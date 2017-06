12 år gamle Jacee fikk være «jordmor» for sin egen lillebror - se de utrolige bildene

Tirsdag 13. juni fikk Jacee Dellapena fra Mississippi USA oppfylt sitt aller største ønske. Hun var med på sin brors fødsel, og fikk lov til å ta imot lillebroren sammen med legen.

Mamma Dede var i starten skeptisk, men legen forsikret henne om at han skulle passe på at alt gikk fint for seg. En spent pappa Zach tok bilder av den modige stedatteren.

Baby Cayson ble født sunn og frisk, og Jacee uttalte til Today.com at hun var i sjokk og glede etter den utrolige opplevelsen.

Familievenn Nikki Smith delte i etterkant bildene av den stolte 12-åringen på sin egen Facebook, og responsen har vært massiv.