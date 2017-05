Slik holder Ingunn (59) seg mett mens hun er på diett

Ingunn Garaas har slanket seg 2 kilo på 14 dager etter at hun begynte med Slankefiber.

Mange som slanker seg, sliter med å holde dietten på grunn av konstant sultfølelse. Det var også problemet til Ingunn Garaas (59) fra Lampeland i Flesberg kommune da hun startet på en streng lavkarbodiett ved påsketider.

- Jeg spiser ganske lite under dietten og blir veldig sulten, forteller Ingunn.



Problemet med sultfølelse ble heldigvis løst for 14 dager siden da Ingunn begynte med Slankefiber, et hundre prosent naturlig slankemiddel i pulverform som er nytt på det norske markedet.



- Jeg merket at jeg ble mindre sulten med en gang jeg prøvde Slankefiber. Det er et produkt som gjør det lettere å gå på lavkarbodiett. Jeg har gått ned to kilo etter at jeg begynte med produktet for to uker siden, og totalt fem kilo siden påske, fortsetter Ingunn.

- Enkelt å bruke

Slankefiber kan blandes i alt av væsker. Det enkleste er å blande en teskje slankefiber i minst 2 dl vann.

- Det er veldig enkelt å bruke Slankefiber. Jeg blander bare pulveret med vann i en shaker og passer på drikke raskt – før det sveller og blir klumpete. Det smaker ingenting, sier Ingunn.

Slankefiber er en mettende måltidserstatter som blandes ut i vann, smoothier, saft og andre væsker.

Slankefiber inneholder glucomannan, som er den eneste slankeingrediensen med dokumenter effekt godkjent av EU.

For å bruke denne påstanden må slankeproduktet inneholde minst 3 gram glucomannan per døgndose. Slankefiber inneholder 4 gram! Siden slankefiber har en så høy døgndose, har det også en kolesteroldempende effekt. Denne helsepåstanden er også godkjent av EU.

Ingunn er ikke i vil om at hun kommer til å fortsette med Slankefiber mens hun er på diett.

- Jeg har prøvd det aller meste når det kommer til slankekurer. Lavkarbo er det som har fungert best for meg, og det hjelper å ha Slankefiber i tillegg, avslutter hun.

Fakta: Fakta om Slankefiber

En boks med pulver som består av glucomannan (konjakrot) og Metlos (fiber fra agave-kaktus). Glucomannan har godkjent slankeeffekt av EU så lenge døgndosen er minst 3 gram. Slankefiber har en døgndose på 4 gram. Glucomannan har godkjente påstander om at det reduserer kolesterolet så lenge døgndosen er minst 4 gram. Glucomannan sveller opp til 300 ganger sin opprinnelige størrelse.



Slankefiber-pulveret blandes ut i væsker, for eksempel saft eller smoothie, og gir metthetsfølelse til brukerne.

Flere nyttige egenskaper

I tillegg til å virke sultdempende, har Slankefiber flere andre egenskaper som er nyttige for alle som ønsker å kvitte seg med noen kilo.

Slankefiber inneholder et kaktusfiber kalt Metlos fra Agave som fungerer som en prebiotika. Prebiotika er stoffer som gir næring til de gode tarmbakteriene. De går ufordøyd fra tynntarmen og over i tykktarmen, der de spaltes og brytes ned av probiotiske bakterier.

Prebiotika har evnen til å binde vann, noe som bidrar til at tarminnholdets volum øker. Dette kan gi større metthetsfølelse og øke passasjehastigheten i tarmen. Det forskes også på om prebiotika kan forebygge tarmkreft.

Slankefiber inneholder altså to aktive ingredienser som fjerner sultfølelsen.

Kan blandes i smoothier

Slankefiber er nøytralt på smak, så å blande i saft uten sukker er et bra alternativ. Bruker du måltidserstattere/pulver, er slankefiber rett og slett genialt.

Da blander du én teskje slankefiber med mengden måltidserstatter du bruker, og blander det ut i vann. Da vil du få en svært mettende måltidserstatter.

Det er viktig at du rører godt rundt, og at blandingen drikkes raskt. Hvis du lar den stå, vil slankefiberet svelle opp, og bli en svært tyktflytende masse som ikke kan drikkes.

Liker du smoothies? Da kan du enkelt ta en teskje slankefiber i smoothien som siste ingrediens. Blande det noen sekunder, og drikke umiddelbart. Da har du en kjempesunn og mettende smoothie.

Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hvordan slankefiber kan brukes. Vi har gitt deg noen eksempler, men det finnes mange flere.

Her kan du høre hva verdenskjente Doktor Oz sier om glucomannan: