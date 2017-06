Tirsdag kveld ble en mann med bombebelte skutt og drept av politiet på sentralstasjonen i Brussel. Samtidig - en kort spasertur unna - oppsto det panikk på Grand Place. Norske Vegard Einan filmet fra plassen og beskrev hendelsen slik på Twitter: «Sudden panic in #Brussel on #Grandplace right now. Seems to be no reason. Grand place empty in seconds» skriver Vegard Einan på Twitter. Video: @vegardeinan/Twitter