Banktoppens beste råd til bedriften din

Collector Bank har tipsene som kan gjøre virksomheten din mer suksessrik i 2017.

Thomas Gunnarsson er Head of Corporate i Collector Bank i Norge og Sverige.

Har du store planer for selskapet ditt? Kanskje målet er å kapre nye markeder i Norge, eller at 2017 skal bli året der firmaet endelig tar steget ut i det store utland?



For å lykkes med nye prosjekter og å øke veksten, trengs det kapital og riktig finansiell partner.



- God likviditet og kort kredittid er essensielt hvis man skal ekspandere. Driften stopper raskt opp hvis likviditeten er lav, og de fleste bedrifter som vokser møter ikke-planlagte situasjoner som gjør at man raskt behøver å løse finansieringsproblemene, sier Thomas Gunnarsson i Collector Bank.

- Få pengene inn på konto direkte

Gunnarsson leder corporate-avdelingen i den digitale nisjebanken Collector som tilbyr finansieringsløsninger for privat- og bedriftskunder.

Hans klare råd til bedriftsledere er å skaffe seg en helhetspartner innen factoring og andre finansielle tjenester som gjør at du får pengene inn på konto direkte, samtidig som du kan gi kundene dine tid på seg til å betale fakturaen.

Fakta: Fakta om Collector Bank

Collector Bank er en innovativ, digital nisjebank som tilbyr finansieringsløsninger for privat- og bedriftskunder. Produktporteføljen omfatter factoring- og bedriftskreditt til bedrifter, betalingsløsninger for e-handel og butikk, lån til privatpersoner, samt eiendomsfinansiering. Gjennom datterselskapet Colligent Norge påtar banken seg også oppdragsinkasso. I motsetning til de store bankene representerer Collector fleksibilitet, hurtighet, enkelhet og stor kundeforståelse. Alle løsningene tilpasses den enkelte kunde og deres behov.

- Lange betalingstider kan være ødeleggende for bedriften. Samtidig er det ofte verdt å gi en viktig kunde rimelig tid til å betale for seg. Det beste for økonomien er egentlig null dager, men det fungerer ikke for kundene.



- I stedet for å binde opp kapitalen i kundefordringer, kan du ved hjelp av fakturasalg eller -belåning bruke pengene til nye investeringer og avtaler. I tillegg slipper du å opptre som bank for kundene dine, og kan heller konsentrere deg om det bedriften din er god på, understreker Gunnarsson.

- Eksportfactoring løser problemene

- Hva er ditt råd til norske bedrifter som vurderer å satse i utlandet?

- Mange bedrifter må droppe eksportplanene av den enkle grunn at de ikke har tilstrekkelig arbeidskapital. Det koster å vokse fordi det ofte krever investeringer i ansatte, høyere konsulentkostnader, varelager, og innkjøp av ulikt slag - samtidig som økt salg og fakturering binder kapitalen.

- Som eksporterende bedrift er det ikke uvanlig med lange betalingsvilkår, noe som innebærer store kostnader. Dessuten kan betalingsmoralen variere, hvilket medfører ytterligere kapitalbinding i form av forsinkede betalinger. Velger man imidlertid en bank som tilbyr eksportfactoring, er dette problemet løst, forteller Gunnarsson.

Eksportfactoring innebærer at selskapet selger eller belåner fakturaene sine og i stedet kan bruke pengene til å fortsette ekspansjonen.

Fakta: Collector Banks råd til din bedrift

1. Skaff likviditet til det du ønsker å gjøre. Gjennom fakturakjøp- eller belåning får du betalt direkte, samtidig som kunden får tid på seg til å betale.



2. Sørg for å ha gode faktureringsrutiner. Fakturer alltid straks du er ferdig med en jobb.



3. Gjør alltid en kredittvurdering før du inngår et nytt kundeforhold.



4. Fokuser på kjernevirksomheten i stedet for å opptre som bank for kundene dine.



5. Våg å satse! Finn nye markeder eller nye målgrupper. Med hjelp av eksportfactoring kan selskapet se utover Norges grenser. 6. Utvid gjennom e-handel. Det behøver ikke koste så mye og du når ut langt bredere. Med betalingsløsninger for nettbutikk kan du ekspandere på nettet og samtidig finansiere salget.

- Vi kan eksempelvis hjelpe til med å finansiere eksporten, samt sikre betalingene på et nytt og ukjent marked, presiserer Gunnarsson.

- Våg å satse!

Collector Bank ble grunnlagt i Göteborg i 1999 av den kjente svenske forretningskvinnen Lena Apler. Banken har opplevd en eventyrlig vekst de siste årene og har nå over 400 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

- Suksessoppskriften er å tilby skreddersydde løsninger for hver enkelt kunde. Tjenestene vi tilbyr en stor aktør som Rossignol, som nylig erstattet et konsortium av 12 europeiske banker med Collector, er ikke nødvendigvis de samme som passer for en mindre bedrift hvis største utfordring er dårlige betalere, fortsetter Gunnarsson.

- Har du et siste råd til bedriftslederne blant NA24s lesere?

- Våg å satse! Skaff bedriften likviditet til det du ønsker å gjøre, ikke bare gjør det du per i dag har likviditet til å gjøre. Da kan du gå glipp av store muligheter.

