Lakseprotein får deg ned i vekt

Denne slankenyheten må du ikke gå glipp av.

At fisk er sunt og inneholder viktige Omega-3-fettsyrer, er noe alle nordmenn kjenner til. Men visste du at fiskeprotein også fungerer som et effektivt slankemiddel?



Forskere ved Universitet i Bergen har nemlig avslørt at fiskeprotein kan redusere kolesterolverdiene og øke fettforbrenningen, muskelmassen og sukkertoleransen.



Les mer om den banebrytende norske forskningen her.

Nå kan du prøve LaxPro til halv pris.

Ikke glad i fisk? Dette er løsningen

For å redusere fettvevet og styrke muskelmassen med fiskeprotein er du imidlertid nødt til å spise flere måltider med fisk hver uke – noe som for mange er vanskelig å gjennomføre.

Det nyutviklede og norske produktet LaxPro har gjort det mye enklere å få i seg de helsebringende næringsstoffene som fisk inneholder. Med lakseproteinproduktet LaxPro får du høykvalitets-fiskeprotein i en kapsel laget av norske råvarer.

LaxPro er tilsatt vitamin D, og kapslene er både smak- og luktfrie. 1 boks inneholder 150 kapsler, noe som er nok til 30 dager. LaxPro dekker ditt daglige behov for vitamin D og fiskeprotein.

Hvordan kan fiskeprotein brenne fett, og bygge muskler?

Vi har to typer fettceller i kroppen, hvite og brune. Fettcellene har ulike funksjoner: De hvite cellene lagrer energi, altså kaloriene vi spiser, og gjør oss derfor fete.

De brune fettcellene har motsatt effekt: De forbrenner kalorier for at kroppen skal holde seg varm. Studier viser at fiskeproteiner kan bidra til å danne flere brune fettceller som forbrenner fett.

Fakta: Fordelene med LaxPro

*Kan bidra til økt fettforbrenning og muskelvekst. *Kan bidra til å forbedre kolesterolverdiene og balanserer blodsukkernivået. *Passer til alle, uansett alder, kjønn og tidligere aktivitetsnivå. *Inneholder dagsbehovet for vitamin D. *Du får prøve LaxPro i 30 dager til halv pris i en begrenset periode.

Vil jeg rase ned i vekt ved å bruke LaxPro? Nei, for fiskeprotein ikke bare brenner fett, men det bygger også muskler. Vekten som du taper ved å spise fiskeprotein, vil i mange tilfeller bli erstattet av økt muskelmasse.

Studiene som viser dette, baserer seg på personer som spiser som de alltid har gjort, og ikke øker aktivitetsnivået. Hvilket resultat du kan oppnå ved å trene og spise sunnere i tillegg til inntak av LaxPro, kan vi bare spekulere i ...

Fiskeproteiner og vitamin D er to stoffer kroppen din gjerne vil ha mer av. I Norge, hvor vi har så få dager med sol, er det viktig å ta et tilskudd som inneholder vitamin D. Hvorfor ikke få både i pose og sekk - Prøv LaxPro i dag!