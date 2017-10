Hvordan komme seg vekk fra gjeldsproblemer

Gruer du deg til å åpne postkassen hver dag i påvente av inkassokrav og betalingspåminnelser? Har du kredittkortgjeld og forbrukslån som du ikke har oversikt over?

Ikke få panikk. Et gjeldfritt liv er enklere å oppnå enn du tror.



Det kan vært fort gjort å havne i gjeldsproblemer. Som oftest starter det med en liten ubetalt regning, kredittkortgjeld, smålån til oppussing, osv. Slike lån har som oftest svært høye rentesats, og man kan ende med å betale opptil 15 % - 20 % ekstra på det man opprinnelig har lånt. Det tærer på økonomien og kan være veldig stressende. Mange føler de mister kontrollen over privatøkonomien, spesielt når de skylder penger til flere forskjellige kreditorer.



Heldigvis er veien ut av økonomiske problemer kortere enn du tror, sier temaet bak låneformidlingstjenesten Liber Finans. Refinansiering er en enkel og fin måte å begynne å få orden på din privatøkonomi. Istedenfor å betale ned på flere lån, kan du ta opp et større forbrukslån til å nedbetale all utestående gjeld. Da får man kun ett lån og én kreditor å forholde seg til.



Det er alltid lurt å få flere tilbud fra ulike banker før man bestemmer seg. Hos Liber Finans fyller du ut kun én søknad som sendes til flere banker samtidig. Hele prosessen er enkel og åpen for deg som forbruker. Bankene svarer med et tilbud innen 24 timer, og du har muligheten til å sammenligne deres vilkår i fred og ro.

Lasse Häll er daglig leder i Liber Finans. Han kom til selskapet i august 2017 og lang fartstid innen finansiering- og inkassomarkedet fra stillinger i Sparebank1 og Svea Finans.

Fordelene med refinansiering

Selv om refinansiering innebærer å ta opp et forbrukslån, har det flere positive sider.

Som regel får man en lavere rente på refinansieringslånet enn det man hadde i gjennomsnitt på tidligere lån. I renteutgifter alene kan det bety store besparelser. Lånerenten blir satt basert på din økonomiske situasjon og betalingsevne. Bankene vil foreta en kredittsjekk på deg og se på opplysninger du oppgir i lånesøknaden.



Med refinansiering blir du kvitt gammel gjeld, og får bare et lån å forholde seg til. Det vil også se bedre ut på kredittprofilen din at du ikke har flere krav registrert på deg.

Ønsker du å refinansiere dyr gjeld og smålån eller å ta opp et forbrukslån for å få bedre økonomisk frihet? Samle gjelden din hos Liber Finans i dag!

Hvordan skal du gå frem med refinansiering?

Å søke om refinansiering er enklere enn man tror. Det er ingen forhåndskrav som må oppfylles før man kan søke. Dersom du har fått innvilget et kredittkort eller et forbrukslån tidligere, er du sannsynligvis kvalifisert for å få et refinansieringslån.

Les også: Liber Finans skal bli størst i Europa innen to år



Teamet bak Liber Finans kan hjelpe deg med å starte prosessen med å refinansiere alle dine lån. De er en uavhengig aktør som hjelper deg å sammenligne lånetilbud fra ulike banker. Før man søker om refinansiering, bør man skaffe seg en oversikt over alle lån man har. Grunnen til det er for å vite hvor mye du trenger å låne for å nedbetale all gammel gjeld. Det er ingen regler på hva slags lån man kan refinansiere. Hos Liber Finans kan du søke uansett om du har smålån, handlekonto, kjøpskreditter eller kredittkortgjeld.

Liber Finans har 35 ansatte og hovedkontor i Oslo og Warsawa.

Søknadsprosess for refinansiering

Når du har fylt ut søknaden hos Liber Finans, formidler de den til over 10 ulike banker som kommer tilbake med et tilbud til deg. Etter det er det opp til deg hvis du vil godta eller avslå de ulike tilbudene. Du kan ta den tiden du trenger hjemme i din egen sofa og sammenligne alle vilkår fra de ulike bankene.



Liber Finans har deg som forbruker i fokus. Med mer neste 10 års erfaring med låneformidling, har Liber Finans et mål om å holde søknadsprosessen så åpen som mulig. Du betaler ingenting for å søke om et forbrukslån for refinansiering, og du får de samme tilbudene du ville fått hvis du hadde henvendt deg til én bank. Forskjellen er at du trenger å forholde deg kun til én søknad, og hele prosessen er mer åpen.



For hvert tilbud du får, får du se den effektive renten, etableringsgebyr, og månedlige betalinger. De fleste bankene Liber Finans jobber med svarer innen 24 timer etter at du har sendt inn søknad.



Hos Liber Finans kan du låne fra 10.000 kr til 500.000 kr, og du kan velge en nedbetalingstid på 1 til 15 år. Du får skattefradrag for alle utgifter du har i forbindelse med refinansiering av kredittkortgjeld og dyre smålån. Dette gjelder både utgifter til bankgebyrer (ved alle typer refinansiering) og i forbindelse med flyttingen av lånet. Utgiftene må du føre selv under "gjeldsrenter" i post 3.3.1. i selvangivelsen.



Ønsker du å refinansiere dyr gjeld og smålån eller å ta opp et forbrukslån for å få bedre økonomisk frihet? Samle gjelden din hos Liber Finans i dag!

Eff. rente 10,6 % 150.000, o/5 år, kostnad: 41.460, totalt: 191.460.