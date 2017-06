Slik får du sett Brækhus’ «største og tøffeste kamp»

Boksedronningen setter alle sine fem belter på spill når hun møter verdensmester Erica Farias (32) i Bergen fredag.

I kveld er det endelig duket for oppgjøret alle norske bokseinteressert har gledet seg til i ukesvis.

Cecilia Brækhus (35) skal i ringen mot den argentinske verdensmesteren Erica «La Pantera» Farias, og bergenseren omtaler matchen som den «største og tøffeste» i karrieren.



- Når to verdensmestere går opp mot hverandre, er det noe spesielt. Det skjer ikke så ofte, så det gir en unik og elektrisk ramme rundt arrangementet. Boksingen har vært ganske bortskjemt med store kamper den siste tiden, og vi vil ikke være noe dårligere. Jeg er 100 prosent klar for kampen, sa Brækhus på en pressekonferanse tidligere i uken.

Gleder seg til å møte Brækhus

Farias er WBC-mester i super lettvekt (én vektklasse under Brækhus). Hun regnes som en av verdens beste boksere og kommer garantert til å gi hjemmehåpet en skikkelig fight i sin første kamp siden 2015.



- Det er en stor utfordring for meg. Jeg løper aldri fra utfordringene jeg har. Det er noe vi har prøvd å få til, og nå er jeg kjempefornøyd for at jeg kan kjempe med Cecilia, sa Farias på pressekonferansen.



Brækhus håper å vise bergenspublikummet hva hun er laget av.

- Dette er jo den virkelige «homecoming». Oslo Spektrum var fantastisk - jeg tror dette blir enda større. Jeg gleder meg til å ha venner, familie rundt meg og føle på å være i hjembyen, sa Brækhus.



Stevnet vises live på Viaplay

Hvis du ikke skulle ha billetter til matchene i Bergenhus festning i kveld, er ingen grunn til å fortvile. Hele stevnet vises nemlig live på Viaplay fra klokken 20.00.

Sendingen starter med matchen mellom Islands første kvinnelige bokser, Valgerdur Gudsteindottir, og ungarske Marianna Gulyas. Deretter vises det tre matcher, blant annet tungvektsoppgjøret mellom den meget lovende trønderen Simen Nysæter og ungareren Miklós Kovács, før «Battle of Bergen» mellom Brækhus og Farias braker løs i 23-tiden (pay-per-view/299 kroner).



I studio: Roar Petajaama, Fam Elgan og Christian Ramberg.