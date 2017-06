Da datteren Abbey (20) døde, bestemte Bill Conner seg for å sykle over USA for å takle sorgen. Han ville også gi oppmerksomhet rundt organdonasjon via GofundMe-siden Abbey's Ride For Life.



Bill syklet fra Wisconsin til Louisiana for å lytte til mannen som fikk Abeys hjerte. Møtet med Loumonth (21) rører millioner.