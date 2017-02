Vidunderlig V76 på Bjerke

Double Spin blir favoritt i V76-5 på Bjerke i kveld sammen med kusk Eirik Høitomt. Foto: Morten Skifjeld/Hesteguiden.com

Det er duket for en strålende V76-omgang på Bjerke i kveld og spillemessig er dette en kanonomgang. Jevne og fine spilleløp over hele fjøla og alt tyder på en bra utbetaling for sju rette i kveld. Husk også at det er saftige 739 373 kroner ekstra til en eventuell alenebong med sju rette. I tillegg til kveldens V76-omgang på Bjerke, jakter Rolf Lerum nye gevinster i V4-spillet på Bergsåker.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Høitomt med V76-bankeren

Men nå skal det handle om Bjerke og V76 og jeg setter min lit til Eirik Høitomt som bankerkusk. Det handler om høykapable 3 Double Spin i V76-5. Adrian Chip-sønnen som trenes av Evy Marie Brinch er blitt fem år gammel nå og måten hesten gjorde det på i to seiersløp i juli som treåring, gjorde at jeg trodde det kunne være Derby-kandidat som fireåring. Men det har vært mye problemer med hesten og Derby-start ble det ikke.

Kanongod i tre strake seiersløp

Nå ser det bedre ut og etter at hesten vant på Momarken 6. desember i fjor har det blitt tre strake seire. Seiersløpet sist på Bjerke var virkelig imponerende og da landet Double Spin på sterke 13.9/2140 meter. Det er galopprisiko fra start, men skikker hesten seg, må det være topp vinnersjanse i V76-5. Hovedutfordreren 10 Porsche Commercial står i bakspor fra start og bortsett fra denne og 11 Elliot B.R. er det klart overkommelig motstand. Jeg bankerspiller 3 Double Spin i V76-5 og hesten blir også min banker i V5-spillet.

Rangering V76-5/V5-2: A: 3 B: 10-11-1 C: 2-6-9-12-4-5-7-8

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V76-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Hoppeløp.

Det er ikke allverdens klasse på dette hoppeløpet som innleder kveldens V76-omgang og klar skrellfare i løpet. Jeg tar likevel sjansen på å stå på tre hester og setter 5 Dreamy Queen klart først på ranken. Fireårshoppa var veldig bra som toer bak Hurricane Field nest sist, og fulgte opp med et nytt sterkt løp på Bjerke for 14 dager siden. Ble da sittende stengt i det lengste og hadde trolig vunnet det løpet med tidligere åpning. Motstandsmessig ser det helt riktig ut i kveld og 5 Dreamy Queen er en bankerkandidat.

6 Fanny B.R. er ikke den største stjernen på Frode Hamres meget kvalitetsfylte stall, men hoppa biter bra fra seg. Er bra fra start og skal hevde seg bra her. Med på gardering på de litt større forslagene blir også en klart forbedret 1 Millglow. Fra innersporet, kan hun helt klart utfordre min favorittduo.

Jeg står altså på disse tre, men for de som ønsker ytterligere gardering i V76-1, er 9 Angelbreed og 3 Expensive Pleasure de to første som bør være med.

Rangering V76-1: A: 5 B: 6-1-9-3 C: 2-12-11-4-10-8-7

V76-2 - Varmblodshopper. 1609 meter autostart.

Kun sju hopper til start i dette hoppeløpet i V76-2, men slett ikke lettløst og startsiden kan bli løpsavgjørende.

Frode Hamre mener at 2 Frascati B.R. er hans klart beste vinnersjanse på Bjerke i kveld og det har han nok rett i. Har blitt toer i de to siste løpene sine og tapt regelrett for hhv Among Hastrup og Moviestile. Møter vel ingen av det kaliberet i kveld og når Frascati B.R. teten her, er trolig løpet kjørt.

Men det er slett ikke sikkert hun gjør det og uansett er 6 Merles Simoni og Olav Mikkelborg en klar aspirant til seieren. Hoppa var knallgod i seiersløpet på Bjerke nest sist, mens hun sist i et tøft V75-løp i Sverige stod på 20 meter tillegg og holdt anstendig etter et tøft løp. Klart billigere imot i kveld og motbud nummer en. 1 Melvin Palema tar turen fra Sverige og Robert Berghs stall, de hoppa er klart best skoløs. Raden er svak, men hoppa er rask fra start og fra førstespor er hun uansett sikret et fint løp. Jeg tar henne med som min tredje og siste hest på V76-forslagene.

Rangering V76-2: A: 2 B: 6-1 C: 3-5-4-7

V76-3 - Kaldblodshester. Monteløp. 2140 meter voltestart.

To spennende montedebutanter fra strek og to solide montehester fra 40 meter tillegg, bør være et bra lås i dette monteløpet.

På mistanke setter jeg montedebuterende 2 Komnes Viking først på min rangering. Trener Stig Ingar Fossen er stor optimist og fra travløp har jo Komnes Viking vist overlydsfart en rekke ganger, men galoppert bort fryktelig mye penger. Feilfritt må ha duge veldig bra også i monte.

8 Sot er ei svenskehoppe som vant sist hun gjestet Bjerke. Det var et monteløp 13. april i fjor og da vinnertiden 27.8/2160 meter. Vant et travløp på Färjestad i det siste løpet og skal tidlig med her. Det skal også 10 Stensvik Maja som vant to av fem monteløp i fjor, ble disket i to av de andre. Feilfritt er hun uten tvil god nok.

