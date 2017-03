Strømløs Øystein Dolmen ble gatemusikant

«Knutsen» måtte synge Grevling i taket for å få penger til regningen i fiskebutikken.

Øystein Dolmen fra Knutsen & Ludvigsen trodde ikke det skulle by på noen problemer å leve en dag uten strøm da Statnett ga ham utfordringen.

Planen var å oppholde seg i naturen med matpakke hele dagen, men så dukket det opp en liten oppgave … Dolmen skulle betale en regning uten bruk av elektroniske virkemidler.



Musikeren trodde oppgaven skulle bli lett helt til han troppet opp i sin lokale bank i Trondheim for å ta ut penger.



- Kontanta? Da får jeg litt problemer. Det er flere år siden vi slutta med kontanta i banken, sier damen bak skranken.



Hvordan det gikk videre og hvor mange timer Dolmen brukte på å betale regningen, kan du se i videoen under.

- Du verden så behagelig med strøm

- Jeg er av den gamle skolen, som mener folk må lære seg å tenne opp bål, og å leve som normalt, også uten strøm. Vi må ikke glemme hvor vi kommer fra, men du verden så behagelig det er å ha strøm, sier Dolmen etter at fakturaen i fiskebutikken fra fiskebutikken i Ravnkloa i Trondheim er betalt.

Han husker selv den gangen han hadde middagsgjester under et forferdelig uvær. Strømmen gikk, og det hele kunne endt med forferdelse, eller i det minste med kalde og uferdige retter. Men med stormkjøkken er det mye som ordner seg.

Fakta: Dette bruker vi mest strøm til

Vi tenker kanskje oftest på at vi trenger strøm til mobil og pc, men i hjemmene våre bruker vi mest strøm på oppvarming. Her er topplisten: Oppvarming Varmtvann Belysning Kjøkken Bad/div Kilde: Enova. Oversikten viser energiforbruk hos en gjennomsnittsfamilie i Norge. Energibehovet i en bolig varierer med familie- og boligstørrelse, boligens oppbygging og bovaner.

– Maten ble bare noen minutter forsinket, forsikrer han.

Hva tenker du, ønsker du deg egentlig tilbake til gode gamle dager?



- Jeg synes det er meget behagelig med strøm… Å bruke halve dagen på å fyre opp varme…? Nei, å reversere utviklingen ønsker jeg ikke i det hele tatt, men å ha kontakt med naturen i sin naturlige form, det tror jeg vi trenger… Og samtidig sette pris på strømmen som er her.

Hva ville Knutsen og Ludvigsen vært uten strøm?

- I Knutsen og Ludvigsens univers tar man ting for gitt, der dikter man sin egen realitet. Så det ville overhodet ikke vært noe problem, sier Øystein Dolmen.



Men det er altså i Knutsen og Ludvigsens fantasiverden.

- At du fikk strøm på "strengan" har påvirket hele kulturen, i hele verden. Fra at du var avhengig av å sitte i små grupper, så har man nå gjort musikken tilgjengelig for alle. Strømmen sin betydning for kultur har vært enorm, understreker han.

Når banken ikke gir ut kontanter og man ikke kan bruke elektroniske minibanker, er det ikke enkelt å få tak i cash.



Sivilisasjonen, en herlig og skjør skapning

- Det er heldigvis sjelden at strømmen går. Det hender jo at det kommer en orkan som tar den, men det er sjelden. Folk må likevel lære seg å tenne opp et bål. Husk at sivilisasjonen vår er en herlig skapning, men det er også en veldig skjør virkelighet. Vi kan ikke kreve av Statnett at været er perfekt, avslutter Dolmen.



Skulle du være i Trondheim sentrum, og få øye på en gatemusikant som spiller "Grevling i Taket"? Hvem vet, kanskje det er Øystein Dolmen som gjenopplever en strømløs dag?