- Hadde jeg hatt Gator da jeg var barn, ville jeg følt meg mye tryggere

Elisabeth Søfting er sjeleglad for at hun kjøpte mobilklokken Gator til sønnen på fem år.

- Sigurd lærte seg klokken veldig raskt, og han synes den er skikkelig kul. Han har den på armen hele tiden, forteller småbarnsmoren Elisabeth Søfting fra Oslo.

I fjor sommer kom hun over en annonse på Facebook for en mobilkokke med GPS for barn. Hun slo til på direkten, og har ikke angret siden.



- Jeg kjøpte Gator 2 mest for gøy, men har etter hvert sett verdien av den mer og mer. Jeg synes alle barn burde ha en slik klokke. Det gir trygghet både for barnet og foreldrene, fortsetter Elisabeth.

Kan ringe utvalgte numre

Sønnens klokke har hun innstilt slik at Sigurd kan ringe til – og motta samtaler fra - utvalgte numre, blant annet hennes egen telefon og telefonene til besteforeldrene og Sigurds far. Med en egen app kan foresatte finne ut hvor Sigurd befinner seg dersom han skulle komme bort fra dem.

- Jeg bruker ikke Gator som et overvåkingsmiddel. Men klokken er genial å ha når vi er på uoversiktlige steder med mange mennesker.

- Femåringer har masse meninger, og der er ikke alltid Sigurd har lyst til å være med i alle butikkene på et kjøpesenter. Da gir jeg ham lov til å sitte på en benk utenfor butikken alene noen minutter. Dersom det skulle skje noe, er det bare for ham eller meg å ringe, forteller Elisabeth.

Sigurd (5) og moren bruker ofte Gator-klokken i utelek. - Han synes det er veldig morsomt å ringe med klokken når vi leker gjemsel og han har gjemt seg, ler Elisabeth.

- Skumle oppelvelser som barn

Selv skulle hun ønske at GPS-teknologien hadde kommet like langt da hun var barn på begynnelsen av 90-tallet.

- Jeg husker mange skumle opplevelser fra da jeg var liten, blant annet folk som stoppet meg da jeg gikk til håndballtrening alene. Jeg skulle ønske at slike klokker fantes da jeg var barn, da hadde jeg vært mye tryggere. Jeg har inntrykk av Sigurd føler seg trygg overalt når han har på seg klokka, understreker Elisabeth.

Egen modell for det nordiske markedet

Det er Gatornorge som har de nordiske rettighetene til Gator. Klokken ble raskt Norges mest populære GPS-klokke til barn, og den er nå også blitt den mest solgte mobilklokken i landet.

Ifølge daglig leder Kristian Samuelsen er det en spesiallaget nordisk versjon som selges i Norge.

- Det første vi gjorde da vi kjøpte rettighetene til Gator, var å reise til fabrikken i Kina for å gjøre endringer på klokken. Funksjoner som overvåking av tredjepart og spionering, som konkurrerende merker fortsatt har, ble fjernet. I tillegg la vi inn en SOS-funksjon i appen og flight mode i klokken, slik at barna kan bruke den på skolen, forteller Samuelsen.

Saken fortsetter under bildet.

Daglig leder Kristian Samuelsen (til høyre) og styreleder Morten Sæthre i Gatornorge inspiserer produksjonen av Gator 2 på fabrikken i Kina der den skandinaviske utgaven av mobilklokken lages.



Han oppfordrer alle foreldre som kjøper Gator til barna sine, om å ha en god samtale om klokken.



- Barn har også rett til privatliv, og klokken skal ikke være et substitutt for oppdragelse. Det viktigste er at barna er trygge med klokken og kan kontakte foresatte ved behov. Skulle de komme bort i skibakken eller på en fornøyelsespark, er det bare å trykke på en knapp for å ringe til foreldre eller besteforeldre, fortsetter Samuelsen.

Trygg førsteklassing

Til høsten skal Sigurd begynne i 1. klasse, og Elisabeth er glad for at mobilklokken allerede er blitt en del av sønnens hverdag.

- Med Gator på armen kommer både Sigurd og vi som foreldre til å føle oss mye tryggere når han etter hvert begynner å gå til skolen alene, avslutter Elisabeth.