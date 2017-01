Helse Bergen friskmelder innendørsdekningen

Haukeland universitetssykehus har testet den nye mobiltjenesten WiFi Tale, og er nå klar til å friskmelde innendørsdekningen. Samtidig åpner tjenesten vei for mobilen som arbeidsverktøy på sykehus.

Hva gjør du som lege eller sykepleier når personsøkeren piper og du ikke har mobildekning?

I likhet med mange andre store institusjoner, har Haukeland universitetssykehus slitt med dårlig og variabel innendørsdekning. Mobilsignaler sliter ofte med å trenge gjennom bygningsmasse, og dette har Haukeland mye av.



Sentralblokken til Haukeland sykehus er så stor at den har en egen undergrunnsbane på 2,5 kilometer. Der transporteres mat, medisiner og skittentøy fra 42 terminaler.



De 12 000 ansatte må bevege seg til fots, langs 125 000 kvadratmeter sykehuskorridorer og klinikker. Hva gjør du når hvert sekund teller?

Dobrila Radulovic, rådgiver for forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for e-helse. Ved Haukeland universitetssykehus kan mobildekningen variere fra etasje til etasje.

Frie hender med WiFi Tale

– Løsningen frem til nå har vært såkalte IP-Dect-telefoner, det vil si trådløse telefoner knyttet til basestasjoner, forteller Dobrila Radulovic, rådgiver for forsknings- og utviklingsavdelingen, Seksjon for e-helse.

– Men det er flere ulemper ved denne løsningen. Rekkevidden er begrenset, og det er en forholdsvis kostbar løsning.

I tillegg ønsker ingen å legge igjen mobilen sin. Kritisk personell går derfor rundt med tre kommunikasjonsenheter: IP-Dect-telefon, personsøker i tilfelle de beveger seg utenfor rekkevidde, og sin egen mobil.

– Med WiFi Tale slipper vi alt dette, forteller Radulovic. – Alt du trenger er din egen mobil, og tjenesten koster ikke noe ekstra for Telenor-kunder. I tillegg kan du med trådløse øretelefoner bruke hendene fritt samtidig som du snakker. Dette kan være veldig nyttig for leger, sykepleiere og teknisk personell.

125 000 kvadratmeter med sykehuskorridorer, pasientrom og klinikker. Sentralblokken på Haukeland er Bergens største bygning.

Fakta: Fakta om WiFi Tale

· Du ringer og mottar mobilsamtaler via trådløst nett · Krever ingen nedlasting av app – du ringer til andre mobiler og fasttelefoner som normalt · Koster ingenting ekstra – du bruker ditt vanlige mobilabonnement både for samtaler og SMS/MMS · Beveger du deg til et sted med bedre dekning, vil telefonen bytte nett uten at du merker det · Handover mellom WiFi Tale og 4G hindrer tapte anrop og samtalebrudd · Løser problemer med dårlig innendørsdekning så lenge du har et trådløst nett og en mobiltelefon som støtter tjenesten

Testet med flymodus på

– Allerede da Telenor lanserte 4G Tale fikk vi en merkbart bedre innendørsdekning, forteller Radulovic. – Da var det stor forbedring i de lokalene hvor vi i Seksjon for e-helse satt, hvor det var veldig dårlig dekning.



4G Tale gjør det mulig å bruke 4G-nettet til samtaler, og frekvensene som Telenor bygger ut 4G med trenger lettere gjennom bygningsmasse. Dekningen blir derfor mye bedre, men det kan likevel være steder med redusert eller ingen dekning. Med WiFi Tale trenger du kun tilgang til et WiFi-nett.

– Da vi fikk muligheten til å teste WiFi Tale, skrudde vi likeså godt på flymodus for å være 100 prosent sikre på at tjenesten virkelig fungerte. Og den gjorde den! forteller en godt fornøyd Radulovic.

Sømløs overgang

WiFi Tale lar deg ringe og motta samtaler og SMS, akkurat som på det vanlige mobilnettet. Du trenger ingen app eller innlogging, og har full tilgang til fastnett og mobilnett.

– Vi testet en rekke ting, blant annet overgangen mellom mobilnettet og WiFi-nettet mens du prater. Jeg gikk rundt i sentralblokken mens jeg førte en samtale, ned og ut, og merket ikke at samtalen gikk fra WiFi-nettet over til 4G-nettet. Det fungerte helt sømløst, forteller hun.

– Vi hadde også en henvendelse fra Kysthospitalet i Hagavik, hvor det var veldig dårlig innendørsdekning. I underetasjen var det overhodet ikke dekning. Driftsleder fikk en testtelefon og igjen fungerte tjenesten veldig bra.

Det samme gjentok seg på radiologisk avdeling hvor det var null dekning, og alle andre steder de testet på Haukeland.

To radiologer ved Haukeland universitetssykehus. I løpet av de neste årene vil mobilen bli integrert som arbeidsverktøy ved norske sykehus.

Fakta: Fakta om Helse Bergen

· Helse Bergen HF er det juridiske navnet, mens Haukeland universitetssjukehus blir brukt ifb. pasientbehandling både på Haukeland og andre steder (totalt 28 enheter) · 11,5 milliarder i budsjett · 12 300 ansatte · 754 000 pasientmøter · 2500 studenter og helsepersonell under opplæring · Sentralblokken på Haukeland universitetssykehus er på 125 000 m2 og er Bergens største bygning

Fremtidens verktøy på sykehus

I tillegg er det ingen tvil om at mobilen er fremtiden også for sykehus, mener Radulovic.

– Helse-Norge er fortsatt på et tidlig stadium når det gjelder mobile løsninger, men jeg er ikke i tvil om at mobilen er fremtidens arbeidsverktøy. Det er bare et tidsspørsmål før mobilen integreres med kliniske systemer. Det vil bli veldig bra for helsepersonell og leger som er mye på farten, konstaterer hun.

WiFi Tale er tilgjengelig for alle som har en mobil som støtter tjenesten og et Telenor-abonnement.

