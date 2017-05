Se Monaco Grand Prix i fantastisk UHD-kvalitet

Til helgen venter årets høydepunkt i Formel 1-sirkuset og slik får du det med deg - i herlig 4K-kvalitet.

Det er få, om noen, motorsportsarrangementer med like stor kultur, tradisjon og utfordring som Monaco Grand Prix. Gjennom de smale og svingete gatene i Monte Carlo skal verdens aller beste sjåfører denne helgen konkurrere om å stikke av med den gjeve seieren.

Som vanlig er det Viasat som har rettighetene til denne storslåtte konkurransen. Og nytt av året er at du med Viasats 4K UHD-dekoder kan se det hele i fantastisk kvalitet, så lenge du har en TV som støtter Ultra HD.

Denne oppløsningen er minst fire ganger bedre enn vanlig HD og er som skapt for fart og spenning.

Monaco Grand Prix sendes direkte lørdag og søndag fra klokken 13.30 på Viasat 4 og på Viasats UHD-kanal.

Jevnt i toppen

Det er uhyre jevnt i toppen av årets Formel 1-sirkus og det er spesielt to sjåfører du burde følge med på i helgens Grand Prix.

Tyske Sebastian Vettel kjører for Ferrari og går inn i helgen rangert som nummer én i verden, kun et lite sauehode foran britenes Lewis Hamilton. Sistnevnte kjører for Mercedes og vant spanjolenes Grand Prix for to helger siden samt fjorårets utgave av helgens konkurranse.

Bak denne duoen er det langt til nærmeste utfordrer og dette er en av de heteste duellene i moderne Grand Prix.

Men Ferrari har ikke vunnet i fyrstedømmet siden 2001, da Michael Schumacher gikk helt til topps. Denne samme perioden har blitt fullstendig dominert av deres hovedrival Mercedes, som har vunnet de siste fire utgavene at Monaco Grand Prix.

Er det endelig tid for Ferrari å bryte forbannelsen? Eller vil Lewis Hamilton ta nok en seier og ta over ledelsen i verdensmesterskapet sammenlagt?

Svaret får du kun på Viasat - i uslåelig 4K-kvalitet.

