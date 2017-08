8 ting du kan gjøre med kjæresten i høst

Slik kan dere nyte hverandre litt ekstra fremover.

Synes du hverdagen er litt kjedelig etter ferien og trenger tips til hvordan du kan sprite både den og forholdet tilkjæresten litt opp? Ja, for det hjelper å ha en kjæreste, og på Match.com finner du mange andre single på jakt etter en partner her, om du trenger det.

Her er 8 tips til fine aktiviteter du kan finne på med kjæresten i høst, enten du er nyforelsket eller bare vil pleie kjærligheten.

1. Dra på høstutstillingen

Høstutstillingen finner sted hvert år på Kunstnernes Hus i Oslo, fra 15. okt. til 15. sept. Gjør det til en tradisjon og avslutt med byens beste pizza på husets spisested - Lofthus Samvirkelag. Les mer her!

2. Ta et matkurs sammen



Lag mat, spis mat og lær noe nytt. Å dele opplevelser gir minner for livet, og er viktig for at et forhold skal spire og gro. Sjekk Youwish for kurs

3. Se en forestilling i operaen

Nyt et glass prosecco, din date for kvelden og flott underholdning i elegante omgivelser. I tillegg er det en anledning til å pynte seg litt (Sjekk klesnyheter her!) Se programmet for operaen her!



4. Dra på sopptur i skogen

En deilig høstdag i skogen gjør godt for kropp og sjel. Enda morsommere er det når du finner små kantareller og annen deilig matsopp du kan bruke i pastaen eller matgryta. Husk å pakke en piknikkurv!

5. Tren sammen

Å trene sammen er superhyggelig og veldig motiverende, i tillegg til at treningen også gjør deg gladere og mer energisk. Post en invitasjon i kalenderen hans/hennes.

6. Les en bok, sammen

Sett dere tett inntil hverandre med et deilig pledd over beina og les annenhvert kapittel av en felles favorittforfatter, reiseguide, faktabok om vin e.l.

7. Ta en hotellovernatting



Sjekk ut av byen og inn på landsbygda, omvendt eller ta et døgn på spahotell. Å reise vekk, bare for en dag eller to, hjelper dere til å fokusere å nuet og hverandre.

For inspirasjon, les:

15 spahotell vi velger oss nå

De 10 mest romantiske hotellene i Norge

8. Dra på weekendtur til Mont Martre (i Paris)

Dra til Paris, nærmere bestemt Mont Martre, og dyrk kjærligheten, for selv om det akkurat har vært ferietid, trenger vi nye opplevelder å se frem til. Helt uten barn og svigerforeldre denne gangen, men du må selv sørge for at det skjer.

Tre drømmehotell for kjærestepar i Paris er:

Terrass Hotel Montmartre by MH

Hotel Montmartre Mon Amour

Hotel Le Bellechasse Saint Germain (ved musee d'Orsay)

