Hva gjør du når barnet ditt blir borte i skibakken?

Fakta: Gator2 – Norges mest solgte GPS-klokke for barn

*Gator2 er perfekt som barnas første mobil. Med klokken på armen er barna alltid tilgjengelige når du måtte ha behov for å kontakte dem. *Klokken svarer automatisk etter tre ring, slik at du lett oppnår kontakt, og barna kan svare uten å måtte stoppe leken. *Du bestemmer selv hvem som har lov til å ringe til klokken og hvem klokken kan ringe til. Klokken har også egen SOS-knapp. *Med en app kan du følge klokkens posisjon i sanntid på et kart. Les mer om Gator 2 her.

Det er snart vinterferie, og tusenvis av norske familier har planlagt skiferie i Norge eller utlandet. For de aller fleste av dem blir uken akkurat som man har drømt om; masse fart, spenning og deilig snø.



Men en del kommer også til å ha ubehagelige opplevelser i skibakken.

Ifølge Røde Kors er norske foreldre generelt flinke til å lære barna fjellvettregler, men de slapper ofte mer av når det gjelder å passe på barna i alpinbakken. Det er også en nesten umulig oppgave å være i nærheten av barna sine i skibakken til enhver tid.

Skidrøm kan bli mareritt

Med hundrevis av viltre unger i alle aldre som fyker til alle kanter i ulike hastigheter, er det ikke til å unngå at enkelte barn kommer bort fra foreldrene sine i løpet av en helt vanlig dag i et skianlegg.

Som forelder er det lett å fremkalle den lammende følelsen som oppstår når man innser at man ikke aner hvor barna befinner seg i skianlegget.

De har ikke møtt opp på avtalt sted, og skianlegget har 12 forskjellige heiser og bakker. Situasjonen blir ikke bedre hvis været eller sikten samtidig skulle forverre seg.

For de fleste fylkene er vinterferien i uke 8 i år, men i Buskerud, Hordaland, Nordland , Oppland, Rogaland og Troms er den lagt til uke 9.



Mobilklokken som gir tygghet

Et godt råd for å unngå slike episoder er å investere i en mobilklokke med GPS.

Gator er den mest populære GPS-klokken for barn, og også den mest solgte mobilklokken i Norge.

Gator-klokkene er utstyrt med GPS, noe som gjør at du via en app kan følge med på hvor barnet befinner seg. Du kan også ringe til mobilen for å kontakte barnet, og barnet kan selv ringe numre som de foresatte har lagt inn på klokken.

Med Gator-appen er det enkelt å lokalisere barnet ditt.

- Dette er en klokke som gir trygghet både til barn og voksne. Hvis et barn med Gator på armen kommer bort i skibakken eller i en fornøyelsespark, er det bare å trykke på en knapp for å ringe til foreldre eller besteforeldre, forteller Kristian Samuelsen, daglig leder i Gatornorge.

Sett opp trygt «gjerde»

Med en egen app kan foresatte følge klokkens posisjon i sanntid på et kart. Det går også an å sette opp et «gjerde», for eksempel ved et vann, en gate eller et skianlegg, som gjør at du blir varslet hvis barnet beveger seg utenfor sikkerhetssonen.

Det har vært en del debatt knyttet til GPS-overvåking av barn, og Samuelsen er klar på at klokkene fra Gator ikke er overvåkingsenheter. I Norge selges det en nordisk versjon som er spesialtilpasset det skandinaviske samfunnet.

- Det første vi gjorde da vi kjøpte rettighetene til Gator, var å reise til fabrikken i Kina for å gjøre endringer på klokken. Funksjoner som overvåking av tredjepart og spionering, som konkurrerende merker fortsatt har, ble fjernet. I tillegg la vi inn en SOS-funksjon i appen og flight mode i klokken, slik at barna kan bruke den på skolen, forteller Samuelsen.

