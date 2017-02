Rekordmange nyheter på årets råeste MC-messe

Hold av datoene 10 - 12. mars.

Dersom du har gått med et gryende ønske om å investere i en motorsykkel eller bytte ut den gamle med en ny, er 2017 året du bør gjøre drømmen til virkelighet.

Nye utslippskrav til MC-motorer (Euro 4-kravene) har nemlig pålagt produsentene å oppgradere deres 2017-modeller, noe som igjen har ført til en eksplosjon av MC-nyheter.

- Når de først var igang med tilpasningen, gjorde de også en del andre endringer og forbedringer. Det blir derfor uvanlig mange nye og kraftig oppdaterte modeller å se på årets MC-messe, sier messegeneral Tommy Larssen fra Norges Varemesse.

Tommy Larssen er prosjektleder for MC-Messen.

Starten på våren

Tommy Larssen er prosjektleder for MC-Messen 2017 på Norges Varemesse i Lillestrøm. Han mener at denne messen, som i år arrangeres for 13. gang, for mange er starten på våren.

- MC-messen har etablert seg som landets viktigste møteplass for norske motorsyklister og bransjen. Besøkstallene har de siste gangene ligget stabilt på godt over 20.000 personer, sier Larssen.

Det er imidlertid nesten ti år siden han arrangerte en så komplett MC-utstilling som den som går av stabelen den 10 -12. mars.

- Alle kjente motorsykkelmerker er med på årets MC-messe. Vi er glade for at vi denne gangen kan vise fram et komplett tilbud til MC-entusiastene, forteller Tommy.

Les mer om årets MC-messe her.

Nye forbrukertrender og rekordmange nyheter



Tommy Larssen har fulgt MC-utviklingen nøye de siste årene. Han er fast gjest på flere av de internasjonale MC-messene, og tok hensyn til de nye forbrukertrendene da årets MC-messe ble prosjektert.

- Det er en sterk og vedvarende trend i MC-miljøene at man modifiserer og tilpasser syklene sine. Enten for å gi dem andre eller bedre egenskaper og bruksområde, eller rett og slett for at de skal passe med deres personlige smak, forteller Larssen.

Tidligere var det utstyrsleverandørene som hadde mest utstyr for dem dette angår, men nå utvikler sykkelprodusentene selv komponenter som er ment som styling og modifisering av deres egne modeller. En annen sterk trend er jo at stadig flere tohjulinger kommer med elmotor.

- Mange av dem har imponerende akselerasjon, toppfart og kjørelengde, slår Tommy Larssen fast og avslører at noen av de heftigste kommer til MC-messen i mars.

Artikkelen fortsetter under bildet

Andre godbiter du kan forvente å se under messen er sykkelen KAWASAKI Ninja H2 Carbon, med superavansert elektronikk, topp kvalitet fjæring, elektronisk Øhlins styredemper og kompressormatet motor.

Gå heller ikke glipp av BMW R NineT Racer - en sportssykkel som skaper sin egen definisjon av sport og som mange nordmenn har ventet på. Her er det ikke snakk om 200 hester; det handler om harmoni, kjøreglede, fleksibilitet og manøvrerbarhet.

I tillegg til overnevnte kan du også nyte synet av en Aprilia Shiver 900, Ducati 1299 Superleggera og den legendariske modellen Honda CBR 1000 RR Fireblade. Dette er bare en brøkdel av hva du kan se på MC-messen som byr på rekordmange nyheter.

Les også: 15 herlige MC-nyheter

Ingen messe uten show

Messepublikum elsker vanligvis show, og gjerne show av den ekstreme sorten. MC-folk er intet unntak. Derfor fortsetter MC-messen samarbeidet med verdensstjernen André Villa som setter opp et forrykende innendørs show med både norske og internasjonale FMX- og BMX-utøvere. Høye hopp, lange svev og halsbrekkende triks er oppskriften på suksessen. Dette må du ikke gå glipp av.

Les mer om årets MC-messe her.