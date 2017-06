Gutten i videoen, som nå har blitt identifisert som Josh Breaux sniker jevnlig til seg kos fra nabohunden etter at hans egen valp døde. Nå har videoen gått viralt.

Matmor Hollie Braux Mallet oppdaget de fine øyeblikkene da hun sjekket overvåkningskamera hun har i garasjen sin. Gutten løp jevnlig av sykkelen sin for å raskt omfavne hunden Dutchess, og deretter spurte av gårde. Etter at Mallet fant gutten via Facebook, hvor hun også delte den søte videoen, er Josh og Dutchess blitt bestevenner som koser hver eneste dag.