- Angrep kvinne på bussen fordi hun brukte shorts under ramadan

Denne hendelsen på en buss i Istanbul i Tyrkia tidligere i juni vekker harme, og omtales verden rundt. Mannen skal angivelig ha gått til angrep på kvinnen fordi hun gikk med shorts under muslimenes hellige måned, ramadan. Mannen skal ha spurt kvinnen «skammer du deg ikke over at du er kledd slik under ramadan?», skriver Mirror, som henviser til Doğan News Agency. Med god hjelp av overvåkningsbildene ble mannen senere pågrepet av politiet.