Komiker-Jonna måtte pante flasker for å få råd til middag

En dag uten strøm skapte uante problemer for Jonna Støme.

- Dette går ikke an! hyler Jonna i starten av videoen under.

Den 38 år gamle komikeren og programlederen hadde gledet seg til en varm morgendusj, men oppdager raskt at vannet er iskald.



Uten strøm en hel dag

På oppdrag fra Statnett skal Jonna nemlig klare seg strøm en hel dag. Og ingen strøm, intet varmtvann.



Den brutale starten på dagen er bare en forsmak på det Jonna må gjennom av strabasiøse situasjoner for å klare en oppgave han blir tildelt i filmen: lage middag til en han er glad i.

Lang og forgjeves gåtur

Komikeren må blant annet gå hele veien fra Nordstrand til Torshov for å levere en beskjed til en person som ikke er til stede når han kommer frem, og det skal vise seg å bli vrient å skaffe penger til middag når han ikke kan bruke bankkortet.



I videoen under kan du se hvordan det til slutt gikk med Jonnas middagsprosjekt.



Hadde du klart deg uten strøm en hel dag?

Strøm tas i bruk på stadig flere områder i samfunnet vårt. Hva ville du savnet mest om du måtte klare deg uten strøm en hel dag?

Fakta: Dette bruker vi mest strøm til

Vi tenker kanskje oftest på at vi trenger strøm til mobil og pc, men i hjemmene våre bruker vi mest strøm på oppvarming. Her er topplisten: Oppvarming Varmtvann Belysning Kjøkken Bad/div Kilde: Enova. Oversikten viser energiforbruk hos en gjennomsnittsfamilie i Norge. Energibehovet i en bolig varierer med familie- og boligstørrelse, boligens oppbygging og bovaner.

Se for deg at mobilen er svart når du våkner. Du aner ikke hva klokka er, eller når bussen går. Det er mørkt på badet, og vannet i dusjen er iskaldt. Hvis du har elbil, kan du bare glemme å få start på den. Har du tenkt på hvor avhengige vi er av strøm?



Statnett sikrer trygg tilgang til strøm

Vi har stabil tilgang til elektrisitet i Norge. Forsyningssikkerheten for strøm, «oppetiden», er på 99,98 prosent.

Det er Statnett som er ansvarlig for hovedveiene i strømnettet vårt. Foretaket sørger for at det er balanse mellom forbruk og produksjon av strøm, slik at du til enhver tid skal ha tilgang til den strømmen du trenger. Enten du skal varme opp boligen din, sjekke mobilen eller lade elbilen.

Statnett jobber for fullt med den elektriske fremtiden. Foretaket er midt oppe i en storstilt oppgradering for å sikre trygg strømforsyning over hele landet.

Jonna kunne verken ta bilen eller kjøre trikk da han skulle ta seg fra Nordstrand til Torshov uten å bruke strøm.