Blessen kom seg foran sist og det var nok avgjørende for seieren. Står 20 meter dårligere til i forhold Gomnes Hans T. denne onsdagen, uten at det betyr allverden. Mer kritisk er det nok med fjerdesporet, men motstandsmessig ser det ikke tøffere ut nå. På de større forslagene betaler jeg også for 10 Rapp Teddy til tross for at denne har skuffet i Kolnes-regi, samt formsterke 6 Turbofaksen som enda har tilgode å vinne løp, men fireåringen nærmer seg denne nå.

Rangering V76-2: A: 5 B: 9-4-10-6 C: 1-2-12-11-3-8-7

V76-4/V5-1 - Kaldblodshopper. 2140 meter voltestart.

På forhånd er dette uten tvil V76-omgangens mest åpne løp og her kan det skrelle til. Jeg tar med åtte hester på de to største V76-forslagene.

Min favoritt heter nytente 11 Skeie Blesa som fikk sin fortjente V75-seier sist på Momarken, etter å ha muligens galopperte bort seieren i et V75-løp nest sist. Har riktignok sittet i tet i begge de løpene, og skal håndtere 20 meter tillegg nå, men motstandsmessig ser det klart enklere ut enn i de to foregående løpene.

4 Eldmia var klin overlegen vinner som dønn sistevalg sist på Bjerke og blir naturligvis vesentlig mer betrodd nå. Kommer hoppa seg feilfritt avgårde, kan hun vinne igjen. På strek streker jeg også tidlig for 2 Maurstad Mina som har en fin oppgave på papiret og er i form. 9 Vesle Maia har et toppnivå høyere enn de fleste i dette løpet og skal tidlig på.

10 Opera kommer tilbake etter noen måneders pause. blir ikke blant de mest betrodde her, men på sitt beste er hun mer enn god nok. På videre gardering betaler jeg også for 13 N.S. Viras Lykke (klart best med ryggløp), 5 Smedtulla (trener Ottersen er kraftig opp på denne) og 14 Kagge Lina (40 meter tillegg, men ikke avskrekkende motstand).

V76-4/V5-1: A: 11 B: 4-2-9-10-13-5-14 C: 12-1-6-3-7-8

V76-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

To hester skiller seg ganske klart ut i dette løpet og de får min tillit på de tre minste V76-forslagene.

Jeg setter nestfavoritten 6 Alm Nagano først på min rangering, mest av alt fordi det er en vinnerhest. Seks seire på tretten forsøk for Moe Odin-sønnen som står med tre strake seire nå. Favoritten 3 Neslands Faksen har nok større kapasitet, men viste litt manglende vilje i seierskampen sist og burde vunnet det løpet.

Egenrådige 4 Tivo viste sine nykker som hardt betrodd på Bjerke sist, men fartsmessig er han mer enn god nok til å blåse denne gjengen. Jeg tar Tivo med på største V76-forslaget og føler meg ganske trygg på at vinneren av V76-6 er blant disse tre.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 6 B: 3-4 C: 9-12-5-8-10-2-11-7

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblods. Amatører. 2100 meter autostart.

Dette løpet er en kvalifisering til pengestinne KG Bertmarks minneløp og for å være et amatørløp holder det meget bra klasse.

Thomas Mjøen er den beste kusken i feltet og han er også betrodd det jeg mener er feltets beste hest, 10 W.J. Eminent Bergen. Hadde hesten stått i første rekke hadde jeg trolig bankerspilt hesten i V76-spillet. Nå nøyer jeg med å bankerspille 10 W. J. Eminent Bergen i DD-spillet.

2 Licensee har gjennomført en strålende sesong og fireårshoppa har møtt landets beste fireårshopper stort sett hver gang. Møter for all del kvalifisert motstand også her, men har et flott startspor og en bra kusk i Siv Emilie Løvvold og blir mitt andrevalg. 3 Raise Broline vant et bra V86-løp i Eskilstuna tredje sist og skal normalt duge bra her fra et flott startspor.

4 Don Di Quattro var kanongod toer bak Reveleer på Bjerke i sin siste start og smalt til med 11.8/1609 meter fra dødens. Friskusen Amanda Robertsen duger godt blant denne gjengen og får sjansen som kusk bak Wolden-traveren. Jeg tror klart mest på disse fire, men tar med 7 Da Vinci B.R. på de to største V76-forslagene.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 2-3-4-7 C: 8-9-6-1-5-12-11