Testvinner: Xplora GPS-klokke for barn

Kathrine Sørland er strålende fornøyd med smartklokken hun har gitt til sønnen Leon (9).

Det siste året har GPS-klokker for barn blitt stadig mer populært i Norge. Smartklokkene gjør det mulig for foreldrene å vite hvor barnet oppholder seg, og man kan også ringe til og fra klokken.

Xplora er testvinner

Det finnes en rekke merker og modeller på markedet, og det kan derfor være vanskelig å vite hvilken klokke man bør kjøpe til barnet sitt.

Anerkjente Tek.no har testet to av de mest solgte klokkene på det norske markedet, Xplora og Gator 2. Førstnevnte vant testen med god margin og fikk 8 av 10 mulige poeng.

«Xplora er en enkel og velfungerende klokke», er konklusjonen til Tek.no.

Sørland: - Vet alltid hvor sønnen er

Totalt er det solgt mer enn 350.000 eksemplarer av Xplora-klokken. Kathrine Sørlands sønn Leon (9 år) var en av de første i Norge som begynte å bruke den.



- Han synes det er veldig spennende med en klokke som han kan snakke i. Han har fått mye oppmerksomhet for Xplora blant de andre guttene i klassen, og flere av dem bruker den nå selv. De synes det er kult å snakke med hverandre med klokkene, forteller Kathrine.

Xplora har berøringskjerm og er er svært enkel å bruke for både barn og foresatte.

- For oss som foreldre er det imidlertid sikkerheten og tryggheten det viktigste med Xplora. Vi bestemmer hvilke numre som skal legges inn, og med en app på telefonen kan jeg til enhver tid se hvor Leon befinner seg, fortsetter Sørland.

Selv om Leon fikk mobiltelefon til jul i fjor, er det alltid mobilklokken Kathrine ringer til når hun skal konktakte sønnen.

Ringer ikke til mobiltelefonen

Den kjente modellen og programlederen forteller at sønnen også har en mobiltelefon, men det er ikke den hun ringer til når hun skal ha tak i ham.

- Mobiltelefonen ligger gjerne i en sekk eller et annet sted, men klokketelefonen bærer Leon alltid på armen. Han svarer også med en gang jeg ringer ham på Xplora.

- Det er bra at vi som foreldre slipper problemstillingene vedrørende nettbruk og sosiale medier med Xplora, som jeg syns barn i den alderen bør holde seg unna, understreker hun.

Tryggere på ferie i utlandet

Kathrine er ekstra glad for at sønnen går med Xplora på armen når de er på ferie.

- Du vet hvordan følelsen er; du snur du deg rundt på et ukjent sted og oppdager plutselig at barna er borte.

- Jeg må innrømme at jeg er en skikkelig hønemor som passer på, men på den siste ferieturen til Spania kunne jeg slappe av og senke skuldrene til tross for at Leon løp rundt med andre barn i nabolaget på kvelden.

- Med appen kunne jeg sjekke at han bare var to minutter unna, og han kunne når som helst ringe oss dersom han hadde behov for det, forteller Kathrine.

Xplora-klokkene finnes i mange ulike farger og sitter godt på små håndledd.

Enkel, men avansert

Selv om Xplora er svært enkel å bruke, er teknologien i klokken meget avansert.

Med lokasjonfunksjonen kan du bruke appen til se hvor barnet leker, nødknappen gjør at barnet øyeblikkelig kan ringe til utvalgte numre ved behov, meldinger kan sendes til og fra telefonen, og med trygge soner blir de foresatte varslet når barnet går ut av eller inn i definerte soner.

Lydkvaliteten er også av ypperste kvalitet



- Lyden er superbra. Jeg har til og med fått beskjed fra SFO-lederne om å skru ned lyden når jeg ringer ham på Xplora. De har hørt alt jeg sier, ler Kathrine.

- Leon har alltid på seg Xplora når han er våken. For ham er det like naturlig å ta på seg mobilklokken om morgenen som det er å pusse tennene, sier Kathrine.

Når sikkerhet teller

Det finnes som nevnt innledningsvis mange smartklokker for barn på markedet, og flere er billigere enn Xplora. Er imidlertid barnets sikkerhet viktigere enn prisen, er det Xplora man bør velge.



Xplora er den første versjonen i sitt slag som er fullt ut CE-godkjent med tilsvarende funksjonalitet. Xplora bruker både aGPS, aktiv Wifi og GSM til triangulering og sporing, noe som gir markedets beste presisjon på lokasjon, både innendørs og utendørs.

Sertifiseringer er også viktig for at produktet ikke skal stråle mer enn hva som er tillatt. Mange usertifiserte produkter som man kan finne på internett, har ikke de nødvendige sertifiseringene og er derfor ikke regnet som trygge produkter for barn.

- Forferdelig opplevelse som barn

Karhrine Sørland skulle gjerne sett at hun selv hadde en klokketelefon da hun var på Leons alder.

- Jeg husker en gang jeg var på ferie i Syden da jeg var 8-9 år og låste meg inne på doen på hotellrommet mens mamma lå ved bassenget uten å kunne høre ropene mine. Det var en skikkelig forferdelig opplevelse. En gang i samme alder var plutselig alle jeg var sammen med på et kjøpesenet forsvunnet. Jeg husker fortsatt den vemmelige følelsen av å være helt alene.

- Jeg reklamerer sjelden for noe med sønnen min, men Xplora syns jeg rett og slett er fantastisk bra. Den gjør hverdagen litt tryggere samtidig som man får mer frihet. Anbefales på det varmeste! avslutter Sørland.