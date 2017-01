Hører du meg nå da?

..ar du ..gs.. slitt ..ed ..eknin..inne..ors? Nå blir det slutt på hakkete mobilsamtaler.

De siste årene har du sikkert merket at dekningen på mobilen din har blitt bedre og bedre – i hvert fall når du befinner deg utendørs. Dessverre har ikke situasjonen vært helt den samme innenfor husets fire vegger, og da spesielt i nye bygninger. 10-20 % sliter med dårlig innendørsdekning, ettersom strengere krav til isolasjon, glass og betong gjør at mobilsignaler har problemer med å trenge gjennom veggene.

Du har kanskje opplevd det selv, å måtte flytte til et annet rom eller nærmest henge ut av vinduet for å kunne føre en normal samtale?

Det skal det nå bli slutt på.

Som først ute på det norske markedet, tilbyr nå Telenor WiFi Tale. Med denne nyvinningen kan alle få like bra innendørs dekning – helt uavhengig av hva slags bygg du befinner deg i.

Fakta: Dette er WiFi Tale:

10-20 % har dårlig innendørs dekning, på grunn av strengere bygningskrav til nybygg.

Med WiFi Tale kan du snakke, sende SMS og MMS over det trådløse nettet i Norge.

Beveger du deg til et sted med bedre dekning, vil telefonen bytte nett uten at du merker det.

Handover mellom WiFi Tale og 4G hindrer tapte anrop og samtalebrudd.

Koster ikke noe ekstra og krever ingen nedlasting av tilleggsapp, men du må ha en telefon som støtter tjenesten.

Dette er nytt

Tidligere var det slik at WiFi-nettet var forbeholdt databruk. Med WiFi Tale derimot, kan du også bruke det til å ringe med. Hjem, kontorer eller hoteller som opplever vanskelig innendørsdekning,

har stort sett alltid et trådløst nett. Med WiFi Tale er det mulig å ringe, sende SMS og MMS på vanlig måte fra mobilen, selv uten mobildekning.

Din egen dekningssjef

Ved å bruke det trådløse nettet ditt også til å ringe med, får du din egen private basestasjon inne i huset. Enkelt sagt kan vi si at du dermed blir din egen dekningssjef. Du kan ringe og motta samtaler som normalt, og vil ikke merke noe til at du bruker WiFi fremfor mobilnettet – annet enn at dekningen blir bedre selvfølgelig.

Og skulle du bevege deg utendørs under en samtale, vil telefonen automatisk gå over til mobilnettet – uten at du merker det.



Dette trenger du

Tjenesten WiFi Tale koster ikke noe ekstra, men du trenger å ha et SIM-kort som støtter 4G Tale. I tillegg er du nødt til å ha en telefon som støtter tjenesten. Foreløpig gjelder det Sony Z5-familien og Sony Xperia-familien, men det er ventet at det kommer løsninger for flere telefoner i løpet av høsten, blant annet for Samsung S6 og iPhone.

Har du dette på plass, er det veldig enkelt å bruke tjenesten. Siden tjenesten er innebygd i telefonen, trenger du ikke laste ned noen app. Det er heller ikke behov for noen spesiell ID-pålogging.

Og best av alt: Det blir slutt på at viktige beslutninger blir forstyrret av ett eller flere «Hallo?» eller «Hører du meg nå?.