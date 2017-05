Atletico har knust Real tidligere

Atletico Madrid må kopiere 4-0-seieren fra 2015 for å ta seg til Champions League-finalen.

Onsdag kveld skal det avgjøres hvilket lag som møter Juventus i Champions League-finalen på Millenium Stadium i Cardiff 3. juni.

Semifinalen mellom Atletico Madrid og Real Madrid vises naturligvis på strømmetjenesten Viaplay.no.



Har vunnet med nok mål tidligere

Real Madrid er soleklar favoritt etter å ha vunnet hele 3-0 i det første semifinaleoppgjøret på Santiago Bernabeu, men lillebror Atletico er et av Europas sterkeste hjemmelag og skal aldri undervurderes på Vicente Calderon.



I 2015 slo Atletico erkerivalen Real 4-0 i en seriekamp, et resultat som holder til finaleplass dersom det gjentas i kveld, og i fjor ble Barcelona banket 2-0 på samme bane i kvartfinalen i Champions League.

Atletico tok seg senere helt til finalen i verdens mest prestisjetunge klubbturnering det året, men tapte tittelen på straffesparkkonkurranse mot dagens motstander. I finalen i 2014 var det også Real som ble Atleticos banemenn.

Ronaldo i målform

Ettersom bortemål er avgjørende ved lik målforskjell i kampen om finalebillett, vil det bli ekstremt viktig for Atletico å holde nullen mot Reals stjernegalleri. Skulle Atletico slippe inn mål, vil de nemlig bli nødt til å finne veien til nettmaskene minst fem ganger for å kommet til finalen.

Den viktigste jobben for Atleticos normalt bunnsolide forsvarsrekke blir å temme Ronaldo. Portugiseren var i fyr og flamme i det første oppgjøret og scoret samtlige tre mål!

Ronaldo har scoret utrolige åtte mål på de tre siste kampene i Champions League (fem mot Bayern München i kvartfinalen og tre mot Atletico i den første semifinalen).

Siste skadenytt

Wales' største spiller, Gareth Bale, er det derimot ingen grunn til å bekymre seg for for Atletico. Hurtigtoget sliter med en leggskade og er uaktuell i kveld. Backen Daniel Carvajal er også ute for bortelaget.

Hos vertene er det ventet at den Manchester United-aktuelle franskmannen Antoine Griezmann leder angrepet fra start. Midtbanespilleren Augusto Matias Fernandez er ute med skade, mens forsvarerne Sime Vrsaljko, Juanfran og Jose Maria Gimenez de Vargas betegnes som usikre.

Kveldens oppgjør blir garantert et meget intenst drama, og alle med et snev av fotballinteresse bør benke seg foran skjermen klokken 20.45. Kampen vises som alltid direkte på Viaplay.