Forbrukslån - når er det lurt å få det?

Dette bør du vite før du tar opp forbrukslån.

Forbrukslån har fått et ganske dårlig rykte de siste årene. Mye av grunnen ligger i høye rentesatser, skjulte kostnader som ofte fører til at mange får enda dårligere økonomi enn før.

Det vi i Liber Finans har sett gjennom vår ni år lange erfaring som låneformidler, er at problemet ofte ligger i at folk ikke har god nok oversikt over deres økonomiske situasjon. Mange tar opp forbrukslån uten å ta en vurdering over deres fremtidige betalingsevne, og faller ofre for forsinkelsesgebyr og i verste fall inkasso fordi de ikke klarer å betale tilbake på lånet.

Forbrukslån kan være gunstig

Et annet problem med et forbrukslån er grunnen til at man søker om det. For mange kan et forbrukslån være et fornuftig valg. Du kan låne penger raskt til å bruke på det du trenger uten å måtte spare i lengre tid. For eksempel, mange tar opp forbrukslån for å pusse opp hus og leilighet. Det kan vært svært gunstig, da verdiøkningen på eiendommen ofte blir høyere enn oppussingskostnadene, og man kan benytte seg av tidssensitive tilbud på materialer eller møbler.

Oppussing er et eksempel på et bra formål for et forbrukslån, men mange blir fristet av lett tilgjengelig kapital og begynner å ta opp forbrukslån for å kjøpe eiendeler som synker i verdi etter bruk, opplevelser eller til daglig bruk. Folk tenker ikke godt nok over at pengene de har lånt må betales tilbake, og de inkluderer det ikke i sin fremtidige forbruk.

Men det er ikke slik at alle bør holde seg unna forbrukslån. Så lenge man tar en ordentlig vurdering av sin økonomiske situasjon, kan man fort finne ut hvor mye man klarer å ta opp i forbrukslån uten å gå på smell.

Gode råd for forbrukslån

Først og fremst må du sette opp et budsjett med alle inntekter og utgifter for å vite hvor mye du har igjen hver måned. Ikke alle måneder er like, så ta høyde for variasjoner i forbruk. Det samme gjelder uforutsette utgifter som reparasjoner hjemme, tannlegebesøk osv. Det du sitter igjen med etter at alle regninger er betalt, er i utgangspunktet det du kan bruke til å tilbakebetale et forbrukslån. Men det er ikke det eneste du bør tenke på.

Forutsigbar inntekt, helst i form av fast jobb, er nøkkelen til å ikke la forbrukslånet ta overhånd i privatøkonomien. Hvis du har varierende inntekt hver måned, og det er ingen måte du kan forutsi utviklingen, bør du vurdere et lavere lånebeløp.

Til slutt er det opp til låneformidlere hvorvidt du får innvilget et forbrukslån eller ikke. De vil ta en kredittsjekk på deg, i tillegg til å vurdere de opplysningene du oppgir i lånesøknaden.

Det er dog veldig viktig å huske at ikke alle låneformidlere er like. Antall selskaper som tilbyr forbrukslån på dagen og uten særlig krav til søkeren har økt drastisk de siste årene, men det betyr ikke at de har de beste vilkårene for deg som forbruker.

Innhent tilbud fra flere banker

Forbrukerrådet anbefaler at man innhenter tilbud fra flere banker, og gjør seg kjent med regler og vilkår. Det betyr å forstår hva den effektive renten er, altså hvor mye ekstra du kommer til å betale i tillegg til lånebeløpet. Dette inkluderer termingebyrer, fakturagebyr, etableringsgebyrer, depotgebyrer/depositumsgebyr mm.

