Slik ble Aslaug, Alf, Elisabeth og Else Marie sunnere og lettere

Hydrolyserte fiskeproteinpiller har gjort underverker for mange nordmenn.

At fisk er sunt og inneholder viktige Omega-3-fettsyrer, er noe alle nordmenn kjenner til. Men visste du at fiskeprotein også fungerer som et effektivt slankemiddel?



Forskere ved Universitet i Bergen har nemlig avslørt at fiskeprotein kan redusere kolesterolverdiene og øke fettforbrenningen, muskelmassen og sukkertoleransen.



Les mer om den banebrytende norske forskningen her .

Kosttilskuddet HydroProt, som består av hydrolysert fiskeprotein, er en genial måte å få i seg nok av de viktige næringsstoffene fra fisk.

Vi har snakket med fire nordmenn som har opplevd svært positiv effekt på helsa etter at de begynte å ta HydroProt fast.

- Vekta er på vei ned

Else Marie Rikardsen slet i mange år med kroniske sykdommer som fibromyalgi, lavt stoffskifte og mageproblemer. Hun var på utkikk etter et produkt som kunne hjelpe henne å redusere kolesterolnivået i kroppen.

Else Marie Rikardsen.

Valget falt på HydroProt.

- Jeg merket allerede etter andre boks at energien hadde økt, og at søvnen og magen hadde blitt bedre, forteller Else Marie.

Ikke lenge etter gjennomførte hun en legeundersøkelse, og der fikk hun bekreftet at det hun følte på kroppen faktisk stemte.

- Resultatet var bra! Legen som utførte behandlingen, kunne fortelle meg at blodårene var helt fri for avleiringer.

Else Marie er full av lovord om HydroProt, og har fortsatt med kosttilskuddet.

- Helsa er blitt mye bedre, og jeg har fått mer overskudd til å både trene og delta i det daglige liv. Jeg ser også at vekta er på vei ned, og det på tross av at jeg sliter med lavt stoffskifte!

Elisabeth Bordewick.

Elisabeth har gått ned 20 kilo

Elisabeth Bordewick fra Sandaker i Oslo hadde lenge slitt med vektproblemer og ustabilt blodsukker da hun kom over en annonse for HydroProt. Hun bestilte en prøvepakke, og etter noen uker merket hun en positiv effekt på helsa.

Pilen på vekten bevegde seg nedover og blodsukkeret begynte å stabilisere seg mer.

Elisabeth gjorde ingen livsstilsendringer ellers. Hun har alltid gått mye tur med hunden sin, men merker at det går lettere nå enn tidligere. Hun er mer mobil, kan gå lengre turer og knesmertene hun kunne oppleve før er borte.

- Det er som en dominoeffekt av helsegevinster, sier Elisabeth.

Fakta: Flik virker fiskeprotein

Fiskeprotein har en rekke positive egenskaper:



1. Forbrenning av fett og bygging av muskler Vi har to typer fettceller i kroppen - brune og hvite. De hvite fettcellene lagrer energi, mens de brune fettcellene forbrenner energi. Fiskeprotein kan bidra til å danne flere av de brune fettcellene som øker fettforbrenningen. Samtidig hjelper også fiskeproteinet med bygging av muskelmasse. 2. Redusering av kolesterolnivået i kroppen Med økt forbrenning av fett kommer enda en positiv effekt: Lavere fettprosent fører med seg et redusert kolesterolnivå. 3. Balansering av blodsukkeret Å være slapp og trøtt har ofte en sammenheng med at blodsukkeret ikke er balansert. Også det hjelper fiskeprotein deg med, og et regelmessig inntak kan gi deg mer energi i hverdagen.

Etter omtrent ett år på HydroProt har hun gått ned over 20 kilo, og selvsagt vil hun anbefale produktet til andre.

- Alle som har de samme problemene som jeg hadde, bør prøve HydroProt. Er du for tung, har problemer med kolesterolet og ustabilt blodsukker, kan produktet hjelpe deg, avslutter hun.

Alf har fått bedre mage

Friluftsmannen Alf Hansen (56) fra Tromsø har brukt hydrolyserte fiskeproteinpiller siden sommeren 2015. Alf hadde slitt med ustabil mage en stund, men kunne ikke bruke naturpreparater fordi han også bruker blodfortynnende medisin.

Da han kom over produktet HydroProt som kun består av fiskeprotein, ville han gi det et forsøk.

- Jeg får mye bedre mage når jeg spiser fisk, derfor tenkte jeg at rene fiskeproteinpiller også burde hjelpe, sier Alf.

Resultatet ble bedre mage, samtidig som sju kilo forsvant fra Alfs kropp.

Aslaug I. L. Harrang.

- Det var ikke noe mål i seg selv å gå ned i vekt, men sju kilo forsvant - og jeg kunne først og fremst se det på midjen, sier han.

Aslaug har fått lavere vekt og glattere hud

Etter at Aslaug I. L. Harrang fra Kvam i Hordaland leste om HydroProt på internett, ble hun fristet til å teste produktet. I dag påstår 48-åringen at hun er «avhengig» av fiskeproteinpillene fordi effekten er så god.

- Jeg spiser sjeldent fisk, derfor er tilskuddet ekstra bra å ha i hverdagen. Da får jeg i meg det jeg trenger for å ha et godt og aktivt liv, forteller Aslaug.

Aslaug har fått svært positive resultater av å innta HydroProt daglig i snart to år. Forskjellen kom da hun hadde brukt to pakker.

- Jeg fikk mer muskler til tross for at jeg sjeldent trener med vekter, og de ekstra kiloene jeg hadde forsvant, sier hun.

Vestlendingen merket også stor forskjell på huden.

- Jeg nærmer meg femti, men har fått glattere hud, smiler hun.