1 Rem Odin har vist strålende form i trav på slutten og kunne vunnet V4-4 på Jarlsberg forrige torsdag med tidligere åpning. Siv Emilie Løvvold setter seg opp på montedebutanten i kveld og fra strek er vallaken garantert et fint løp. Jeg tar med denne også og tror disse fire gjør opp om seieren i V76-3.

Rangering V76-3: A: 2 B: 8-10-1 C: 7-6-5-9-4-3

V76-4/V5-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Anette Skårnes har hatt stor suksess som trener etter at hun overtok de fleste av dopingutestengte Bo Westergaars varmblodshester. I kveld sender hun ut to kaldblodshester hun har fått på stallen som begge er ankommet fra Øystein Tjomslands stall i Sverige.

I V76-4 handler det om 3 Lesja Titan. Hesten vant tre av fire løp første halvdel i fjor, men i de fire siste startene har det stort sett endt med galopp. Trener Skårnes er nærmest lyrisk på forhånd og melder om strålende treningsjobb. Det kan være en klink vinner i debuten for Skårnes, men jeg vil gjerne se hesten oppføre seg i løp igjen, før jeg går all-inn.

10 Kagge Lina sviktet som min V76-banker på Bjerke for fjorten dager siden, men hoppa gjorde et kanonløp og falt med flagget til topps. Kagge Lina går til mål og med litt bedre løpsopplegg i kveld, kan hun vinne igjen. Det kan også 9 Strikkeprinsen som kun tapte for en fenomenalt god Troll Svenn på Bjerke sist. Møter ingen av Troll Svenns kaliber her og feilfritt er Humborstad-hesten med å gjøre opp om seieren.

2 Søndre Lynet var helt sjanseløs mot Strikkeprinsen sist på Bjerke tross et veldig fint løp. Må heve seg litt fra det løpet for å vinne dette, men kan kanskje komme seg foran tidlig her. På det aller største V76-forslaget betaler jeg også for 2 Søndre Lynet.

Rangering V76-4/V5-1: A: 3 B: 10-9-2 C: 7-12-8-11-1-6-5-4

V76-6/V5-3/DD-1 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Et herlig spilleløp venter i V76-6, der tre hester skiller seg noe ut. Jeg obset for 3 Tangen Faks i årsdebuten på Bjerke nest sist og hesten da også strålende til andre bak Dag Støvar. Kom så ut i et knalltøft V75-løp på Bjerke 21. januar og holdt farten bra til femte på sterke 25.3/2100 meter. I kveld kan det være dags og han står flott til. Blir ikke favoritt, og jeg må teste et bankerspill på 3 Tangen Faks i DD-spillet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

8 Dag Støvar er tilbake i kanonform. Fulgte opp den sterke V75-seieren på Bjerke 30/12, med et nytt råsterkt seiersløp på Bjerke ti dager senere i V76. Åttendespor bak bilen i kveld, betyr at Dag Støvar kanskje enda en gang må belage seg på å gjøre grovjobben selv, men har vist at han takler det.

7 Tangen Loke debuterer i likhet med 3 Lesja Titan i V76-4 i regi Anette Skårnes i kveld. I likhet med Lesja Titan rapporterer Anette om strålende treningsjobber. Hesten er kvikk i vei, så får vi hva kusk Tom Erik Solberg velger å gjøre. Uansett en klar vinnerkandidat direkte. De tre hestene bør være et bra lås i V76-6.

Rangering V76-6/V5-3/DD-1: A: 3 B: 8-7 C: 2-4-6-1-9-10-5

V76-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et gnistrende løp både sportslig og spillemessig avrunder kveldens V76-omgang og bak den store favoritten 3 Emir La Brousse vrimler det av vinnerkandidater.

Jeg setter den store favoritten først, men han kommer ikke til noe dekket bord i kveld. Sviktet som storfavoritt i V75-7 på Klosterskogen i den siste starten, men gjorde ikke noe dårlig løp, selv om han kanskje burde vunnet.

1 Millroyce setter jeg nærmest. Vallaken er en mulig tetkandidat her og viste herlig stridsmoral når han avviste gode Speedmeister i seiersløpet nest sist. Står svært innbydende til i kveld og skulle hesten bli overflydd, er han uansett sikret en fin reise. 2 Facebook N.L. var som ventet sjanseløs mot en tetløpende No Limit L.A. på Momarken sist, men holdt koken strålende fra dødens på denne. Viste klart oppadgående form igjen, etter et par innsatser på det jevne. Står fint til i kveld, er bra fra start og en klar seierskandidat.

6 Speedmeister ble involvert i en hjulhekt i den siste svingen sist og fikk løpet ødelagt. Nest sist måtte han angripe litt for tidlig og ble utkonkurrert igjen av ledende Millroyce mot mål, etter å ha hatt seiersgrepet midt på oppløpet. Får Speedmeister gode rygger rundt siste svingen i kveld, kan han blåse alle mot mål.

På videre gardering tar jeg også med 9 Super Bull (gode rygger fra start i kveld og toppform), 4 Kirin De Zeun (vant veldig lett i V75 sist, litt tøffere imot kveld, men ikke sjanseløs), 8 S.J.'s Victoria (står vondt til spormessig, men med maks klaff kan det gå), 5 Pathos OM (ujevn i prestasjonene, men høyt maksnivå) og 7 Dancelli (leit spor, med maks klaff kanskje).

Rangering V76-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 1-2-6-9-4 C: 8-5-7-10-11