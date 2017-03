V76-kveld med gedigen bonuspott

Donatomite og Frode Hamre blir store favoritter i V76-1 på Bjerke onsdag kveld. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

En meget spennende onsdag står for tur og onsdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt er naturligvis V76-omgangen på Bjerke. Superonsdag på Bjerke. Bonuspotten fordeles på alle med 7 rette. 1 094 700 ekstra i sjuerpotten! Ekstra bonus på 500 000 til alenebong med 7 rette. I tillegg er det V4/V5-galopp til lunsj fra Bro Park og fra og med denne onsdagen blir det V4-lunsj med galopp på onsdagene.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

På Bjerke er det altså meget solide 1 094 700 kr i bonuspotten og denne summen skal altså fordeles på alle med sju rette. Spillemessig er det en meget fin omgang som venter og Frode Hamre blir som så mange ganger før min bankerkusk i V76-spillet.

Flotte forutsetninger

Vi snakker om 6 Donatomite i V76-1. Den femårige USA-fødte vallaken norgesdebuterte med en flott V75-seier på Forus 11. februar. Ble på bakgrunn av det spilt til storfavoritt i et V75-løp på Bergen travpark i den påfølgende starten. Måtte da åpne 12.0/første tusen i tet og ble stum i steget mot mål og ble tatt enkelt ned av Photo Va Bene. Onsdag er det sprint og det er trolig en fordel for denne yankeen. Donatomite møter klart overkommelig motstand og sitter normalt tidlig i tet i V76-1. Uberegnelige 5 Rocknroll Fi går noen pangløp fra tid til annen og har også dager da han løser veldig bra fra start, og 3 Jet Voice imponerte i "skrotlag" sist. Men jeg tror uansett på en topp vinnersjanse for 6 Donatomite i V76-1 og velger min V76-banker allerede i den første avdelingen.

Rangering V76-1: A: 6 B: 5-3-4 C: 1-8-2-7

Kun bakspor imot?

Jeg var lenge inne på å bankerspille 11 Dillon K.W. i V76-5/V5-2, men så er dette med bakspor da. Spesielt nå som banene blir raskere. Dillon K.W. hadde ingen problemer med å sette "straffesparket" i V5-4 under lunsjløpene på Bjerke torsdag, men møtte meget skral motstand da. Går alt normalt for seg, er det trolig snakk om en vinner og hesten bankerspilles da også på mitt minste V76-forslag, samt i V5-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men som sagt bakspor er et minus og hvor bra er egentlig 9 Ultimo Tango? Den hesten gjorde en flott norgesdebut ved å vinne V65-1 i Drammen fra dødens de siste 1400 metrene og så fin ut. Det er det klare motbudet og denne blir med samtlige V76-forslag, bortsett fra det minste. 5 Cantab Genius burde vunnet V75-2 i Drammen nest sist fra tet, men ga seg vel enkelt mot Jet Bug da. Hamre-traveren er den meget sannsynlige tethesten i dette løpet og jeg tar Cantab Genius med på de to største V76-forslagene.

Rangering V76-5/V5-2: A: 11 B: 9-5 C: 4-1-3-2-10-6-7-8

V76-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ti hesten til start i dette 4- og 5 årsløpet i V76-2, men slett ikke lettløst. Jeg setter spillefavoritten 4 Concon W. først. Holm-traveren har gjort to solide løp etter lang pause og står bra til spormessig. Kan vinne dette.

3 Kick Off Classic har pauset et par måneders tid. Fireåringen fra stall Anderssen har vunnet to, tatt en andreplass og en tredjeplass på sine fire første starter. Er travsikker og har et bra startspor og må ha et bra bud på seieren her. 9 Beniwiwi satt bom fast nest sist og avsluttet fint til fjerde sist. Står i et spennende smygspor og er ikke ueffen mot slik motstand.

1 Giant Dream var jeg ikke noe god på sist og selv om han var et tredjevalg i det lunsjløpet, hadde jeg ranket hesten ned som et sjettevalg. Tetvant da på trøtte bein, og møter litt bedre hester nå. Men har igjen trukket det fordelaktige førstesporet bak bilen og skal sees med en viss sjanse igjen. På det aller største V76-forslaget betaler jeg også for klart forbedrede 2 Free Million og 6 Restless By The Sea.

Rangering V76-2: A: 4 B: 5-9-1-2-6 C: 10-7-8

V76-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

To hester bør normalt rekke langt i dette sprintløpet. Jeg setter nestfavoritten 2 Dag Støvar først på ranken. Den seiersvante åtteårige vallaken har vunnet 15 av 34 starter i karrieren, og står bra til spormessig nå. Her kan det bli tidlig tet og er Dag Støvar som i seiersløpene rundt årsskiftet, blir han lei å hanskes med da.

