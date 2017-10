Etter at Hugh Hefner (91) døde onsdag i forrige uke, har fans og tidligere Playboy-modeller gått ut og hyllet Playboy-gründeren. Men Hefner har ikke bare høstet heder og ære fra sine tidligere Playboy-modeller. Cosmopolitan har samlet en rekke tidligere uttalelser fra kvinner som har bodd i «Playboy Mansion», som gir et inntrykk av at livet i Playboy-huset var alt annet enn rosenrødt. Les mer her, eller se uttalelsene i videoen over.