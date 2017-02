Derfor bør du skaffe deg dette kredittkortet

Sjekk den lange listen med fordeler re:member gir deg.

Det er viktig å ha penger tilgjengelig når du virkelig trenger det, enten det dreier seg om uforutsette utgifter eller muligheter til å gjøre virkelig gode kjøp.

Med kredittkort fra re:member får du den friheten og fleksibilteten du trenger i hverdagen. Som re:member-kunde kan du få en kredittgrense på opptil 150.000 kroner.

I tillegg til å ha kreditt i bakhånd, er det også mange fordeler som følger med ditt re:member kredittkort:

*Opptil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse

*Ingen årsavgift

*Opptil 25 prosent rabatt i over 200 nettbutikker

*Reise- og avbestillingsforsikring når du betaler minst halvparten av reisens transportkostnader med kortet



*Egen app som gir deg god oversikt over bevegelser på konto og tilgjengelig beløp



*Kortet kan benyttes på over 32 millioner brukersteder verden over

*Et av markedets mest moderne sikkerhetssystemer for kortbetalinger



*Velg din egen pinkode, slik at du slipper å havne i situasjoner der du ikke husker koden

Bestill re:member kredittkort her!

Inntill 25 prosent rabatt i over 200 nettbutikker

re:member kredittkort skiller seg ut fra konkurrentene ved å ha et stort reward-program som gir deg inntil 25 prosent rabatt ved kjøp av blant annet klær, sminke, elektronikk, reise, interiør og sportsartikler i over 200 nettbutikker.

På re:members nettside kan du enkelt se hvor du kan få cashback og rabatter.

Dersom du ikke har kredittkort fra re:member, kan du enkelt søke her slik at du raskt kan benytte deg av alle rabattene du får tilgang til.

Trygg handel med re:member

Handler du på nett? Da har du enda en grunn til å skaffe deg re:member kredittkort. På nett betaler du som regel på forskudd for varene du har bestilt. Dette er imidlertid ikke uten risiko, da det finnes enkelte useriøse aktører der ute.

Tenk deg om to ganger før du betaler for en vare eller tjeneste på forskudd - bruk heller kredittkortet ditt.

Ved bruk av bankkort belastes kontoen din for kjøp av varer eller tjenester ved netthandel, bestilling av reiser, hotell, leiebil og lignende. Gjennom transaksjonen blir beløpet belastet din konto, det vil si at du forskuddsbetaler, eller beløpet «reserveres» på din konto.

Ved bruk av kredittkort til betaling for varer og tjenester, belastes beløpet kredittkortet gjennom at beløpet «reserveres». Når kjøpet forfaller til betaling, belastes dette kredittkortfakturaen, som du normalt får tilsendt månedlig.

Verdt å merke seg er at du ved bruk av kredittkort har lovfestet rett på pengene tilbake om du ikke får det du har bestilt, uavhengig av hvilket land selger befinner seg i. Enkelte ganger kan selger ha avtale med en annen aktør, som igjen har avtale med kortselskapet, og da gjelder ikke denne retten. Før du eventuelt retter et krav om tilbakebetaling fra banken eller kortselskapet må du først klage til selger. Får du ikke gjennomslag hos selger, kan du rette kravet mot banken din, og be dem dekke tapet ditt i henhold til finansavtaleloven § 54b.

EnterCard, som står bak re:member, har i tillegg et av markedets mest moderne sikkerhetssystemer for kortbetalinger. Det innebærer at kortet ditt er beskyttet og at du forhåpentligvis aldri behøver å betale for noe du ikke har kjøpt.

Betal sikkert med re:member kredittkort - søk her

Eff. rente 25,4 %, kr 15 000 o/12 mnd. Kostnad kr 1 408. Totalt kr 16 408.

Les mer om re:member kredittkort og bestill her!