Denne mobilen kan du håndtere med knokene

Visste du at knoken din kan gjøre magiske ting? Her er noen tips til hvordan du enkelt kan ta skjermbilder, åpne apper og utføre andre snedige triks på din Huawei-telefon – selv om fingeren er full av bolledeig.

Fakta: Huawei P10

Dobbelt Leicakamera 2.0 med fargelinse på 12 megapiksler og sort/hvitt-linse med 20 megapiksler for ekstra detaljer HiSilicon Kirin 960, åtte kjerner og 4 GB RAM 5,1 tommers skjerm og fingerleser under glass 64GB ROM Batteri på 3200 mAh Ekstra hurtig og sikker lading Android 7 + EMUI 5.1 Muligheter for to SIM-kort Veiledende pris 5.990,-

Alle telefoner kan ta et skjermbilde, men ikke alle kan gjøre det like enkelt og morsomt som Huawei-telefonene med brukergrensesnittet EMUI 5.0. I stedet for å knote med å holde flere knapper inne for å kunne forevige en snap, kan du banke på skjermen med knoken din to ganger, så har skjermbildet havnet i kameraalbumet.

Dobbelknoke – rull film

Banker du med to knoker på skjermen begynner telefonen din å ta opp alt du gjør. Let frem pekefinger- og langfingerknoken og rull film!

Dra knoken og multitask i vei

Når du er inne i et program kan du dra knoken rett over skjermen, så splittes skjermen i to. Slik kan du gjøre flere ting samtidig – snakk med vennene dine på Messenger og sjekk epost samtidig, for eksempel. Heldigvis har Huawei-telefonene store, gode skjermer slik at du lett kan gjøre flere ting samtidig uten at det blir vanskelig å se hva som skjer.

Huawei P10 har dobbelt Leicakamera 2.0 med fargelinse på 12 megapiksler og sort/hvitt-linse med 20 megapiksler for ekstra detaljer.

S for skjermdump

Ved å tegne en «S» med knoken din, kan du ta et skjermbilde av en fullstendig nettside selv om ikke alt vises på skjermen din samtidig. Bruk knoken din og form en «S» og se hva som skjer!

Fakta: P10 Plus

Verdens første 4x4 LTE smarttelefon 128GB RAM + 6GB ROM, dual SIM, mulighet for ekstra minnekort 5,5 tommers skjerm og fingerleser under glass Batteri på 3,750 mAh Ekstra hurtig og sikker lading 4x4 MIMO antennesystem som gir raskere og mer stabile forbindelser, og kan nå opp til 600 Mbps på CAT12 Android 7 + EMUI 5.1 Muligheter for to SIM-kort og ekstra minnekort (gjelder også P10) Veiledende pris 7.990,-

Tegn et utsnitt

Dersom du ønsker å ta et skjermbilde av et veldig spesifikt utsnitt, for eksempel bildet på en nettside uten at du vil ha med teksten, kan du tegne et mønster med knoken din. Da tar telefonen en skjermdump bare av det utsnittet du har tegnet opp. Slik kan du også lage hjerteformede skjermdumper – dersom du vil forevige noe du virkelig liker.

C for camera

Har du hastverk eller eksempelvis bolledeig på fingertuppen og det dukker opp et øyeblikk som må foreviges – tegn en C med knoken din, så åpner du kameraet. Lett som en plett!

M for musikk

Selvfølgelig trenger du ikke å bake boller i stillhet – tegn en M med knoken din, så åpner du musikk-appen.

Telefoner med ekstremt gode kameraer

Huaweis toppmodell Mate 9 Pro tok markedet og kritikerne med storm da den ble lansert før jul.

Mate 9 Pro er mobiltelefonen for deg som vi ha en lynrask telefon med masser av lagringsplass og det beste innen mobilkamera og batteri.

De øvrige modellene fra Huawei, P10 og P10 Plus og Honor 8, har også kameraer som overgår det aller meste på markedet.

Fakta: Mate 9 Pro

Dobbelt Leicakamera med fargelinse på 12 megapiksler og sort/hvitt-linse med 20 megapiksler for ekstra detaljer

Den raskeste telefonen på markedet med Kirin 960 og bruksalgoritme som gjør telefonen raskere med tiden

Hele 5,5 tommers skjerm og ekstra rask fingeravtrykkssensor for hurtig navigering

Batteri på hele 4000 mAh som gjør at mobilen varer i opptil to dager uten lading

Ekstra hurtig og sikker lading som gir 58 prosent batteri på 30 minutter

Plass til to SIM-kort for kostnadseffektiv bruk Veiledende pris 7.990,-

Bildene tatt med Huawei-telefoner med Leica-kamera er preget av kvalitet og kunstneriske uttrykk, og innstillingene og redigeringsmulighetene ligner mer på et speilreflekskamera enn en mobiltelefon. Kameraene har doble bildesensorer, den ene fanger bare lyset (altså sort/hvitt), mens den andre tar opp fargene som på et tradisjonelt mobilkamera.

Mange spennende funksjoner

Dobbeltkameraet gjør det mulig å eksperimentere med dybdeskarpheten slik at motivene i forgrunnen blir skarpt mot en uklar bakgrunn – og dette kan endres etter at bildet er tatt. Resultatet minner om det man kan få til med lyssterk optikk på et speilreflekskamera. Leica-kameraene i Huaweis mobiltelefoner gir også muligheter for profesjonell redigering, som kontroll av ISO, lukkertid og hvitbalanse.

Andre funksjoner er Hybrid autofokus, laserfokus for å måle kontrast og dybde, mulighet til å fotografere i RAW-format, og større pixler for å ta bedre bilder i dårlig lys. Og med Huaweis satsing på forskning og utvikling av enda bedre mobilfototeknologi – hvem vet hva fremtiden vil bringe?

Filmen under viser noen av knokefunksjonene på telefonene fra Huawei: