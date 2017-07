Fått avslag i banken? Da bør du kontakte BlueStep

- Ikke gi opp selv om du tror at løpet er kjørt, oppfordrer lånespesialist Stine Lise Herbjørnrød.

Tusenvis av nordmenn sliter med å få lån og refinansiering i tradisjonelle banker grunnet betalingsanmerkninger, inkassosaker, mye forbruksgjeld, kredittkortgjeld, varierende inntektsformer eller andre økonomiske forhold.



- Mange av våre kunder opplever de tradisjonelle bankene som veldig firkantede. Tidligere økonomiske feilsteg eller en mindre betalingsanmerkning kan være nok til at man får avslag på søknaden om refinansiering, forteller saksbehandler Stine Lise Herbjørnrød i BlueStep Bank.

Alle kunder får individuell oppfølging



BlueStep Bank ble startet opp i Sverige i 2005. Det norske kontoret ble etablert i 2010, og fikk bankkonsesjon i 2016. BlueStep har spesialisert seg på å tilby refinansiering og boliglån til personer som av forskjellige grunner ikke får dette i en tradisjonell bank. I tillegg tilbyr BlueStep mellomfinansiering.

BlueStep Bank har spesialisert seg på å hjelpe personer som de andre bankene og låneinstitusjonene ikke ønsker å ha som kunder. Mens de tradisjonelle bankene gjerne jobber mer i retning av å automatisere hele låneprosessen og ofte oppfattes som firkantede, så blir alle henvendelser til BlueStep Bank håndtert av erfarne saksbehandlere som gir kundene en seriøs og personlig oppfølging.



- Vi fokuserer først og fremst på din nåværende situasjon, og da spesielt evne til å betjene lånet samt om du kan stille bolig som sikkerhet. Vi er hvert år i kontakt med tusenvis av mennesker som opplever å bli avvist av sin vanlige bank. Mange av disse har fått innvilget lån i BlueStep.

- Det er derfor viktig at folk tør å ringe oss selv om de tror at løpet er kjørt; vi kan ofte finne løsninger som kundene ikke ser selv, fortsetter Herbjørnrød.

Hjelper kundene med å redusere månedlige utgifter



Hele ni av ti personer som refinansierer hos BlueStep får redusert sine månedlige lånekostnader. Noen ønsker også å pusse opp eller renovere, kanskje fordi man blir flere i familien.

En av hovedårsakene til at mange får lån hos BlueStep til tross for at de har betalingsanmerkninger, er at banken rydder opp og innfrir utestående krav som har ført til anmerkningene. På den måten får kundene en økonomisk omstart og unngår å betale dyre ekstrakostnader som påløper som følge av uoppgjorte krav.

Herbjørnrød og de andre saksbehandlerne i BlueStep Bank mottar daglig henvendelser fra kunder som nærmest har gitt opp etter å ha fått nei fra de tradisjonelle bankene.



- En del kunder er nervøse fordi de tror de møter en steinhard saksbehandler som har dømt dem allerede før de ringer. De synes det er flaut og vanskelig å snakke om de økonomiske forholdene. Derfor blir de fleste positivt overrasket når de forstår at vi går helhjertet inn for å hjelpe dem og at vi ønsker å gi dem en ny start.

- Vi er en midlertidig løsning for kundene

+ Bli kredittverdig + Innfri forfalte regninger, inkassosaker og annen misligholdt gjeld + Løse inn dyre kreditter og forbrukslån for å redusere månedskostnadene + Betale restskatt og annen gjeld til kemneren + Oppussing/renovering eller ombygging av boligen + Investere i eller starte eget foretak

BlueStep Bank har et bredt spekter av kunder. Enkelte har havnet «bakpå» økonomisk grunnet uforutsette hendelser som skilsmisse eller sykdom. Andre sliter med å få lån eller refinansiering i tradisjonelle banker fordi de ikke har stabile inntektsformer – for eksempel frilansere, vikarer, musikere eller folk med flere deltidsjobber. En tredje gruppe er innvandrere med kort kreditt- og jobbhistorikk i Norge.

- Vi spør alltid kunder vi tror kan få lån i en tradisjonell bank om de har fått avslag. Dersom de ikke har fått det, ber vi dem forsøke det før de eventuelt tar kontakt med oss igjen. Når det gjelder refinansiering, ser vi på oss selv som en midlertidig løsning der vi rydder opp for kundene for at de senere skal kunne komme tilbake til de tradisjonelle bankene igjen, sier Herbjørnrød.

BlueStep hjelper også de som har pådratt seg mye forbruksgjeld, men ikke får hjelp av de tradisjonelle bankene.

Redder kunder fra tvangssalg



For enkelte av kundene med økonomiske problemer har det gått så langt at huset er i ferd med å bli tvangssolgt. Men selv i slike tilfeller prøver BlueStep Bank å finne løsninger.

- Begjæring om tvangssalg er ikke en avslagsgrunn hos oss. Vi kan hjelpe kunder i denne situasjonen omtrent helt frem til namsmannen kommer og setter låsen på døra, fortsetter Herbjørnrød, som har opplevd flere hyggelige telefonsamtaler med kunder som hun har reddet fra tvangssalg.

- Det er veldig koselig å være saksbehandler når en får positive tilbakemeldinger fra kunder som i utgangspunktet hadde gitt opp, avslutter hun.

