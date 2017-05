Dette er BMW-en for den urbane

Lyst på en splitter ny BMW for under 30 000 kroner?

Det er kjent for innovativt design, ultimat kjøreglede, godt håndverk, kvalitet og eksklusivitet. Uavhengig av livsstil, bosted, behov og image vil du finne noe i BMWs produktportefølje som passer deg.

Den urbane kvinnen eller mannen har ofte et helt annet behov enn de som er bosatt i mer landlige strøk. Det er viktigere med smidighet og fleksibilitet, ting skal være praktisk og den urbane kvinnen eller mannen er gjerne opptatt av å spare tid. Tiden er rett og slett for verdifull til å kastes bort i bilkøer, til å lete etter parkeringsplass eller stoppe for å fylle drivstoff. Men det finnes faktisk en BMW også for disse menneskene.

BMW Cruise e-Bike er en elsykkel med høyfunksjonelt design og kvalitetskomponenter som gir føreren en kjøreglede uten sidestykke. Sykkelen er utviklet i samarbeid med markedslederen Bosch, som står bak den elektriske motoren. Kvaliteten er så god og fleksibiliteten så stor at det for mange faktisk kan erstatte bilen.

Atletisk, fleksibel og intelligent

Med sitt atletiske utseende, sin fleksibilitet og intelligens er BMW Cruise e-bike perfekt for bybeboeren som vil spare tid. Du kommer deg raskt til og fra jobb, skole eller mellom andre ærend, og dersom du vil legger du inn den treningsøkten du ikke har tid til senere på dagen. For bak styret er det du som bestemmer hvor aktiv du selv vil være. Vil du bli god og svett? Eller må du være ekstra rask til et møte på jobben? Det er du som velger hvor mye hjelp du skal ha fra motoren underveis. Ved å velge modus som blant annet «sport», «turbo» eller «eco» blir sykkelturen tilpasset dine behov både med tanke på terreng, behov og dagsform.

Rekkevidden er på opp til 100 kilometer, så du kan sykle lange distanser eller bruke sykkelen mange ganger uten at batteriet går tomt. Når det må lades kan du velge å gjøre det ved å plugge laderen rett på batteriet på sykkelen eller ta batteriet av. Sistnevnte er jo veldig praktisk dersom du ikke har lademuligheter der sykkelen står. Går du tom for strøm på vei til jobb, kan du jo bare ta med deg batteriet inn på kontoret for lading. På 3,5 time er batteriet fulladet, og på 90 minutter har det nådd 50 prosent.

Displayet på styret som er synkronisert med sykkelcomputeren gjør at du alltid kan se batteristatus og estimert rekkevidde. Treningsøkten blir også mer effektiv når du hele tiden kan pushe deg selv ved å følge med på gjennomsnittsfart, maksfart og trippteller.

Sykkel som erstatter bilen

I 2023 skal sykling utgjøre åtte prosent av den daglige transporten i Norge, ifølge Nasjonal transportplan. Og det går riktig vei, for stadig flere velger elsykkel foran bil. Faktisk dobles salget av elsykler for hvert år som går i Norge. Når sykkelen skal erstatte bilen og først og fremst fungere som et transportmiddel er BMW et like godt valg som når du skal velge bil. Med BMW cruise e-Bike får du både innovativt design, følelsen av eksklusivitet og ultimat kjøreglede med på kjøpet.

Opplev BMW Cruise e-Bike hos din nærmeste BMW-forhandler.