9 Eikmann hadde jeg ingen kjempefeeling for sist, da hesten stod i tolvtespor bak bilen på en 2100 meter. Men det løste seg perfekt i sisterunden og hesten vant meget kontrollert. Sprint er normalt hestens beste distanse og får Eikmann sine rygger underveis, har han en voldsom speed. De to hestene bør være et bra lås i V76-3.

Rangering V76-3: A: 2-9 B: 3-12-6 C: 7-8-4-11-10-5-1

V76-4 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Det er labert med de store profilene i dette hoppeløpet, men jeg tror fem hester skal være tilstrekkelig.

10 Valborg får et litt sjanseartet vinnertips. Askim-hoppa har ikke hatt den rette flyten i det siste, og onsdag er det opp med Ole Johan Østre som kusk. Motstanden skremmer aldeles ikke, og feilfritt er det brukbar vinnersjanse. 1 Teknologika var matchet mot de beste treårshoppene i fjor. Gjorde seg ikke bort der, men smøg for det meste med til hyggelige plasseringer. Uansett er det motstandsmessig en meget riktig oppgave for fireårshoppa i årsdebuten.

2 Runia er trolig feltets mest kapable hoppe, men galopprisikoen er høy. Andrespor volte trekker heller ikke opp, men på kapasitet er hun mer enn god nok. 3 Molla Mollyn burde vel strengt tatt vunnet sist, men kusken valgte å kjøre på sikkerhet mot mål. Fartsmessig er Molla Mollyn blant de beste her. Uryddige 6 Komnes Kristin var svak i siste løpet før pausen, men viste fin fart ved flere anledninger i fjor. Fint startspor i volta her og kan ta karrierens andre seier. Jeg tror det rekker med disse fem, selv om 11 Børke Sindy er i brukbar form, men hun har manglet det lille ekstra i det siste og fortsatt ikke vunnet løp.

Rangering V76-4/V5-1: A: 10 B: 1-2-3-6 C: 11-8-5-4-9-12

V76-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. Norskfødte. 2100 meter auto.

Et herlig løp venter i V76-6 og uten tvil er dette onsdagens sportslige høydepunkt der jeg synes fire hester skiller seg klart ut.

All den tid det varsles et passivt opplegg første gang ut etter skadefravær for høykapable 1 Born In The U.S.A., setter jeg 4 Moni Viking først på rangeringen. Hamre-traveren fungerte ikke optimalt i årsdebuten for to uker siden og hadde upassende balanse da. Frode Hamre er optimist og tror på tet hele veien. Nevnte 1 Born In The U.S.A. er et like klart annetvalg.

9 W.J. Eminent Bergen var kanongod i fjor høst og utviklet seg strålende gjennom fjoråret. Det er en flott hest dette som tåler å gå en lang speed. 8 Chief Orlando har trukket det ytterste sporet bak bilen, og det er et minus. Er blant våre beste fireåringer og er helt klart garderingsaktuell.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 4 B: 1-9-8 C: 2-6-3-5

V76-7/V5-4/DD-2 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Geir Flåten har hatt en strålende innledning på 2017 og allerede presentert noen riktig fine treårige kaldblodshester. I V76-7 sender han ut stallhesten 6 Wik Emil til sin første start etter en noenlunde vellykket Frankrike-tur. Har vist seg best med ryggløp denne hesten og blir min favoritt i dette løpet og samtidig bankerspiller jeg 6 Wik Emil i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

2 Remkvikk står neppe mye tilbake for Wik Emil på kapasitet. Eks-trønderen gjorde to kanonsterke seiersløp rundt årsskiftet, men var ikke som best i sine to siste løp før en kortere pause. Trener Erik Killingmo er optimist foran onsdagens løp. Lunefulle 10 Storm Odd skal hente 20 meter på min favorittduo. Storm Odd hadde en strålende sesong i fjor og har blitt tøffere i skallen. Kan vinne dette med klaff fra tillegg.

8 Lex Lodney blir ikke veldig hardt betrodd i dette løpet, men Gravdal-traveren er veldig bra på sitt beste og vant sine to eneste seire i fjor på Bjerke. Møter ikke avskrekkende motstand nå. Helt ute på kanten betaler jeg også for 7 Art Haaken. Det er noe variabel stridsmoral på Thygesen-traveren, men han er kvikk i vei og skaffer seg en flott posisjon direkte fra sitt springspor på strek.

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 6 B: 2-10-8-7 C: 3-1-11-4-5-9