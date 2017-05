5 grunner til at BMW Cruise e-Bike er din neste elsykkel

Sykkelen som er symbolet på din livsstil.

Dersom BMW nevnes dukker gjerne assosiasjoner som premium, luksus, kjøreglede og lekkert design opp. Assosiasjonene forbindes sannsynligvis med bil, men har du tenkt på at BMW ikke bare er et bilmerke? Det er også et symbol på en livsstil. BMW lager også en rekke andre livsstilprodukter, blant annet sykler. Med BMW Cruise e-bike kombineres to av attributtene BMW er aller best på - innovasjon og design, i et produkt som også er miljøvennlig og praktisk. Her er fem gode grunner til at BMW blir din neste elsykkel:

Innovativ design

Velger du BMW, velger du en livsstil - en livsstil der design, innovasjon og estetikk er betydningsfullt. BMW Cruise e-bike har et atletisk utseende. Formen kan ligne et terrengsykkel, og det lekre og høyfunksjonelle designet i samspill med sykkelens komponenter garanterer kjøreglede uten sidestykke.





Opplev BMW Cruise e-bike hos din nærmeste BMW-forhandler.





Fleksibilitet

Motoren har en rekkevidde på opptil 100 kilometer, og det vil ta deg 3,5 time å lade batteriet fullt, og 90 minutter til 50 prosent i hurtigladingsmodus. Batteriet kan lades både direkte på sykkelen eller enkelt tas av sykkelen, noe som er praktisk dersom man for eksempel ikke har lademuligheter utendørs.





Intelligens

Den integrerte sykkelcomputeren vil alltid informere deg og gi deg anbefalninger underveis via displayet som er festet på styret. Den forteller deg gjenstående batteritid og estimert rekkevidde, og ved hjelp av tusen sensormålinger per sekund forteller den deg når det kan være hensiktsmessig å endre gir og avgjør når motoreffekten trer inn. Slik vil du få mer ut av hver eneste sykkeltur - enten du er ute etter en svett økt bak styret eller bare vil komme deg raskest mulig på jobb.













God kvalitet

Innovasjon handler om at kompetanse fra flere områder spiller sammen og skaper synergi, og når det kommer til sykkelens komponenter er det kun det beste som gjelder. Shimano står for gir og bremser, dekkene er fra Continental og den sterke, elektriske motoren er laget i samarbeid med BOSCH.

Høy komfort

Et viktig element når man skal investere i en elsykkel er komfort. Dinside.no utpeker i 2014 BMW Cruise E-bike som en elsykkel som ligger helt i toppen når det kommer til den totale opplevelsen på sykkelsetet. Kanskje ikke så underlig med tanke på at det fremdeles er du som er sjefen selv om du får hjelp opp de bratteste bakkene og gjennom det mest ulendte terrenget. Ved å velge modus som blant annet "sport", "turbo" eller "eco" blir sykkelturen tilpasset dine behov både med tanke på terreng og dagsform. Slik får du en god og komfortabel sykkeltur - alltid!





Opplev BMW Cruise e-bike hos din nærmeste BMW-forhandler.